Создание светящихся границ и скругленных углов в CSS#CSS и верстка #Анимации #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы придать полю ввода эффект светящейся рамки посредством CSS, воспользуйтесь свойством
box-shadow, активирующимся при наведении курсора. Вот пример кода, демонстрирующего этот эффект:
input:focus {
outline: none;
box-shadow: 0 0 8px #51CBEE;
}
Убираем стандартную рамку фокуса с помощью
outline: none и вводим эффект свечения с помощью
box-shadow. Цвет свечения можно изменить, подставив нужное значение вместо
#51CBEE, интенсивность эффекта регулируется через параметры расстояния, например,
8px.
Реализация эффекта светящейся рамки
Применение эффекта светящейся рамки значительно улучшает взаимодействие пользователя с интерфейсом, выделяя важные элементы.
Настройка эффекта свечения
Параметры
box-shadow позволяют контролировать интенсивность и радиус свечения. Увеличение радиуса размытия обеспечит более мягкое свечение, а увеличение радиуса распространения сделает его более заметным.
Адаптивность эффекта свечения
При помощи медиа-запросов вы можете адаптировать эффект свечения под различные размеры устройств, чтобы он всегда выглядел одинаково хорошо.
Совместимость в различных браузерах
Для обеспечения совместимости эффекта во всех браузерах не забудьте добавить специальные префиксы, такие как
-webkit- и
-moz-, если они требуются.
Округлые углы и стилизация в рамках единого дизайна
Округлые углы и умелая стилизация поля ввода улучшают общее восприятие дизайна.
Сглаживание углов с помощью border-radius
Для создания мягких и приятных глазу краёв поля ввода примените
border-radius:
input.glow {
border-radius: 10px; /* Добавляем округлости, как в ритме джаза */
}
Гармония стиля
Цвета свечения и рамки должны сочетаться с общей цветовой палитрой вашего сайта, что позволит эффекту прекрасно вписаться в брендовую стилистику.
Корректная разметка
Поместите поля ввода внутрь элементов
<label> для создания семантически правильной HTML-структуры. Метки можно стилизовать, используя параметры
display,
font,
color и
padding.
Идеальное позиционирование полей ввода
Правильное позиционирование элементов на странице улучшит общее восприятие контента вашего сайта.
Плавающие поля
Для гармоничного размещения полей ввода на странице воспользуйтесь свойствами
float и
margin.
Контроль за переполнением
Если вы работаете с длинными текстовыми полями, подстройте свойство
overflow на "hidden" или "scroll" для решения возможных проблем с переполнением.
Визуализация
Проследите за трансформацией простого поля ввода в светящийся элемент:
<!-- Готов к свечению! -->
<input type="text" placeholder="Я просто поле ввода">
<!-- Свечение наступает -->
<input type="text" class="glow" placeholder="Свечение — моя суперсила">
Ознакомьтесь с кодом, который лежит в основе этого эффекта:
/* Готовы к свечению? Погнали! */
input.glow {
border: 1px solid #51CBEE;
border-radius: 5px; /* Обаятельные округлые углы */
box-shadow: 0 0 10px 2px #51CBEE;
}
Теперь ваше поле ввода, кроме своей функциональности, обладает и визуальной привлекательностью.
Дополнительные преимущества и комфорт в работе с формой
Не менее важно обеспечить комфорт и последовательность взаимодействия пользователя с формой.
Индикатор поля ввода пароля
Для полей ввода паролей указывайте тип
type="password", чтобы обеспечить необходимую конфиденциальность.
Плавные эффекты перехода
Добавьте свойство
transition для плавных и естественных переходов эффектов свечения и изменения цвета рамки при перемещении фокуса.
Следите за обновлениями
Оставайтесь в курсе новейших возможностей и технологий CSS3 и HTML5, чтобы ваши формы соответствовали передовым стандартам разработки.
Полезные материалы
- box-shadow | CSS-Tricks — всё, что вам следует знать о свойстве
box-shadow.
- outline – MDN — руководство по свойству
outline.
- CSS Borders | W3Schools — подробное пособие по использованию границ в CSS.
- CSS Buttons with Pseudo-elements | Codrops — примеры реализации кнопок с помощью CSS.
- Сообщество Stack Overflow — обсуждения и решения, касающиеся свечения, на Stack Overflow.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда