Создание вертикальных линий в HTML: альтернативы тегу vr

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В HTML нет специального тега <vr> для оформления вертикальных линий, однако их можно создать с помощью CSS и тега <div> . Вот пример:

HTML Скопировать код <div style="height: 100px; width: 0; border-left: 1px solid #000;"></div>

Такой код сгенерирует аккуратную вертикальную черную линию. Чтобы линия соответствовала вашим требованиям, изменяйте параметры height и border-left .

Использование CSS вместо несуществующего тега vr

Почему в HTML нет тега <vr>

Проще говоря, HTML фокусируется на структурировании содержимого, а не на оформлении страницы, в связи с чем не предусматривает наличие тега <vr> . За визуализацию и оформление отвечает CSS, но не HTML.

Создание вертикального разделителя при помощи HTML и CSS

Несмотря на отсутствие тега <vr> , мы всегда можем обратиться к CSS! Элементы div или span могут быть стилизованы так, чтобы заменить <vr> . Для создания приятного на вид вертикального разделителя используйте CSS-рамки и свойство display .

Инновационные способы создания вертикальных линий

Творческие разработчики, подобные Nixinova, находят альтернативные решения для создания вертикальных линий, используя передовые технологии CSS, вроде flexbox и grid . Stack Overflow предлагает множество креативных решений. Однако при этом важно учитывать совместимость с браузерами при использовании CSS.

Обеспечение доступности сайта при использовании вертикальных линий

Важно учитывать доступность вашего веб-сайта. Для текстовых браузеров подойдет изображение в один пиксель. Чтобы скринридеры не пытались воспроизводить декоративные вертикальные линии, используйте атрибут aria-hidden .

Визуализация

Без <vr> ситуация выглядит так:

Markdown Скопировать код | Содержимое | Пусто | Содержимое |

Но нам нужен ВЕРТИКАЛЬНЫЙ разделитель!

Приветствуем собственный Вертикальный Разделитель:

CSS Скопировать код .divider { border-left: 1px solid black; height: 100%; }

Markdown Скопировать код | Содержимое 🌼 | `<div class="divider"></div>` | Содержимое 🌸 |

В результате контент на HTML-странице становится более структурированным благодаря нашему CSS-разделителю.

Создание и оптимизация вертикальной линии с использованием CSS

Использование классов для стилизации

Применение класса делает наш вертикальный разделитель легким для модификации:

CSS Скопировать код .vertical-rule { border-left: 2px solid #ccc; height: auto; /* автоадаптация высоты к контейнеру */ margin-left: 20px; margin-right: 20px; }

Присвоив этот класс элементу div , вы получите эстетически приятную вертикальную линию, свойства которой можно без труда настроить.

Трансформация тега HR

Как ни странно, всем известный тег <hr> можно трансформировать в вертикальное правило, применив несколько настроек CSS:

CSS Скопировать код .hr-vertical { width: 1px; height: 50vh; display: inline-block; border: none; background-color: black; }

Кто бы мог думать, что <hr> способен выйти за рамки своего горизонтального предназначения!

Адаптивность — залог успеха

CSS-медиазапросы помогут вашему вертикальному правилу адаптироваться к любым параметрам адаптивного дизайна:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .divider { height: 50px; /* корректировка для маленьких экранов */ } }

Таким образом, ваш адаптивный вертикальный разделитель будет прекрасно выглядеть на всех устройствах!

Полезные материалы