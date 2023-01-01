Создание 'Выбрать все' чекбокса на HTML-странице через JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того, чтобы добавить функционал чекбокса "Выбрать все", вам потребуется создать главный чекбокс и привязать к нему JavaScript-скрипт. Этот скрипт будет переключать все чекбоксы:

HTML Скопировать код <input type="checkbox" id="selectAll" onclick="document.querySelectorAll('.item').forEach(checkbox => checkbox.checked = this.checked)"> <input type="checkbox" class="item"> <input type="checkbox" class="item"> <input type="checkbox" class="item">

Благодаря представленному коду главный чекбокс, обозначенный как selectAll, будет обеспечивать контроль отметок всех остальных чекбоксов.

JavaScript: Динамический и надёжный способ "выбрать все"

Сделаем улучшенную версию нашего решения для динамически изменяемого содержимого, когда чекбоксы могут быть добавлены или удаляться:

JS Скопировать код // Создадим функцию для переключения чекбоксов function toggleCheckboxes(isChecked) { const items = document.querySelectorAll('.item:not(#selectAll)'); items.forEach(checkbox => checkbox.checked = isChecked); } // Привяжем событие click к элементу 'selectAll' document.getElementById('selectAll').onclick = function() { toggleCheckboxes(this.checked); };

Чтобы чекбокс "Выбрать все" не влиял на себя, следует использовать селектор :not(#selectAll) .

. Не беспокойтесь о совместимости с браузерами! Этот код работает даже в Internet Explorer 9, что покрывает потребности большинства пользователей.

Использование jQuery: Ещё более элегантный подход

Если вы предпочитаете jQuery, вот ещё более простое решение на его основе:

JS Скопировать код // Клик по 'selectAll' вызовет следующую функцию $('#selectAll').click(function() { $('.item').prop('checked', this.checked); });

Использование свойств в jQuery так же просто, как намазать масло на хлеб. Просто используйте .prop() !

! Использование классов для обозначения чекбоксов избавляет от необходимости применять селектор ":checkbox". Удобно, не правда ли?

для обозначения чекбоксов избавляет от необходимости применять селектор ":checkbox". Удобно, не правда ли? Метод .click() упрощает обработку событий!

Визуализация

Представьте, что каждый чекбокс – это птица:

Markdown Скопировать код Птицы на проводах: [🐦] [🐦] [🐦] [🐦]

Чекбокс Выбрать Все – это сеть, которая может захвать все птицы за одну операцию:

Markdown Скопировать код Запускаем сеть: 🥅

Когда вы активируете функцию, все птицы попадают в сеть:

Markdown Скопировать код Все птицы пойманы: [🥅🐦🐦🐦🐦]

Суть проста: чекбокс Выбрать Все контролирует все остальные чекбоксы!

Работаем над удобством использования и управлением состояний чекбоксов

Обрабатываем состояния частью выбранных элементов

В тех случаях, когда выбраны только некоторые элементы, применение неопределённого состояния для чекбокса "Выбрать все" обеспечивает более корректную визуализацию:

JS Скопировать код // Сначала получаем чекбоксы 'item' и 'selectAll' const items = document.querySelectorAll('.item'); const selectAll = document.getElementById('selectAll'); // Затем обновляем состояние 'selectAll' function updateSelectAll() { const allChecked = [...items].every(item => item.checked); const someChecked = [...items].some(item => !item.checked); selectAll.checked = allChecked; selectAll.indeterminate = someChecked && !allChecked; } // После чего отслеживаем изменение состояния чекбоксов 'item' items.forEach(item => { item.addEventListener('change', () => { updateSelectAll(); }); });

Улучшение пользовательского опыта

Несколько советов для интуитивно понятного использования функции "Выбрать всё":

Стилизация : Настраивайте внешний вид неопределённого чекбокса с помощью CSS, чтобы он был более заметным.

: Настраивайте внешний вид чекбокса с помощью CSS, чтобы он был более заметным. Мгновенная обратная связь : Обновлять состояние чекбокса "Выбрать все" без заметных задержек.

: Обновлять состояние чекбокса "Выбрать все" без заметных задержек. Доступность: Гарантируйте комфортное использование без ограничений для людей с особыми потребностями. Для этого используйте навигацию с помощью клавиатуры, метки и ARIA-атрибуты.

Оптимизируем производительность

При работе с множественными чекбоксами производительность играет важную роль:

Минимизируйте запросы к DOM : Сохраняйте ссылки на элементы чекбоксов, чтобы уменьшить количество обращений к DOM-дереву.

: Сохраняйте ссылки на элементы чекбоксов, чтобы уменьшить количество обращений к DOM-дереву. Делегируйте события : Используйте принцип всплытия событий, чтобы уменьшить количество обработчиков.

: Используйте принцип всплытия событий, чтобы уменьшить количество обработчиков. Группируйте изменения: Вместе выполняйте серии изменений для избегания "зависания" при перерисовке страницы браузером.

Полезные материалы