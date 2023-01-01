Создание ссылок на локальные файлы в HTML на Windows 7

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Быстрый ответ

Создать гиперссылку на локальный файл на странице в HTML можно с помощью следующего кода:

HTML Скопировать код <a href="file:///C:/полный/путь/к/файлу.txt">Локальный файл</a>

Эффективность такой ссылки зависит от правильности указанного пути и настройек безопасности браузера, разрешающих доступ к файлам на локальном диске.

Заблокировано браузером: сражаться либо смириться?

Современные браузеры обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к локальной файловой системе, ограничивая использование локальных ссылок с протоколом file:/// на страницах, загруженных через http(s) .

HTML Скопировать код <!-- Возможная причина блокировки браузером --> <a href="http:///Skethcy_McSketchface/hacking_your_system.docx">Явно Не Вирус</a>

В Chrome на Windows 7 и аналогичных системах убедитесь, что путь указан полностью и в нем используются слэши ( / ).

Виртуальная директория IIS: организуем ваши файлы

Для управления доступом к файлам в больших приложениях или при работе с большим количеством файлов можно создать виртуальную директорию в IIS. Это позволит обращаться к файлам по HTTP-ссылке, избегая прямого доступа к локальным папкам.

Заботьтесь о безопасности таких "хранилищ" файлов, ограничивая доступ к IIS с использованием аутентификации.

HTML Скопировать код <!-- Пример ссылки через виртуальную директорию IIS --> <a href="http://yourIIS/help_me_I_am_trapped_in_a_computer.docx">Откройте Документ</a>

Приложения и бинарные объекты: особенности работы с обработчиками файлов

Лучший способ открытия локального файла в ассоциированном с ним приложении — это использование веб-приложений или расширений браузера. Сами веб-страницы не могут напрямую открывать файлы.

В веб-приложениях используйте функцию JavaScript URL.createObjectURL() для создания специального URL, который обеспечит связь с локальным файлом.

JS Скопировать код // Создание URL для локального файла let fileURL = URL.createObjectURL(yourLocalFile);

Не забывайте освободить ресурсы после работы с объектом, использовав URL.revokeObjectURL() .

JS Скопировать код // Освобождение ресурсов, занятых объектом URL.revokeObjectURL(fileURL);

Частые ошибки при использовании

Использование target с попыткой открыть файл через "explorer.exe" не приведет к успеху — этот подход неверен.

Будьте внимательны при работе с протоколом file:// : его правильное использование подразумевает три слэша ( file:/// ), которыми следует полный путь к файлу.

HTML Скопировать код <!-- Правильное и неправильное использование протокола file:// --> <a href="file://nope/nope/nope">Неправильный Путь</a> <a href="file:///yep/yep/yep">Правильный Путь</a>

Визуализация

Создание ссылки на локальный файл можно сравнить с поиском нужной книги в библиотечном каталоге:

HTML Скопировать код <a href="file:///полный/путь/к/файлу">Открыть локальный файл</a>

Как карточный каталог, указывающий на соответствующую полку с книгами:

Markdown Скопировать код Карточный каталог (📚): [Книга A, Книга B, Книга C]

Вы находите нужную карточку, и она ведет вас к "книге":

Markdown Скопировать код 🗂️ -> 🏷️: [Ваш Локальный Файл]

Совершив выбор, вы мгновенно открываете нужный файл:

Markdown Скопировать код Клик 🖱️ -> Открытие 📖 (Локальный Файл)

Дополнительные возможности HTML для создания ссылок на локальные файлы

HTML предлагает дополнительные инструменты для улучшения работы с ссылками на файлы:

Использование атрибута download , который предполагает загрузку файла при клике по ссылке. HTML Скопировать код <a href="file:///путь/к/файлу" download>Скачать файл</a>

Атрибут target , позволяющий управлять открытием ссылки в новой вкладке браузера. HTML Скопировать код <a href="file:///путь/к/файлу" target="_blank">Открыть в новой вкладке</a>

HTML5 дает возможность взаимодействовать с API файловой системы для более сложной работы с файлами.

За пределами Google Chrome: общаясь с другими браузерами

Браузеры разным образом подходят к протоколу file:// . Некоторым из них может потребоваться настройка параметров или использование специальных флагов для работы с локальными ссылками.

Еффективное организование файлов: руководство для систематизации

При работе с разбросанными проектами или в сети важно тщательно указывать пути к файлам, чтобы не создавать некорректных ссылок.

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