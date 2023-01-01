Создание ссылки на Google Maps с координатами: подробный гид#Разное
Быстрый ответ
Для указания Google Картам определённого местоположения используйте следующий формат ссылки:
<a href="https://www.google.com/maps?ll=широта,долгота" target="_blank">Открыть карту</a>, подставив вместо
широта и
долгота – соответствующие значения.
Пример:
<a href="https://www.google.com/maps?ll=48.8584,2.2945" target="_blank">Открыть карту Эйфелевой башни</a> <!-- Эйфелева башня, почему бы и нет? -->
«Школа URL»: освоение ссылок Google Карт
Основы URL
Чтобы стать по-настоящему искусным в формировании URL для Google Карт, ознакомьтесь с этими форматами:
Универсал URL:
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=широта,долгота– настоящий "Камень Бесконечности" среди URL.
Маркер на карте: Используйте
&q=широта,долготадля обозначения местоположения.
Масштаб: Для задания определённого масштаба используйте
@[широта],[долгота],[масштаб]z.
Спутниковый вид: Если хотите видеть мир сверху, используйте
/data=!3m1!1e3.
Топографический режим: Если планируете эспедицию или просто предпочитаете такой вид,
data=!3m1!4b1будет вам кстати.
Мобильные пользователи
Для мобильных устройств:
Android:
geo:<широта>,<долгота>?z=масштабпоможет вам ориентироваться.
iOS: Сообщите Siri открыть
comgooglemaps://?q=широта,долгота.
Веб-браузеры: Если вы не привязаны к использованию смартфона, можете использовать
http://maps.google.com/?q=широта,долгота.
Не забывайте подставлять реальные значения широты и долготы и соблюдать правила кодирования URL.
Правила культурного общения с URL
Устарелые параметры: Желательно избегать использования
llи
saddr. Это как факс в мире мессенджеров — уже почти никому не нужен.
Изучение документации: Официальная документация по ссылкам Google Карт.
Берегите простоту: Избавьтесь от лишних URL-параметров.
Визуализация
Воспринимайте Google Карты как бесконечный город на глобальной сетке (🌐), где каждая точка имеет уникальные координаты.
Создая HTML-ссылку, воспринимайте её как дрон (🚁), который доставляет специальное послание:
<a href="https://www.google.com/maps?q=широта,долгота" target="_blank">Доставляю в 🌐</a> <!-- Можно использовать и для голубиной почты -->
Клик по ссылке стартует процесс:
🚁-> 📧 -> 🌐 [📍(широта,долгота)] <!-- как птица-голубь, только намного быстрее -->
Дрон, как почтовый голубь, мгновенно доставляет ваше послание в точно указанное место на карте 🗺️.
Дополнительные освоения: URL для продвинутых
Хотите ещё углубиться? Попробуйте следующее:
Добавить метки: Применяйте
&label=<текст>, чтобы красиво обозначить местоположение. Это может быть даже "Эльдорадо".
Комбинирование запросов: Используйте
&query_place_idдля обозначения известного места в Google. Например, "Шир".
Street View: Примените
&layer=c, чтобы просмотреть улицы.
Практическое применение
Вот некоторые примеры использования этого подхода:
Организация мероприятий: Делитесь координатами места проведения с гостями.
Указания для клиентов: Помогайте клиентам найти путь к вашему бизнесу.
Квесты и маршруты: Оставляйте ссылки на ключевые точки маршрута.
Устранение проблем: Распространённые ошибки
Совместимость с браузерами: Попробуйте открыть URL в разных браузерах, включая Internet Explorer.
Работоспособность на мобильных устройствах: Убедитесь, что URL корректно открывается на устройствах с Android и iOS.
Ограничения URL: Некоторые могут иметь ограничения по длине, так что лучше избегать длинных URL-параметров.
Полезные материалы
- Введение в URL Google Карт | Разработчики Google — Это как учебник по URL Google Карт с координатами.
- Справочник по кодированию URL | W3Schools — Эквивалент Камня Розетты для кодирования URL.
- Вход в систему Google Maps — Начните создавать пользовательскую карту Google.
- <a>: Элемент якоря – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Основы использования тега <a>.
- О том, как делиться, отправлять или печатать направления в Google Карты – Компьютер | Поддержка Google — Как интегрировать Google Карты, руководство для начинающих.
- Учебник по Google Maps API | W3Schools — Для тех, кто только начинает изучать JavaScript API Google Карт.
- Инструмент для экранирования/деэкранирования HTML | FreeFormatter.com — Простой и удобный инструмент для кодирования и декодирования HTML-сущностей. Модерновый аналог "Энигмы".
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы