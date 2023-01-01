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Создание ссылки на Google Maps с координатами: подробный гид
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Создание ссылки на Google Maps с координатами: подробный гид

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Быстрый ответ

Для указания Google Картам определённого местоположения используйте следующий формат ссылки: <a href="https://www.google.com/maps?ll=широта,долгота" target="_blank">Открыть карту</a>, подставив вместо широта и долгота – соответствующие значения.

Пример:

HTML
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<a href="https://www.google.com/maps?ll=48.8584,2.2945" target="_blank">Открыть карту Эйфелевой башни</a> <!-- Эйфелева башня, почему бы и нет? -->
Пошаговый план для смены профессии

&laquo;Школа URL&raquo: освоение ссылок Google Карт

Основы URL

Чтобы стать по-настоящему искусным в формировании URL для Google Карт, ознакомьтесь с этими форматами:

  • Универсал URL: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=широта,долгота – настоящий "Камень Бесконечности" среди URL.

  • Маркер на карте: Используйте &q=широта,долгота для обозначения местоположения.

  • Масштаб: Для задания определённого масштаба используйте @[широта],[долгота],[масштаб]z.

  • Спутниковый вид: Если хотите видеть мир сверху, используйте /data=!3m1!1e3.

  • Топографический режим: Если планируете эспедицию или просто предпочитаете такой вид, data=!3m1!4b1 будет вам кстати.

Мобильные пользователи

Для мобильных устройств:

  • Android: geo:<широта>,<долгота>?z=масштаб поможет вам ориентироваться.

  • iOS: Сообщите Siri открыть comgooglemaps://?q=широта,долгота.

  • Веб-браузеры: Если вы не привязаны к использованию смартфона, можете использовать http://maps.google.com/?q=широта,долгота.

Не забывайте подставлять реальные значения широты и долготы и соблюдать правила кодирования URL.

Правила культурного общения с URL

  • Устарелые параметры: Желательно избегать использования ll и saddr. Это как факс в мире мессенджеров — уже почти никому не нужен.

  • Изучение документации: Официальная документация по ссылкам Google Карт.

  • Берегите простоту: Избавьтесь от лишних URL-параметров.

Визуализация

Воспринимайте Google Карты как бесконечный город на глобальной сетке (🌐), где каждая точка имеет уникальные координаты.

Создая HTML-ссылку, воспринимайте её как дрон (🚁), который доставляет специальное послание:

HTML
Скопировать код
<a href="https://www.google.com/maps?q=широта,долгота" target="_blank">Доставляю в 🌐</a> <!-- Можно использовать и для голубиной почты -->

Клик по ссылке стартует процесс:

Markdown
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🚁-> 📧 -> 🌐 [📍(широта,долгота)] <!-- как птица-голубь, только намного быстрее -->

Дрон, как почтовый голубь, мгновенно доставляет ваше послание в точно указанное место на карте 🗺️.

Дополнительные освоения: URL для продвинутых

Хотите ещё углубиться? Попробуйте следующее:

  • Добавить метки: Применяйте &label=<текст>, чтобы красиво обозначить местоположение. Это может быть даже "Эльдорадо".

  • Комбинирование запросов: Используйте &query_place_id для обозначения известного места в Google. Например, "Шир".

  • Street View: Примените &layer=c, чтобы просмотреть улицы.

Практическое применение

Вот некоторые примеры использования этого подхода:

  • Организация мероприятий: Делитесь координатами места проведения с гостями.

  • Указания для клиентов: Помогайте клиентам найти путь к вашему бизнесу.

  • Квесты и маршруты: Оставляйте ссылки на ключевые точки маршрута.

Устранение проблем: Распространённые ошибки

  • Совместимость с браузерами: Попробуйте открыть URL в разных браузерах, включая Internet Explorer.

  • Работоспособность на мобильных устройствах: Убедитесь, что URL корректно открывается на устройствах с Android и iOS.

  • Ограничения URL: Некоторые могут иметь ограничения по длине, так что лучше избегать длинных URL-параметров.

Полезные материалы

  1. Введение в URL Google Карт | Разработчики Google — Это как учебник по URL Google Карт с координатами.
  2. Справочник по кодированию URL | W3Schools — Эквивалент Камня Розетты для кодирования URL.
  3. Вход в систему Google Maps — Начните создавать пользовательскую карту Google.
  4. <a>: Элемент якоря – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Основы использования тега <a>.
  5. О том, как делиться, отправлять или печатать направления в Google Карты – Компьютер | Поддержка Google — Как интегрировать Google Карты, руководство для начинающих.
  6. Учебник по Google Maps API | W3Schools — Для тех, кто только начинает изучать JavaScript API Google Карт.
  7. Инструмент для экранирования/деэкранирования HTML | FreeFormatter.com — Простой и удобный инструмент для кодирования и декодирования HTML-сущностей. Модерновый аналог "Энигмы".
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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