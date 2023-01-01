Создание внутренних ссылок на странице в Markdown#Веб-разработка #Основы HTML #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Чтобы создать ссылку на конкретный раздел страницы в Markdown, используйте следующую структуру:
[Текст ссылки](#id). Убедитесь, что у указанного вами элемента присутствует соответствующий атрибут
id.
[Перейти к Сводке](#summary)
Элемент, на который ведёт ссылка, должен иметь соответствующий атрибут
id:
<h2 id="summary">Сводка</h2>
<!-- Примечание: Не используйте эмодзи в качестве id. 🚫🐵 -->
Альтернативно, вы можете обозначить целевую точку без нарушения структуры документа с помощью тега
<a>:
<a name="summary"></a>
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## Заголовок Сводка
<!-- Мы достигли нашей цели! Продолжаем двигаться вперёд. 🚀 -->
Создание якорей в Markdown: просто и элегантно
Комбинируем HTML и Markdown: будто магия
Если вы хотите внедрить якорь для навигации по странице в Markdown, примените следующий метод:
<!-- Якорь -->
<a name="anchor-name"></a>
<!-- И вуаля, он работает... 🎩🐇 -->
Якори можно добавлять также и в параграфы, установив атрибут
id прямо в тег
p:
<p id="paragraph-anchor">Идеальная точка остановки для программиста.</p>
<!-- Её можно воспринимать как парковочное место для вашего курсора. 🛸 -->
Несглазные якоря: без излишнего воздействия на макет
Стремитесь создавать якоря таким образом, чтобы они минимально влияли на визуальное оформление документа:
<a name="minimal-layout-impact"></a>
<!-- Неприметный и безопасный, как маленькая мышка. 🐹 -->
Чтобы быстро перейти к этому участку:
[Переход к разделу](#minimal-layout-impact)
<!-- Переход осуществляется мгновенно при одном клике. 🌌 -->
Совместимость: TFS 2015 и специальные символы
Если вы работаете с платформами, такими как TFS 2015, избегайте использования эмодзи и специальных символов в
id. В противном случае могут возникнуть проблемы с функциональностью предпросмотра и другими возможностями.
Ссылки на абзацы: точная навигация
Размещая
id непосредственно в тегах параграфа, можно создать якорные ссылки, которые направляют пользователя к конкретным фрагментам текста. Для удобства пользователей сопровождайте ссылки информативными комментариями:
[Здесь подробное объяснение](#detailed-explanation)
<!-- Это подобно карте для путешествия по тексту. 🗺️ -->
...
<p id="detailed-explanation">Обратите внимание, это важно.</p>
<!-- Здесь вы найдёте зёрнышки мудрости! 🦉 -->
Визуализация
Можно сравнить веб-страницу с многоэтажным зданием 🏢, в котором есть лифты и кнопки вызова:
[К плану этажа](#floor_plan)
<!-- Пристегните ремни! Мы поднимаемся. 🚀 -->
На последнем этаже есть замечательное место –
#rooftop_garden:
<div id="rooftop_garden">🌷🌳🌺</div>
<!-- Самый живописный div на странице. Здесь есть на что посмотреть!💁♀️ -->
Ссылка, ведущая к этому месту,
[Любуемся видом](#rooftop_garden)
<!-- Одно нажатие – и вы уже наслаждаетесь красивым видом! 🌀 -->
перекинет вас в
#rooftop_garden:
Начинаем с: 🏢 (Фойе)
Завершаем в: 🏢🌷🌳🌺 (Сад на крыше)
Практические советы и продвинутые методы
Jekyll: автоматическое присвоение Id заголовкам
Пользователи Markdown будут рады узнать, что Jekyll автоматически присваивает
id заголовкам, что упрощает связывание разделов и не требует внесения дополнительной разметки:
# У этого заголовка уже есть свой id!
<!-- И он у меня в кармане! 🎖️ -->
PHP Markdown Extra: индивидуальное присвоение Id заголовкам
Если вам кажется, что ограничения стандартного Markdown мешают вашей работе, PHP Markdown Extra позволяет без проблем добавлять индивидуальные
id к заголовкам:
## Отдельный раздел с моим id! {#custom-id}
<!-- Кто бы возражал против уникального id? 😎 -->
Вы всегда сможете вернуться к этому месту:
[Вернуться к Особому](#custom-id)
<!-- Возвращаемся со стилем! 🕺 -->
Стандарты W3C: верифицируйте при необходимости
Следование рекомендациям W3C при работе с
id обеспечивает совместимость кода с различными браузерами, соответствие международным стандартам и гарантирует качество вашей работы.
Полезные материалы
- Базовый синтаксис Markdown — Описание основного синтаксиса Markdown, включая ссылки.
- Работа с таблицами на GitHub — Изложение дополнительного синтаксиса Markdown для создания якорей на GitHub.
- Спецификация CommonMark — Обстоятельная спецификация синтаксиса Markdown.
- Обсуждение использования именованных якорей в Multimarkdown на Stack Overflow — Обсуждения технических вопросов использования ссылок в Markdown.
- Элемент якорь в HTML на MDN — Советы MDN по созданию элементов якорей и принципы сопряжения фрагментов HTML.
- Теги ссылок Jekyll — Подход Jekyll к связыванию разделов и страниц.
- Интерактивный курс по Markdown — Интерактивное руководство по основам Markdown, включая работу со ссылками и изображениями.
Элина Баранова
разработчик Android