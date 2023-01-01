Создание ссылки на конкретный раздел веб-страницы

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Быстрый ответ

Для осуществления перехода к определённому разделу на странице следует использовать якорные ссылки. Обозначьте элемент с помощью атрибута id , после чего создайте ссылку на этот элемент, используя href="#id" .

Присвойте элементу id : HTML Скопировать код <div id="specifications">Здесь указаны характеристики</div> Создайте ссылку, которая указывает на данный элемент: HTML Скопировать код <a href="#specifications">Перейти к характеристикам</a>

Кликнув по такой ссылке, вы мгновенно окажетесь у блока <div> , помеченного как "specifications".

Использование именованных якорей и динамического контента

Поняв основы, можно перейти к изучению более сложных тем, как, например, использование именованных якорей и интеграция динамического контента. Именованные якоря функционируют на основе атрибута name в теге <a> , но для создания ссылок лучше использовать атрибут id для любого элемента.

Для работы с динамическим контентом, к примеру, страницами, сгенерированными при помощи AJAX, применяется JavaScript. Метод scrollIntoView() обеспечивает плавную прокрутку к нужному элементу:

JS Скопировать код //"Пускай прокрутка твоя будет бесконечной..." document.getElementById("ajax-content").scrollIntoView();

Если контент загружается асинхронно, необходимо использовать этот метод совместно с setTimeout() в JavaScript.

Преодоление трудностей: отсутствие ограничений в ссылках и выделение текста

Временами бывает, что вы не имеете доступа к целевой странице или на ней отсутствуют необходимые id . В таких ситуациях традиционные методы оказываются неэффективными. Однако, есть отличный инструмент для Chrome – параметр #targetText= . С его помощью можно создать ссылку, которая не только окажет вас на странице, но и выделит нужный текст:

url Скопировать код //"Найди мне текст, как будто тут спрятан Вальдо" http://mywebsite.com/pagename#targetText=Пожалуйста%20выделите%20меня

Это действительно полезная возможность Chrome, однако важно учесть совместимость с другими браузерами и принять во внимание приватность пользователя при автоматическом выделении текста.

Визуализация

Сравним переход к конкретной части веб-страницы с восхождением по лестнице к домику на дереве:

Markdown Скопировать код 🌳 🏠👀 <- Вы находитесь здесь, на выбранной ветке! 🔗🪜 / \ 👩‍💻--------

Вы стоялите у подножия (на главной странице ). Лестница ( #URL ) поможет вам быстро подняться к домику ( разделу ).

Понимание работы браузера и соответствующих скриптов

Все современные браузеры имеют похожий механизм восприятия внутренних ссылок, однако для обеспечения единообразного пользовательского опыта необходимо проводить тестирование в различных браузерах. Воспользуйтесь инструментами разработчика для поиска id или подумайте о добавлении таковых для улучшения навигации по сайту.

При работе с JavaScript не забудьте ознакомиться с документацией MDN, чтобы убедиться в поддержке браузерами используемых методов и свойств. Если вы решите использовать window.open() , помните, что некоторые браузеры предпочитают открыть ссылку в новой вкладке, а не переходить по ссылке в текущем окне. Это может вызвать нежелательное появление всплывающих окон.

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