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Создание внутренних ссылок на странице в Markdown
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Создание внутренних ссылок на странице в Markdown

#Веб-разработка  #Основы HTML  #Ссылки и навигация  
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Быстрый ответ

Чтобы создать ссылку на конкретный раздел страницы в Markdown, используйте следующую структуру: [Текст ссылки](#id). Убедитесь, что у указанного вами элемента присутствует соответствующий атрибут id.

Markdown
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[Перейти к Сводке](#summary)

Элемент, на который ведёт ссылка, должен иметь соответствующий атрибут id:

HTML
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<h2 id="summary">Сводка</h2>
<!-- Примечание: Не используйте эмодзи в качестве id. 🚫🐵 -->

Альтернативно, вы можете обозначить целевую точку без нарушения структуры документа с помощью тега <a>:

HTML
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<a name="summary"></a> 
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## Заголовок Сводка
<!-- Мы достигли нашей цели! Продолжаем двигаться вперёд. 🚀 -->

Создание якорей в Markdown: просто и элегантно

Комбинируем HTML и Markdown: будто магия

Если вы хотите внедрить якорь для навигации по странице в Markdown, примените следующий метод:

HTML
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<!-- Якорь -->
<a name="anchor-name"></a>
<!-- И вуаля, он работает... 🎩🐇 -->

Якори можно добавлять также и в параграфы, установив атрибут id прямо в тег p:

HTML
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<p id="paragraph-anchor">Идеальная точка остановки для программиста.</p>
<!-- Её можно воспринимать как парковочное место для вашего курсора. 🛸 -->

Несглазные якоря: без излишнего воздействия на макет

Стремитесь создавать якоря таким образом, чтобы они минимально влияли на визуальное оформление документа:

HTML
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<a name="minimal-layout-impact"></a>
<!-- Неприметный и безопасный, как маленькая мышка. 🐹 -->

Чтобы быстро перейти к этому участку:

Markdown
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[Переход к разделу](#minimal-layout-impact)
<!-- Переход осуществляется мгновенно при одном клике. 🌌 -->

Совместимость: TFS 2015 и специальные символы

Если вы работаете с платформами, такими как TFS 2015, избегайте использования эмодзи и специальных символов в id. В противном случае могут возникнуть проблемы с функциональностью предпросмотра и другими возможностями.

Ссылки на абзацы: точная навигация

Размещая id непосредственно в тегах параграфа, можно создать якорные ссылки, которые направляют пользователя к конкретным фрагментам текста. Для удобства пользователей сопровождайте ссылки информативными комментариями:

Markdown
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[Здесь подробное объяснение](#detailed-explanation)
<!-- Это подобно карте для путешествия по тексту. 🗺️ -->

...

<p id="detailed-explanation">Обратите внимание, это важно.</p>
<!-- Здесь вы найдёте зёрнышки мудрости! 🦉 -->

Визуализация

Можно сравнить веб-страницу с многоэтажным зданием 🏢, в котором есть лифты и кнопки вызова:

Markdown
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[К плану этажа](#floor_plan)
<!-- Пристегните ремни! Мы поднимаемся. 🚀 -->

На последнем этаже есть замечательное место – #rooftop_garden:

HTML
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<div id="rooftop_garden">🌷🌳🌺</div>
<!-- Самый живописный div на странице. Здесь есть на что посмотреть!💁‍♀️ -->

Ссылка, ведущая к этому месту,

Markdown
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[Любуемся видом](#rooftop_garden)
<!-- Одно нажатие – и вы уже наслаждаетесь красивым видом! 🌀 -->

перекинет вас в #rooftop_garden:

Markdown
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Начинаем с: 🏢 (Фойе)
Завершаем в: 🏢🌷🌳🌺 (Сад на крыше)

Практические советы и продвинутые методы

Jekyll: автоматическое присвоение Id заголовкам

Пользователи Markdown будут рады узнать, что Jekyll автоматически присваивает id заголовкам, что упрощает связывание разделов и не требует внесения дополнительной разметки:

Markdown
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# У этого заголовка уже есть свой id!
<!-- И он у меня в кармане! 🎖️ -->

PHP Markdown Extra: индивидуальное присвоение Id заголовкам

Если вам кажется, что ограничения стандартного Markdown мешают вашей работе, PHP Markdown Extra позволяет без проблем добавлять индивидуальные id к заголовкам:

Markdown
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## Отдельный раздел с моим id! {#custom-id}
<!-- Кто бы возражал против уникального id? 😎 -->

Вы всегда сможете вернуться к этому месту:

Markdown
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[Вернуться к Особому](#custom-id)
<!-- Возвращаемся со стилем! 🕺 -->

Стандарты W3C: верифицируйте при необходимости

Следование рекомендациям W3C при работе с id обеспечивает совместимость кода с различными браузерами, соответствие международным стандартам и гарантирует качество вашей работы.

Полезные материалы

  1. Базовый синтаксис Markdown — Описание основного синтаксиса Markdown, включая ссылки.
  2. Работа с таблицами на GitHub — Изложение дополнительного синтаксиса Markdown для создания якорей на GitHub.
  3. Спецификация CommonMark — Обстоятельная спецификация синтаксиса Markdown.
  4. Обсуждение использования именованных якорей в Multimarkdown на Stack Overflow — Обсуждения технических вопросов использования ссылок в Markdown.
  5. Элемент якорь в HTML на MDN — Советы MDN по созданию элементов якорей и принципы сопряжения фрагментов HTML.
  6. Теги ссылок Jekyll — Подход Jekyll к связыванию разделов и страниц.
  7. Интерактивный курс по Markdown — Интерактивное руководство по основам Markdown, включая работу со ссылками и изображениями.
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Как создать ссылку на раздел с использованием атрибута id в Markdown?
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Элина Баранова

разработчик Android

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