Создание таблицы с помощью jQuery: корректировка функции append

JS Скопировать код

for (let i = 0; i < rowCount; i++) { let row = $('<tr>').addClass('rowClass'); // Создаём новую строку, как бриллиант! for (let j = 0; j < colCount; j++) { row.append($('<td>').text(`Строка ${i} Ячейка ${j}`)); // Наполняем ячейки, как волшебник. } table.append(row); // И вот, уровень пройден! Строка создана! }