Создание таблицы с помощью jQuery: корректировка функции append#Работа с DOM #jQuery #Таблицы
Быстрый ответ
Создаём профессиональные таблицы! Чтобы добавить в таблицу с идентификатором
#myTable строку с двумя ячейками, используйте следующий код:
$("<tr>").append($("<td>").text("Ячейка 1"), $("<td>").text("Ячейка 2")).appendTo("#myTable");
Углубляем навыки в создании таблиц
Когда нам нужно что-то больше, чем просто строка, приходится усовершенствовать навыки и углубиться в создание сложных и динамичных таблиц.
Динамическое создание таблицы
Сначала создадим объект jQuery для таблицы:
var table = $('<table>').addClass('yourCustomClass'); // Вступаем в эпоху стильных таблиц!
Методично собираем таблицу построчно
Чтобы добавить необходимое количество строк, применяем циклы
for или
each:
for (let i = 0; i < rowCount; i++) {
let row = $('<tr>').addClass('rowClass'); // Создаём новую строку, как бриллиант!
for (let j = 0; j < colCount; j++) {
row.append($('<td>').text(`Строка ${i} Ячейка ${j}`)); // Наполняем ячейки, как волшебник.
}
table.append(row); // И вот, уровень пройден! Строка создана!
}
Оптимизация производительности
Не терпится посмотреть на результат? Сократите количество обновлений страницы при помощи
document.createDocumentFragment():
var fragment = document.createDocumentFragment();
$(table).find('tr').each(function() {
fragment.appendChild(this); // Фрагмент готов и прекрасен!
});
table.get(0).appendChild(fragment);
Завершающий аккорд таблицы
Ваша таблица готова к дебюту! Наслаждайтесь моментом славы:
$("#container").append(table); // И вот, под бурные аплодисменты, ваша таблица!
Визуализация
Создание таблицы с помощью jQuery
.append() походит на сооружение архитектурного шедевра:
1️⃣ Закладываем основание:
let table = $('<table></table>');
2️⃣ Строим этажи:
for (let i = 0; i < 3; i++) {
table.append('<tr></tr>');
}
3️⃣ Обустраиваем помещения:
$('tr').each(function() {
$(this).append('<td>🪑</td><td>📚</td>');
});
Вот и всё, архитектурное творение готово!
| 🪑 | 📚 |
| 🪑 | 📚 |
| 🪑 | 📚 |
Приступаем к делу!
Создание таблицы – это не только компоновка
<table>,
<tr> и
<td>, но и следование лучшим практикам, которые облегчают работу и ускоряют браузер.
Избегаем потенциальных проблем
Создание элементов с помощью строковой конкатенации иногда кажется привлекательным, но на самом деле это не лучший способ. Вместо него отдайте предпочтение jQuery или
createElement, это действительно работает лучше:
var newRow = $('<tr>').addClass('newRowClass'); // Ваша новая строка прекрасна!
Эффективно работаем с контентом
Для вставки содержимого в ячейки используйте
.text() для текста или
.append() для элементов. Это словно идеальное приготовление кексиков:
$('td').eq(0).text('Безопасное содержимое'); // Надёжно и твёрдо!
$('td').eq(1).append($('<span>').addClass('label').text('Метка')); // Роскошные дополнительные метки!
Динамическое создание заголовков таблицы
Сделайте заголовки таблицы живыми при помощи массива и магии jQuery:
var headers = ['Имя', 'Возраст', 'Местоположение']; // Золотой треугольник данных
var thead = $('<thead>');
var headerRow = $('<tr>');
$.each(headers, function(i, header) {
headerRow.append($('<th>').text(header)); // Каждое название так ценно!
});
thead.append(headerRow); // И вот, венец создания на своём месте!
table.prepend(thead);
Полезные материалы
.append() | jQuery API Documentation— Блестящий источник информации о методе append в jQuery.
- jQuery Add Elements — Ваш проводник в мир динамического HTML в рамках jQuery.
- Introduction to the DOM – Web APIs | MDN — Ваш ключ к пониманию Document Object Model.
- Modifying the document — Золотая шахта знаний о внесении изменений в документ.
- A Complete Guide to the Table Element | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Обязательный ресурс для отточенных мастеров работы с таблицами.
- jQuery Cheat Sheet — Недооценимый инструмент в царстве jQuery.
- jTable.org – A JQuery plugin to create AJAX based CRUD tables — jTable, радующее глаз представление таблиц на jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android