Создание ссылки WhatsApp для чата с контактом на веб-странице

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Быстрый ответ

Для начала диалога в WhatsApp применяется https://wa.me/<номер> , где <номер> — это номер абонента в международном формате без знака плюс, нулей, скобок и дефисов.

HTML Скопировать код <a href="https://wa.me/12345678901">Напишите мне в WhatsApp!</a>

Нажатие на ссылку откроет окно диалога с указанным номером в приложении WhatsApp.

Отправка заранее подготовленных сообщений

Для отправки заранее подготовленного сообщения при открытии чата добавьте к URL параметр text и свое сообщение, закодированное для URL. Например:

HTML Скопировать код <a href="https://wa.me/12345678901?text=Привет%20там!">Отправить приветствие</a>

Указанное сообщение будет автоматически добавлено в окно ввода текста чата WhatsApp.

Быстрая отправка сообщений через закладки

Если вы регулярно отправляете сообщения через WhatsApp на разные номера, вам будет удобно использовать следующий JavaScript код в закладках браузера:

JS Скопировать код javascript: (function(){ var number = prompt("Введите номер WhatsApp вместе с кодом страны:"); var message = encodeURIComponent(prompt("Текст вашего сообщения:")); window.open(`https://wa.me/${number}?text=${message}`, '_blank'); })();

Запишите этот скрипт в закладки, затем кликайте по нему, вводя нужный номер и текст сообщения. Браузер откроет новую вкладку с готовым к отправке сообщением в WhatsApp.

Защита ссылок в переписке: берегите свою конфиденциальность

Обмен ссылками в WhatsApp подразумевает раскрытие части вашей личной информации. Для предотвращения утечки источника перехода добавьте rel="noreferrer" в атрибуты тега <a> :

HTML Скопировать код <a href="https://wa.me/12345678901" target="_blank" rel="noreferrer">Открыть безопасный чат в WhatsApp</a>

Таким образом, при переходе на WhatsApp в новой вкладке URL источника будет оставаться скрытым.

Визуализация

Представьте свой телефон и телефоного, с которым вы хотите связаться. Созданная вами ссылка должна направлять к номеру абонента, записанному в международном формате.

plaintext Скопировать код 📱 – "Привет, это [Ваше Имя]. Давайте пообщаемся в WhatsApp!" -📞-> 1234567890

HTML Скопировать код <a href="https://wa.me/1234567890">Напишем в WhatsApp!</a>

Клик по ссылке создаст мгновенную связь между вами и вашим собеседником.

Совместимость с устройствами и дружественность ссылок

Оставайтесь в курсе

Для обеспечения оптимального пользовательского опыта регулярно обновляйте ваше мобильное приложение WhatsApp.

Создание интуитивно понятных ссылок

Убедитесь, что ваши ссылки в WhatsApp понятны и удобны для пользователей. Четко поставленные инструкции значительно облегчают этот процесс.

Альтернативные методы для опытных пользователей

whatsapp://send откроет ссылки прямо в приложении, если оно установлено и корректно настроено.

HTML Скопировать код <a href="whatsapp://send?text=Привет%20там!&phone=12345678901">Отправить сообщение через приложение</a>

URL-кодирование: связуем людей и интернет

Текст сообщения должен быть закодирован для URL, чтобы корректно передать все пробелы и спецсимволы по ссылке.

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