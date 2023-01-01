Создание ссылки на Google Maps с координатами: подробный гид

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Быстрый ответ

Для указания Google Картам определённого местоположения используйте следующий формат ссылки: <a href="https://www.google.com/maps?ll=широта,долгота" target="_blank">Открыть карту</a> , подставив вместо широта и долгота – соответствующие значения.

Пример:

HTML Скопировать код <a href="https://www.google.com/maps?ll=48.8584,2.2945" target="_blank">Открыть карту Эйфелевой башни</a> <!-- Эйфелева башня, почему бы и нет? -->

«Школа URL»: освоение ссылок Google Карт

Основы URL

Чтобы стать по-настоящему искусным в формировании URL для Google Карт, ознакомьтесь с этими форматами:

Универсал URL : https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=широта,долгота – настоящий "Камень Бесконечности" среди URL.

Маркер на карте : Используйте &q=широта,долгота для обозначения местоположения.

Масштаб : Для задания определённого масштаба используйте @[широта],[долгота],[масштаб]z .

Спутниковый вид : Если хотите видеть мир сверху, используйте /data=!3m1!1e3 .

Топографический режим: Если планируете эспедицию или просто предпочитаете такой вид, data=!3m1!4b1 будет вам кстати.

Мобильные пользователи

Для мобильных устройств:

Android : geo:<широта>,<долгота>?z=масштаб поможет вам ориентироваться.

iOS : Сообщите Siri открыть comgooglemaps://?q=широта,долгота .

Веб-браузеры: Если вы не привязаны к использованию смартфона, можете использовать http://maps.google.com/?q=широта,долгота .

Не забывайте подставлять реальные значения широты и долготы и соблюдать правила кодирования URL.

Правила культурного общения с URL

Устарелые параметры : Желательно избегать использования ll и saddr . Это как факс в мире мессенджеров — уже почти никому не нужен.

Изучение документации : Официальная документация по ссылкам Google Карт.

Берегите простоту: Избавьтесь от лишних URL-параметров.

Визуализация

Воспринимайте Google Карты как бесконечный город на глобальной сетке (🌐), где каждая точка имеет уникальные координаты.

Создая HTML-ссылку, воспринимайте её как дрон (🚁), который доставляет специальное послание:

HTML Скопировать код <a href="https://www.google.com/maps?q=широта,долгота" target="_blank">Доставляю в 🌐</a> <!-- Можно использовать и для голубиной почты -->

Клик по ссылке стартует процесс:

Markdown Скопировать код 🚁-> 📧 -> 🌐 [📍(широта,долгота)] <!-- как птица-голубь, только намного быстрее -->

Дрон, как почтовый голубь, мгновенно доставляет ваше послание в точно указанное место на карте 🗺️.

Дополнительные освоения: URL для продвинутых

Хотите ещё углубиться? Попробуйте следующее:

Добавить метки : Применяйте &label=<текст> , чтобы красиво обозначить местоположение. Это может быть даже "Эльдорадо".

Комбинирование запросов : Используйте &query_place_id для обозначения известного места в Google. Например, "Шир".

Street View: Примените &layer=c , чтобы просмотреть улицы.

Практическое применение

Вот некоторые примеры использования этого подхода:

Организация мероприятий : Делитесь координатами места проведения с гостями.

Указания для клиентов : Помогайте клиентам найти путь к вашему бизнесу.

Квесты и маршруты: Оставляйте ссылки на ключевые точки маршрута.

Устранение проблем: Распространённые ошибки

Совместимость с браузерами : Попробуйте открыть URL в разных браузерах, включая Internet Explorer.

Работоспособность на мобильных устройствах : Убедитесь, что URL корректно открывается на устройствах с Android и iOS .

Ограничения URL: Некоторые могут иметь ограничения по длине, так что лучше избегать длинных URL-параметров.

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