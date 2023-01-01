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Создание стрелки Chevron с помощью CSS: методы и решения
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Создание стрелки Chevron с помощью CSS: методы и решения

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ: основной способ создания стрелки, указующей вправо

Для создания базового CSS-шеврона нужно работать со свойствами границ или border. Через border-width задаётся размер шеврона, а остальные стороны делаются прозрачными. Вот как кратко выглядит простейший шеврон, направленный вправо:

CSS
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/* Простейший вариант Шеврона */
.chevron {
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 10px solid transparent;
  border-bottom: 10px solid transparent;
  border-left: 10px solid black; 
}
HTML
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<div class="chevron"></div>

Довольно просто можно изменять направление стрелки, для этого достаточно поменять местами border-left и border-right или border-top и border-bottom.

Пошаговый план для смены профессии

Включаем псевдоэлементы для тонкого управления деталями

Чтобы добавить разнообразие и дополнительные уловки, возьмём в помощь псевдоэлементы ::before и ::after. Они позволят вам фактически оживить арт CSS:

CSS
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/* Позволим вашему взгляду насладиться творением */
.chevron:before {
  content: "";
  display: block;
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  border-width: 0.3em 0.3em 0 0;
  transform: rotate(45deg); 
  color: inherit; /* Сохраняем общий стиль */
}

Чтобы сделать ваши стрелки более стильными, можно добавить дополнительные классы или изменить свойства псевдоэлемента.

Адаптивность для шеврона с учётом размера шрифта

Пришло время научить нашего шеврона адаптироваться к размеру шрифта. Используйте em для ширины границы и оцените эту самоадаптивность.

CSS
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/* Адаптивность важна во всех проявлениях */
.chevron-responsive {
  border-width: 0.5em; 
}

Персонализация шеврона: играем со стилем

Хотите, чтобы ваш шеврон выигрышно выделен на экране? Вам будет интересно поэкспериментировать с шириной и цветом границы. Используйте вращение, чтобы создать модный наклон. Если ваш шеврон umm "стесняется", примените абсолютное позиционирование, чтобы вернуть его в основную область действия.

Визуализация

Магия создания стрелки-шеврона у нас выглядит так:

CSS
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.arrow {
  display: inline-block;
  width: 0; 
  height: 0; 
  border-top: 5px solid transparent; 
  border-bottom: 5px solid transparent; 
  border-left: 5px solid black; 
}

Цикл трансформаций следует следующим шагам:

Markdown
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1. Начинаем с *прямоугольника* (🟥)
2. После этого соединяем верхние и нижние грани в центре (**▲**)
3. Заканчиваем процесс, отогнув правую сторону назад и формируем хвост стрелки (**<**)

Махнули волшебной палочкой и вуаля – перед вами стрелка! 🏹

Поиск идеального решения

Тестируйте, испытывайте, экспериментируйте. Проверьте, как ваши стрелки влияют на пользовательский опыт. Представьте свои решения на разных браузерах и устройствах и убедитесь, что они отображаются одинаково. Если пользователи используют IE8+, вы можете заинтересовать их, применяя метод overflow: hidden с символом ×.

Использование готовых CSS-иконок

Насколько вы восхищаетесь подходом Николаса Галлагера? Почему бы не попробовать его набор Pure CSS icons для более сложных вариантов шеврона? Это готовая к использованию библиотека, которая дополнит ваши шевроны солидным классическим видом.

Эксперименты с помощью jsBin и FIDDLE

Вы уже знаете jsBin или FIDDLE? Это отличные инструменты для онлайн-экспериментов с созданием CSS-стрелок. Пробуйте, демонстрируйте, сотрудничайте – возможно, это станет вашим стандартным способом работы!

Практика: Визуальные материалы при разаботке стрелок

Работа с визуальными прототипами помогает точно и правильно создавать объемные стрелки-шевроны. Чертите свой арт, а затем воссоздавайте его в виде элегантного CSS!

Полезные ссылки

  1. Фигуры CSS | CSS-TricksМир форм: целый арсенал CSS-фигур для вас.
  2. Как создать кнопки "Следующая" и "Предыдущая"Шаг вперед, шаг назад: как создаются стрелки навигации.
  3. ::before – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDNВсе о ::before: познакомьтесь с невидимым помощником для создания стрелок.
  4. ::after – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDNЗнакомство с ::after: пользовательские возможности для CSS-стрелок.
  5. геометрия – Как работают CSS-треугольники? – Stack OverflowМатематика как искусство: основы создания треугольников для шевронов.
  6. Веселые эксперименты с псевдоэлементами | DigitalOceanРадость открытий: для тех, кто увлекается псевдоэлементами.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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