Создание ссылки WhatsApp для чата с контактом на веб-странице#Разное
Быстрый ответ
Для начала диалога в WhatsApp применяется
https://wa.me/<номер>, где
<номер> — это номер абонента в международном формате без знака плюс, нулей, скобок и дефисов.
<a href="https://wa.me/12345678901">Напишите мне в WhatsApp!</a>
Нажатие на ссылку откроет окно диалога с указанным номером в приложении WhatsApp.
Отправка заранее подготовленных сообщений
Для отправки заранее подготовленного сообщения при открытии чата добавьте к URL параметр
text и свое сообщение, закодированное для URL. Например:
<a href="https://wa.me/12345678901?text=Привет%20там!">Отправить приветствие</a>
Указанное сообщение будет автоматически добавлено в окно ввода текста чата WhatsApp.
Быстрая отправка сообщений через закладки
Если вы регулярно отправляете сообщения через WhatsApp на разные номера, вам будет удобно использовать следующий JavaScript код в закладках браузера:
javascript: (function(){
var number = prompt("Введите номер WhatsApp вместе с кодом страны:");
var message = encodeURIComponent(prompt("Текст вашего сообщения:"));
window.open(`https://wa.me/${number}?text=${message}`, '_blank');
})();
Запишите этот скрипт в закладки, затем кликайте по нему, вводя нужный номер и текст сообщения. Браузер откроет новую вкладку с готовым к отправке сообщением в WhatsApp.
Защита ссылок в переписке: берегите свою конфиденциальность
Обмен ссылками в WhatsApp подразумевает раскрытие части вашей личной информации. Для предотвращения утечки источника перехода добавьте
rel="noreferrer" в атрибуты тега
<a>:
<a href="https://wa.me/12345678901" target="_blank" rel="noreferrer">Открыть безопасный чат в WhatsApp</a>
Таким образом, при переходе на WhatsApp в новой вкладке URL источника будет оставаться скрытым.
Визуализация
Представьте свой телефон и телефоного, с которым вы хотите связаться. Созданная вами
ссылка должна направлять к
номеру абонента, записанному в международном формате.
📱 – "Привет, это [Ваше Имя]. Давайте пообщаемся в WhatsApp!" -📞-> 1234567890
<a href="https://wa.me/1234567890">Напишем в WhatsApp!</a>
Клик по ссылке создаст мгновенную связь между вами и вашим собеседником.
Совместимость с устройствами и дружественность ссылок
Оставайтесь в курсе
Для обеспечения оптимального пользовательского опыта регулярно обновляйте ваше мобильное приложение WhatsApp.
Создание интуитивно понятных ссылок
Убедитесь, что ваши ссылки в WhatsApp понятны и удобны для пользователей. Четко поставленные инструкции значительно облегчают этот процесс.
Альтернативные методы для опытных пользователей
whatsapp://send откроет ссылки прямо в приложении, если оно установлено и корректно настроено.
<a href="whatsapp://send?text=Привет%20там!&phone=12345678901">Отправить сообщение через приложение</a>
URL-кодирование: связуем людей и интернет
Текст сообщения должен быть закодирован для URL, чтобы корректно передать все пробелы и спецсимволы по ссылке.
Полезные материалы
- Как использовать функцию "Нажми для чата" | Центр поддержки WhatsApp — официальное руководство от WhatsApp по созданию кликабельных ссылок.
- HTML URL Encoding Reference — справочник по URL-кодированию, полезный для генерации ссылок WhatsApp.
- <a>: Элемент якоря – HTML | MDN — детальное пояснение использования тега
<a>для создания гиперссылок в HTML.
- Платформа для бизнеса в WhatsApp – Документация | Meta для разработчиков — полная документация API WhatsApp для интеграций.
- URL Encode and Decode – Online — инструмент для онлайн кодирования и декодирования URL, помогает при подготовке ссылок WhatsApp.
- HTML Links Hyperlinks — прикладное пособие по созданию гиперссылок в HTML, применимое для ссылок WhatsApp.
- WhatsApp Business Management API – Документация | Meta для разработчиков — обзорная часть документации для разработчиков, посвященная управлению API WhatsApp Business.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы