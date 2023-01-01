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Создание таблицы на div и CSS для IE7 и ниже
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Создание таблицы на div и CSS для IE7 и ниже

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для эмуляции таблицы применяем элементы <div> и свойства CSS display: table, table-row, table-cell. Ниже приведён пример кода:

HTML
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<div class="table">
  <div class="row">
    <div class="cell">A1</div>
    <div class="cell">B1</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="cell">A2</div>
    <div class="cell">B2</div>
  </div>
</div>
CSS
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.table { display: table; }
.row { display: table-row; }
.cell { display: table-cell; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; }

Таким образом, элементы визуально выстраиваются, как в табличном представлении, окружены рамкой и имеют отступы, что обеспечивает наглядность и возможность повторного использования CSS-структуры.

Пошаговый план для смены профессии

Эмуляция отступов таблицы c помощью CSS

Имитируем отступы таблицы через свойство margin в CSS:

CSS
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.cell { margin: 0.5em; }

Используем display: inline-block и регулируем margin для обеспечения совместимости со старыми браузерами:

CSS
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.cell { 
  display: inline-block;
  margin-right: -4px;
}

Работа со старыми браузерами

Для гарантированной работы в Internet Explorer используйте float: left вместо display: table-cell:

CSS
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.row { 
  overflow: hidden;
}
.cell { 
  float: left;
  width: 50%;
}

Также примените условный CSS для IE7:

HTML
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<!--[if lt IE 8]>
<style>
  .cell { float: left; width: 50%; }
</style>
<![endif]-->

Поддержка консистентности макета

Чтобы обеспечить консистентность макета, используем метод clearfix:

CSS
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.row:after {
  content: "";
  display: block;
  clear: both;
}

Придание семантического значения с помощью div

Обеспечиваем сохранение семантики и доступности, используя ARIA-роли:

HTML
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<div class="table" role="table">
  <div class="row" role="row">
    <div class="cell" role="cell" data-label="Колонка A">A1</div>
    <div class="cell" role="cell" data-label="Колонка B">B1</div>
  </div>
</div>

Изучение современных альтернатив CSS

Для увеличения гибкости рассмотрите использование CSS Grid и Flexbox:

CSS
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.table { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.cell { padding: 5px; border: 1px solid #ccc; }

Реализация адаптивного дизайна

Адаптируйте дизайн под различные размеры экранов с помощью медиа-запросов:

CSS
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@media only screen and (max-width: 600px) {
  .cell { 
    display: block;
    width: 100%;
  }
}

Визуализация

Создание таблицы на основе <div> и CSS напоминает игру с конструктором:

Markdown
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|   CSS-стиль   |  Структура  |
|:-------------|:----------:|
| `display: flex;` |  [ 🚪 ]   | <-- ряд
| `flex-direction: row;` | [ 🚪 ][ 🚪 ][ 🚪 ]  | <-- ячейки в ряду

Все <div> – строительные блоки. Комбинируя их:

CSS
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.table-row {
  display: flex;
}

.table-cell {
  flex: 1;
}

вы получаете гибкую и адаптивную структуру таблицы.

Продвинутые техники

Для усовершенствования внешнего вида используйте box-shadow для эмуляции границ и :nth-child() для чередования цвета:

CSS
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.cell { 
  box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.1);
  background-color: nth-child(even) ? '#333' : '#fff';
}

Улучшение производительности

Сосредоточьтесь на эффективности и минимизации времени загрузки, избегая использования вложенных div и сложных CSS стилей.

Полезные материалы

  1. Полное руководство по элементу Table | CSS-Tricks
  2. Grid | web.dev
  3. Правильное использование CSS Grid | CSS-Tricks
  4. Адаптивные таблицы данных | CSS-Tricks
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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