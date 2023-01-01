Создание внутренних ссылок на странице в Markdown

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Быстрый ответ

Чтобы создать ссылку на конкретный раздел страницы в Markdown, используйте следующую структуру: [Текст ссылки](#id) . Убедитесь, что у указанного вами элемента присутствует соответствующий атрибут id .

Markdown Скопировать код [Перейти к Сводке](#summary)

Элемент, на который ведёт ссылка, должен иметь соответствующий атрибут id :

HTML Скопировать код <h2 id="summary">Сводка</h2> <!-- Примечание: Не используйте эмодзи в качестве id. 🚫🐵 -->

Альтернативно, вы можете обозначить целевую точку без нарушения структуры документа с помощью тега <a> :

HTML Скопировать код <a name="summary"></a> [AsideBanner] ## Заголовок Сводка <!-- Мы достигли нашей цели! Продолжаем двигаться вперёд. 🚀 -->

Создание якорей в Markdown: просто и элегантно

Комбинируем HTML и Markdown: будто магия

Если вы хотите внедрить якорь для навигации по странице в Markdown, примените следующий метод:

HTML Скопировать код <!-- Якорь --> <a name="anchor-name"></a> <!-- И вуаля, он работает... 🎩🐇 -->

Якори можно добавлять также и в параграфы, установив атрибут id прямо в тег p :

HTML Скопировать код <p id="paragraph-anchor">Идеальная точка остановки для программиста.</p> <!-- Её можно воспринимать как парковочное место для вашего курсора. 🛸 -->

Несглазные якоря: без излишнего воздействия на макет

Стремитесь создавать якоря таким образом, чтобы они минимально влияли на визуальное оформление документа:

HTML Скопировать код <a name="minimal-layout-impact"></a> <!-- Неприметный и безопасный, как маленькая мышка. 🐹 -->

Чтобы быстро перейти к этому участку:

Markdown Скопировать код [Переход к разделу](#minimal-layout-impact) <!-- Переход осуществляется мгновенно при одном клике. 🌌 -->

Совместимость: TFS 2015 и специальные символы

Если вы работаете с платформами, такими как TFS 2015, избегайте использования эмодзи и специальных символов в id . В противном случае могут возникнуть проблемы с функциональностью предпросмотра и другими возможностями.

Ссылки на абзацы: точная навигация

Размещая id непосредственно в тегах параграфа, можно создать якорные ссылки, которые направляют пользователя к конкретным фрагментам текста. Для удобства пользователей сопровождайте ссылки информативными комментариями:

Markdown Скопировать код [Здесь подробное объяснение](#detailed-explanation) <!-- Это подобно карте для путешествия по тексту. 🗺️ --> ... <p id="detailed-explanation">Обратите внимание, это важно.</p> <!-- Здесь вы найдёте зёрнышки мудрости! 🦉 -->

Визуализация

Можно сравнить веб-страницу с многоэтажным зданием 🏢, в котором есть лифты и кнопки вызова:

Markdown Скопировать код [К плану этажа](#floor_plan) <!-- Пристегните ремни! Мы поднимаемся. 🚀 -->

На последнем этаже есть замечательное место – #rooftop_garden :

HTML Скопировать код <div id="rooftop_garden">🌷🌳🌺</div> <!-- Самый живописный div на странице. Здесь есть на что посмотреть!💁‍♀️ -->

Ссылка, ведущая к этому месту,

Markdown Скопировать код [Любуемся видом](#rooftop_garden) <!-- Одно нажатие – и вы уже наслаждаетесь красивым видом! 🌀 -->

перекинет вас в #rooftop_garden :

Markdown Скопировать код Начинаем с: 🏢 (Фойе) Завершаем в: 🏢🌷🌳🌺 (Сад на крыше)

Практические советы и продвинутые методы

Jekyll: автоматическое присвоение Id заголовкам

Пользователи Markdown будут рады узнать, что Jekyll автоматически присваивает id заголовкам, что упрощает связывание разделов и не требует внесения дополнительной разметки:

Markdown Скопировать код # У этого заголовка уже есть свой id! <!-- И он у меня в кармане! 🎖️ -->

PHP Markdown Extra: индивидуальное присвоение Id заголовкам

Если вам кажется, что ограничения стандартного Markdown мешают вашей работе, PHP Markdown Extra позволяет без проблем добавлять индивидуальные id к заголовкам:

Markdown Скопировать код ## Отдельный раздел с моим id! {#custom-id} <!-- Кто бы возражал против уникального id? 😎 -->

Вы всегда сможете вернуться к этому месту:

Markdown Скопировать код [Вернуться к Особому](#custom-id) <!-- Возвращаемся со стилем! 🕺 -->

Стандарты W3C: верифицируйте при необходимости

Следование рекомендациям W3C при работе с id обеспечивает совместимость кода с различными браузерами, соответствие международным стандартам и гарантирует качество вашей работы.

Полезные материалы