Создание стрелки Chevron с помощью CSS: методы и решения

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Быстрый ответ: основной способ создания стрелки, указующей вправо

Для создания базового CSS-шеврона нужно работать со свойствами границ или border . Через border-width задаётся размер шеврона, а остальные стороны делаются прозрачными. Вот как кратко выглядит простейший шеврон, направленный вправо:

CSS Скопировать код /* Простейший вариант Шеврона */ .chevron { width: 0; height: 0; border-top: 10px solid transparent; border-bottom: 10px solid transparent; border-left: 10px solid black; }

HTML Скопировать код <div class="chevron"></div>

Довольно просто можно изменять направление стрелки, для этого достаточно поменять местами border-left и border-right или border-top и border-bottom .

Включаем псевдоэлементы для тонкого управления деталями

Чтобы добавить разнообразие и дополнительные уловки, возьмём в помощь псевдоэлементы ::before и ::after . Они позволят вам фактически оживить арт CSS:

CSS Скопировать код /* Позволим вашему взгляду насладиться творением */ .chevron:before { content: ""; display: block; width: 0; height: 0; border-style: solid; border-width: 0.3em 0.3em 0 0; transform: rotate(45deg); color: inherit; /* Сохраняем общий стиль */ }

Чтобы сделать ваши стрелки более стильными, можно добавить дополнительные классы или изменить свойства псевдоэлемента.

Адаптивность для шеврона с учётом размера шрифта

Пришло время научить нашего шеврона адаптироваться к размеру шрифта. Используйте em для ширины границы и оцените эту самоадаптивность.

CSS Скопировать код /* Адаптивность важна во всех проявлениях */ .chevron-responsive { border-width: 0.5em; }

Персонализация шеврона: играем со стилем

Хотите, чтобы ваш шеврон выигрышно выделен на экране? Вам будет интересно поэкспериментировать с шириной и цветом границы. Используйте вращение, чтобы создать модный наклон. Если ваш шеврон umm "стесняется", примените абсолютное позиционирование, чтобы вернуть его в основную область действия.

Визуализация

Магия создания стрелки-шеврона у нас выглядит так:

CSS Скопировать код .arrow { display: inline-block; width: 0; height: 0; border-top: 5px solid transparent; border-bottom: 5px solid transparent; border-left: 5px solid black; }

Цикл трансформаций следует следующим шагам:

Markdown Скопировать код 1. Начинаем с *прямоугольника* (🟥) 2. После этого соединяем верхние и нижние грани в центре (**▲**) 3. Заканчиваем процесс, отогнув правую сторону назад и формируем хвост стрелки (**<**)

Махнули волшебной палочкой и вуаля – перед вами стрелка! 🏹

Поиск идеального решения

Тестируйте, испытывайте, экспериментируйте. Проверьте, как ваши стрелки влияют на пользовательский опыт. Представьте свои решения на разных браузерах и устройствах и убедитесь, что они отображаются одинаково. Если пользователи используют IE8+, вы можете заинтересовать их, применяя метод overflow: hidden с символом ×.

Использование готовых CSS-иконок

Насколько вы восхищаетесь подходом Николаса Галлагера? Почему бы не попробовать его набор Pure CSS icons для более сложных вариантов шеврона? Это готовая к использованию библиотека, которая дополнит ваши шевроны солидным классическим видом.

Эксперименты с помощью jsBin и FIDDLE

Вы уже знаете jsBin или FIDDLE? Это отличные инструменты для онлайн-экспериментов с созданием CSS-стрелок. Пробуйте, демонстрируйте, сотрудничайте – возможно, это станет вашим стандартным способом работы!

Практика: Визуальные материалы при разаботке стрелок

Работа с визуальными прототипами помогает точно и правильно создавать объемные стрелки-шевроны. Чертите свой арт, а затем воссоздавайте его в виде элегантного CSS!

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