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Создание светящихся границ и скругленных углов в CSS
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Создание светящихся границ и скругленных углов в CSS

#CSS и верстка  #Анимации  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Чтобы придать полю ввода эффект светящейся рамки посредством CSS, воспользуйтесь свойством box-shadow, активирующимся при наведении курсора. Вот пример кода, демонстрирующего этот эффект:

CSS
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input:focus {
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 8px #51CBEE;
}

Убираем стандартную рамку фокуса с помощью outline: none и вводим эффект свечения с помощью box-shadow. Цвет свечения можно изменить, подставив нужное значение вместо #51CBEE, интенсивность эффекта регулируется через параметры расстояния, например, 8px.

Пошаговый план для смены профессии

Реализация эффекта светящейся рамки

Применение эффекта светящейся рамки значительно улучшает взаимодействие пользователя с интерфейсом, выделяя важные элементы.

Настройка эффекта свечения

Параметры box-shadow позволяют контролировать интенсивность и радиус свечения. Увеличение радиуса размытия обеспечит более мягкое свечение, а увеличение радиуса распространения сделает его более заметным.

Адаптивность эффекта свечения

При помощи медиа-запросов вы можете адаптировать эффект свечения под различные размеры устройств, чтобы он всегда выглядел одинаково хорошо.

Совместимость в различных браузерах

Для обеспечения совместимости эффекта во всех браузерах не забудьте добавить специальные префиксы, такие как -webkit- и -moz-, если они требуются.

Округлые углы и стилизация в рамках единого дизайна

Округлые углы и умелая стилизация поля ввода улучшают общее восприятие дизайна.

Сглаживание углов с помощью border-radius

Для создания мягких и приятных глазу краёв поля ввода примените border-radius:

CSS
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input.glow {
  border-radius: 10px; /* Добавляем округлости, как в ритме джаза */
}

Гармония стиля

Цвета свечения и рамки должны сочетаться с общей цветовой палитрой вашего сайта, что позволит эффекту прекрасно вписаться в брендовую стилистику.

Корректная разметка

Поместите поля ввода внутрь элементов <label> для создания семантически правильной HTML-структуры. Метки можно стилизовать, используя параметры display, font, color и padding.

Идеальное позиционирование полей ввода

Правильное позиционирование элементов на странице улучшит общее восприятие контента вашего сайта.

Плавающие поля

Для гармоничного размещения полей ввода на странице воспользуйтесь свойствами float и margin.

Контроль за переполнением

Если вы работаете с длинными текстовыми полями, подстройте свойство overflow на "hidden" или "scroll" для решения возможных проблем с переполнением.

Визуализация

Проследите за трансформацией простого поля ввода в светящийся элемент:

HTML
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<!-- Готов к свечению! -->
<input type="text" placeholder="Я просто поле ввода">
HTML
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<!-- Свечение наступает -->
<input type="text" class="glow" placeholder="Свечение — моя суперсила">

Ознакомьтесь с кодом, который лежит в основе этого эффекта:

CSS
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/* Готовы к свечению? Погнали! */
input.glow {
  border: 1px solid #51CBEE;
  border-radius: 5px; /* Обаятельные округлые углы */
  box-shadow: 0 0 10px 2px #51CBEE;
}

Теперь ваше поле ввода, кроме своей функциональности, обладает и визуальной привлекательностью.

Дополнительные преимущества и комфорт в работе с формой

Не менее важно обеспечить комфорт и последовательность взаимодействия пользователя с формой.

Индикатор поля ввода пароля

Для полей ввода паролей указывайте тип type="password", чтобы обеспечить необходимую конфиденциальность.

Плавные эффекты перехода

Добавьте свойство transition для плавных и естественных переходов эффектов свечения и изменения цвета рамки при перемещении фокуса.

Следите за обновлениями

Оставайтесь в курсе новейших возможностей и технологий CSS3 и HTML5, чтобы ваши формы соответствовали передовым стандартам разработки.

Полезные материалы

  1. box-shadow | CSS-Tricks — всё, что вам следует знать о свойстве box-shadow.
  2. outline – MDN — руководство по свойству outline.
  3. CSS Borders | W3Schools — подробное пособие по использованию границ в CSS.
  4. CSS Buttons with Pseudo-elements | Codrops — примеры реализации кнопок с помощью CSS.
  5. Сообщество Stack Overflow — обсуждения и решения, касающиеся свечения, на Stack Overflow.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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