Создание ссылок на локальные файлы в HTML на Windows 7#Веб-разработка #Основы HTML #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Создать гиперссылку на локальный файл на странице в HTML можно с помощью следующего кода:
<a href="file:///C:/полный/путь/к/файлу.txt">Локальный файл</a>
Эффективность такой ссылки зависит от правильности указанного пути и настройек безопасности браузера, разрешающих доступ к файлам на локальном диске.
Заблокировано браузером: сражаться либо смириться?
Современные браузеры обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к локальной файловой системе, ограничивая использование локальных ссылок с протоколом
file:/// на страницах, загруженных через
http(s).
<!-- Возможная причина блокировки браузером -->
<a href="http:///Skethcy_McSketchface/hacking_your_system.docx">Явно Не Вирус</a>
В Chrome на Windows 7 и аналогичных системах убедитесь, что путь указан полностью и в нем используются слэши (
/).
Виртуальная директория IIS: организуем ваши файлы
Для управления доступом к файлам в больших приложениях или при работе с большим количеством файлов можно создать виртуальную директорию в IIS. Это позволит обращаться к файлам по HTTP-ссылке, избегая прямого доступа к локальным папкам.
Заботьтесь о безопасности таких "хранилищ" файлов, ограничивая доступ к IIS с использованием аутентификации.
<!-- Пример ссылки через виртуальную директорию IIS -->
<a href="http://yourIIS/help_me_I_am_trapped_in_a_computer.docx">Откройте Документ</a>
Приложения и бинарные объекты: особенности работы с обработчиками файлов
Лучший способ открытия локального файла в ассоциированном с ним приложении — это использование веб-приложений или расширений браузера. Сами веб-страницы не могут напрямую открывать файлы.
В веб-приложениях используйте функцию JavaScript
URL.createObjectURL() для создания специального URL, который обеспечит связь с локальным файлом.
// Создание URL для локального файла
let fileURL = URL.createObjectURL(yourLocalFile);
Не забывайте освободить ресурсы после работы с объектом, использовав
URL.revokeObjectURL().
// Освобождение ресурсов, занятых объектом
URL.revokeObjectURL(fileURL);
Частые ошибки при использовании
Использование
target с попыткой открыть файл через
"explorer.exe" не приведет к успеху — этот подход неверен.
Будьте внимательны при работе с протоколом
file://: его правильное использование подразумевает три слэша (
file:///), которыми следует полный путь к файлу.
<!-- Правильное и неправильное использование протокола file:// -->
<a href="file://nope/nope/nope">Неправильный Путь</a>
<a href="file:///yep/yep/yep">Правильный Путь</a>
Визуализация
Создание ссылки на локальный файл можно сравнить с поиском нужной книги в библиотечном каталоге:
<a href="file:///полный/путь/к/файлу">Открыть локальный файл</a>
Как карточный каталог, указывающий на соответствующую полку с книгами:
Карточный каталог (📚): [Книга A, Книга B, Книга C]
Вы находите нужную карточку, и она ведет вас к "книге":
🗂️ -> 🏷️: [Ваш Локальный Файл]
Совершив выбор, вы мгновенно открываете нужный файл:
Клик 🖱️ -> Открытие 📖 (Локальный Файл)
Дополнительные возможности HTML для создания ссылок на локальные файлы
HTML предлагает дополнительные инструменты для улучшения работы с ссылками на файлы:
Использование атрибута
download, который предполагает загрузку файла при клике по ссылке.
<a href="file:///путь/к/файлу" download>Скачать файл</a>
Атрибут
target, позволяющий управлять открытием ссылки в новой вкладке браузера.
<a href="file:///путь/к/файлу" target="_blank">Открыть в новой вкладке</a>
HTML5 дает возможность взаимодействовать с API файловой системы для более сложной работы с файлами.
За пределами Google Chrome: общаясь с другими браузерами
Браузеры разным образом подходят к протоколу
file://. Некоторым из них может потребоваться настройка параметров или использование специальных флагов для работы с локальными ссылками.
Еффективное организование файлов: руководство для систематизации
При работе с разбросанными проектами или в сети важно тщательно указывать пути к файлам, чтобы не создавать некорректных ссылок.
Полезные материалы
- Тег <a> HTML — углубленное изучение тега <a> на W3Schools.
- Data URLs – HTTP | MDN — информация о том, как интегрировать данные в HTML-документ на MDN Web Docs.
- RFC 8089 – Схема URI файла — официальные руководства по схеме URI файла от IETF.
- Path Traversal | Фонд OWASP — обзор безопасности при работе с локальными файлами от Фонда OWASP.
Ксения Сорокина
веб-техредактор