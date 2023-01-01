Создание таблицы на div и CSS для IE7 и ниже#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для эмуляции таблицы применяем элементы
<div> и свойства CSS
display:
table,
table-row,
table-cell. Ниже приведён пример кода:
<div class="table">
<div class="row">
<div class="cell">A1</div>
<div class="cell">B1</div>
</div>
<div class="row">
<div class="cell">A2</div>
<div class="cell">B2</div>
</div>
</div>
.table { display: table; }
.row { display: table-row; }
.cell { display: table-cell; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; }
Таким образом, элементы визуально выстраиваются, как в табличном представлении, окружены рамкой и имеют отступы, что обеспечивает наглядность и возможность повторного использования CSS-структуры.
Эмуляция отступов таблицы c помощью CSS
Имитируем отступы таблицы через свойство
margin в CSS:
.cell { margin: 0.5em; }
Используем
display: inline-block и регулируем
margin для обеспечения совместимости со старыми браузерами:
.cell {
display: inline-block;
margin-right: -4px;
}
Работа со старыми браузерами
Для гарантированной работы в Internet Explorer используйте
float: left вместо
display: table-cell:
.row {
overflow: hidden;
}
.cell {
float: left;
width: 50%;
}
Также примените условный CSS для IE7:
<!--[if lt IE 8]>
<style>
.cell { float: left; width: 50%; }
</style>
<![endif]-->
Поддержка консистентности макета
Чтобы обеспечить консистентность макета, используем метод clearfix:
.row:after {
content: "";
display: block;
clear: both;
}
Придание семантического значения с помощью div
Обеспечиваем сохранение семантики и доступности, используя ARIA-роли:
<div class="table" role="table">
<div class="row" role="row">
<div class="cell" role="cell" data-label="Колонка A">A1</div>
<div class="cell" role="cell" data-label="Колонка B">B1</div>
</div>
</div>
Изучение современных альтернатив CSS
Для увеличения гибкости рассмотрите использование CSS Grid и Flexbox:
.table { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.cell { padding: 5px; border: 1px solid #ccc; }
Реализация адаптивного дизайна
Адаптируйте дизайн под различные размеры экранов с помощью медиа-запросов:
@media only screen and (max-width: 600px) {
.cell {
display: block;
width: 100%;
}
}
Визуализация
Создание таблицы на основе
<div> и CSS напоминает игру с конструктором:
| CSS-стиль | Структура |
|:-------------|:----------:|
| `display: flex;` | [ 🚪 ] | <-- ряд
| `flex-direction: row;` | [ 🚪 ][ 🚪 ][ 🚪 ] | <-- ячейки в ряду
Все
<div> – строительные блоки. Комбинируя их:
.table-row {
display: flex;
}
.table-cell {
flex: 1;
}
вы получаете гибкую и адаптивную структуру таблицы.
Продвинутые техники
Для усовершенствования внешнего вида используйте
box-shadow для эмуляции границ и
:nth-child() для чередования цвета:
.cell {
box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1);
background-color: nth-child(even) ? '#333' : '#fff';
}
Улучшение производительности
Сосредоточьтесь на эффективности и минимизации времени загрузки, избегая использования вложенных div и сложных CSS стилей.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда