Создание ссылки на конкретный раздел веб-страницы#Веб-разработка #Основы HTML #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для осуществления перехода к определённому разделу на странице следует использовать якорные ссылки. Обозначьте элемент с помощью атрибута
id, после чего создайте ссылку на этот элемент, используя
href="#id".
Присвойте элементу
id:
<div id="specifications">Здесь указаны характеристики</div>
Создайте ссылку, которая указывает на данный элемент:
<a href="#specifications">Перейти к характеристикам</a>
Кликнув по такой ссылке, вы мгновенно окажетесь у блока
<div>, помеченного как "specifications".
Использование именованных якорей и динамического контента
Поняв основы, можно перейти к изучению более сложных тем, как, например, использование именованных якорей и интеграция динамического контента. Именованные якоря функционируют на основе атрибута
name в теге
<a>, но для создания ссылок лучше использовать атрибут
id для любого элемента.
Для работы с динамическим контентом, к примеру, страницами, сгенерированными при помощи AJAX, применяется JavaScript. Метод
scrollIntoView() обеспечивает плавную прокрутку к нужному элементу:
//"Пускай прокрутка твоя будет бесконечной..."
document.getElementById("ajax-content").scrollIntoView();
Если контент загружается асинхронно, необходимо использовать этот метод совместно с
setTimeout() в JavaScript.
Преодоление трудностей: отсутствие ограничений в ссылках и выделение текста
Временами бывает, что вы не имеете доступа к целевой странице или на ней отсутствуют необходимые
id. В таких ситуациях традиционные методы оказываются неэффективными. Однако, есть отличный инструмент для Chrome – параметр
#targetText=. С его помощью можно создать ссылку, которая не только окажет вас на странице, но и выделит нужный текст:
//"Найди мне текст, как будто тут спрятан Вальдо"
http://mywebsite.com/pagename#targetText=Пожалуйста%20выделите%20меня
Это действительно полезная возможность Chrome, однако важно учесть совместимость с другими браузерами и принять во внимание приватность пользователя при автоматическом выделении текста.
Визуализация
Сравним переход к конкретной части веб-страницы с восхождением по лестнице к домику на дереве:
🌳
🏠👀 <- Вы находитесь здесь, на выбранной ветке!
🔗🪜
/ \
👩💻--------
Вы стоялите у подножия (на
главной странице). Лестница (
#URL) поможет вам быстро подняться к домику (
разделу).
Понимание работы браузера и соответствующих скриптов
Все современные браузеры имеют похожий механизм восприятия внутренних ссылок, однако для обеспечения единообразного пользовательского опыта необходимо проводить тестирование в различных браузерах. Воспользуйтесь инструментами разработчика для поиска
id или подумайте о добавлении таковых для улучшения навигации по сайту.
При работе с JavaScript не забудьте ознакомиться с документацией MDN, чтобы убедиться в поддержке браузерами используемых методов и свойств. Если вы решите использовать
window.open(), помните, что некоторые браузеры предпочитают открыть ссылку в новой вкладке, а не переходить по ссылке в текущем окне. Это может вызвать нежелательное появление всплывающих окон.
Полезные материалы
- id – HTML: HyperText Markup Language | MDN – Тщательное описание использования атрибута
idдля якорей в HTML.
- HTML a tag – W3Schools – Подробное разъяснение создания гиперссылок при помощи тега
<a>.
- Плавная прокрутка | CSS-Tricks – CSS-Tricks – Современные техники для плавного прокручивания к якорным ссылкам.
- Как работают браузеры | Статьи | web.dev – Пояснения о том, как браузеры реализовывают переход к якорям на странице.
- WebAIM: Ссылки и гипертекст – Гипертекстовые ссылки – Советы по созданию доступных якорных ссылок.
- scroll-behavior – CSS: Cascading Style Sheets | MDN – Справочные материалы о свойстве
scroll-behaviorдля комфортной прокрутки страниц.
- Только мгновение... – Moz – Объяснение важности якорных ссылок для SEO.
Элина Баранова
разработчик Android