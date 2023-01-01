Создание вертикальных линий в HTML: альтернативы тегу vr#Основы HTML #CSS и верстка #Теги и атрибуты
Быстрый ответ
В HTML нет специального тега
<vr> для оформления вертикальных линий, однако их можно создать с помощью CSS и тега
<div>. Вот пример:
<div style="height: 100px; width: 0; border-left: 1px solid #000;"></div>
Такой код сгенерирует аккуратную вертикальную черную линию. Чтобы линия соответствовала вашим требованиям, изменяйте параметры
height и
border-left.
Использование CSS вместо несуществующего тега vr
Почему в HTML нет тега
<vr>
Проще говоря, HTML фокусируется на структурировании содержимого, а не на оформлении страницы, в связи с чем не предусматривает наличие тега
<vr>. За визуализацию и оформление отвечает CSS, но не HTML.
Создание вертикального разделителя при помощи HTML и CSS
Несмотря на отсутствие тега
<vr>, мы всегда можем обратиться к CSS! Элементы
div или
span могут быть стилизованы так, чтобы заменить
<vr>. Для создания приятного на вид вертикального разделителя используйте CSS-рамки и свойство
display.
Инновационные способы создания вертикальных линий
Творческие разработчики, подобные Nixinova, находят альтернативные решения для создания вертикальных линий, используя передовые технологии CSS, вроде
flexbox и
grid. Stack Overflow предлагает множество креативных решений. Однако при этом важно учитывать совместимость с браузерами при использовании CSS.
Обеспечение доступности сайта при использовании вертикальных линий
Важно учитывать доступность вашего веб-сайта. Для текстовых браузеров подойдет изображение в один пиксель. Чтобы скринридеры не пытались воспроизводить декоративные вертикальные линии, используйте атрибут
aria-hidden.
Визуализация
Без
<vr> ситуация выглядит так:
| Содержимое | Пусто | Содержимое |
Но нам нужен ВЕРТИКАЛЬНЫЙ разделитель!
Приветствуем собственный Вертикальный Разделитель:
.divider { border-left: 1px solid black; height: 100%; }
| Содержимое 🌼 | `<div class="divider"></div>` | Содержимое 🌸 |
В результате контент на HTML-странице становится более структурированным благодаря нашему CSS-разделителю.
Создание и оптимизация вертикальной линии с использованием CSS
Использование классов для стилизации
Применение класса делает наш вертикальный разделитель легким для модификации:
.vertical-rule {
border-left: 2px solid #ccc;
height: auto; /* автоадаптация высоты к контейнеру */
margin-left: 20px;
margin-right: 20px;
}
Присвоив этот класс элементу
div, вы получите эстетически приятную вертикальную линию, свойства которой можно без труда настроить.
Трансформация тега HR
Как ни странно, всем известный тег
<hr> можно трансформировать в вертикальное правило, применив несколько настроек CSS:
.hr-vertical {
width: 1px;
height: 50vh;
display: inline-block;
border: none;
background-color: black;
}
Кто бы мог думать, что
<hr> способен выйти за рамки своего горизонтального предназначения!
Адаптивность — залог успеха
CSS-медиазапросы помогут вашему вертикальному правилу адаптироваться к любым параметрам адаптивного дизайна:
@media (max-width: 600px) {
.divider {
height: 50px; /* корректировка для маленьких экранов */
}
}
Таким образом, ваш адаптивный вертикальный разделитель будет прекрасно выглядеть на всех устройствах!
Полезные материалы
<hr>: The Thematic Break (Horizontal Rule) element – HTML: HyperText Markup Language | MDN— подробное руководство по тегу
<hr>от Mozilla Developer Network.
HTML hr tag— справочник по тегу
<hr>с простыми и наглядными примерами от W3Schools.
Dataset of Tweets with Geolocation Data – Stack Overflow— несмотря на не совсем понятное название, в этой теме на Stack Overflow можно найти новые идеи для создания вертикальных линий в HTML.
Simple Styles for <hr>'s` — советы по стилизации горизонтальных и вертикальных линий от CSS Tricks.
Alignment, font styles, and horizontal rules in HTML documents— спецификация W3C, где подробно описан тег
<hr>.
hr · WebPlatform Docs— руководство по стилизации тега
<hr>от WebPlatform Docs.
Ксения Сорокина
веб-техредактор