Создание стрелки Chevron с помощью CSS: методы и решения#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ: основной способ создания стрелки, указующей вправо
Для создания базового CSS-шеврона нужно работать со свойствами границ или
border. Через
border-width задаётся размер шеврона, а остальные стороны делаются прозрачными. Вот как кратко выглядит простейший шеврон, направленный вправо:
/* Простейший вариант Шеврона */
.chevron {
width: 0;
height: 0;
border-top: 10px solid transparent;
border-bottom: 10px solid transparent;
border-left: 10px solid black;
}
<div class="chevron"></div>
Довольно просто можно изменять направление стрелки, для этого достаточно поменять местами
border-left и
border-right или
border-top и
border-bottom.
Включаем псевдоэлементы для тонкого управления деталями
Чтобы добавить разнообразие и дополнительные уловки, возьмём в помощь псевдоэлементы
::before и
::after. Они позволят вам фактически оживить арт CSS:
/* Позволим вашему взгляду насладиться творением */
.chevron:before {
content: "";
display: block;
width: 0;
height: 0;
border-style: solid;
border-width: 0.3em 0.3em 0 0;
transform: rotate(45deg);
color: inherit; /* Сохраняем общий стиль */
}
Чтобы сделать ваши стрелки более стильными, можно добавить дополнительные классы или изменить свойства псевдоэлемента.
Адаптивность для шеврона с учётом размера шрифта
Пришло время научить нашего шеврона адаптироваться к размеру шрифта. Используйте
em для ширины границы и оцените эту самоадаптивность.
/* Адаптивность важна во всех проявлениях */
.chevron-responsive {
border-width: 0.5em;
}
Персонализация шеврона: играем со стилем
Хотите, чтобы ваш шеврон выигрышно выделен на экране? Вам будет интересно поэкспериментировать с шириной и цветом границы. Используйте вращение, чтобы создать модный наклон. Если ваш шеврон umm "стесняется", примените абсолютное позиционирование, чтобы вернуть его в основную область действия.
Визуализация
Магия создания стрелки-шеврона у нас выглядит так:
.arrow {
display: inline-block;
width: 0;
height: 0;
border-top: 5px solid transparent;
border-bottom: 5px solid transparent;
border-left: 5px solid black;
}
Цикл трансформаций следует следующим шагам:
1. Начинаем с *прямоугольника* (🟥)
2. После этого соединяем верхние и нижние грани в центре (**▲**)
3. Заканчиваем процесс, отогнув правую сторону назад и формируем хвост стрелки (**<**)
Махнули волшебной палочкой и вуаля – перед вами стрелка! 🏹
Поиск идеального решения
Тестируйте, испытывайте, экспериментируйте. Проверьте, как ваши стрелки влияют на пользовательский опыт. Представьте свои решения на разных браузерах и устройствах и убедитесь, что они отображаются одинаково. Если пользователи используют IE8+, вы можете заинтересовать их, применяя метод
overflow: hidden с символом ×.
Использование готовых CSS-иконок
Насколько вы восхищаетесь подходом Николаса Галлагера? Почему бы не попробовать его набор Pure CSS icons для более сложных вариантов шеврона? Это готовая к использованию библиотека, которая дополнит ваши шевроны солидным классическим видом.
Эксперименты с помощью jsBin и FIDDLE
Вы уже знаете jsBin или FIDDLE? Это отличные инструменты для онлайн-экспериментов с созданием CSS-стрелок. Пробуйте, демонстрируйте, сотрудничайте – возможно, это станет вашим стандартным способом работы!
Практика: Визуальные материалы при разаботке стрелок
Работа с визуальными прототипами помогает точно и правильно создавать объемные стрелки-шевроны. Чертите свой арт, а затем воссоздавайте его в виде элегантного CSS!
Полезные ссылки
- Фигуры CSS | CSS-Tricks – Мир форм: целый арсенал CSS-фигур для вас.
- Как создать кнопки "Следующая" и "Предыдущая" – Шаг вперед, шаг назад: как создаются стрелки навигации.
- ::before – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Все о
::before: познакомьтесь с невидимым помощником для создания стрелок.
- ::after – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Знакомство с
::after: пользовательские возможности для CSS-стрелок.
- геометрия – Как работают CSS-треугольники? – Stack Overflow – Математика как искусство: основы создания треугольников для шевронов.
- Веселые эксперименты с псевдоэлементами | DigitalOcean – Радость открытий: для тех, кто увлекается псевдоэлементами.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда