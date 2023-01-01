Создание ссылки для скачивания файла в HTML: руководство#Основы HTML #Теги и атрибуты #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для создания ссылки, переход по которой сопровождается скачиванием файла, в HTML используется тег
<a> вместе с атрибутом
download:
<a href="yourfile.zip" download>Скачать файл</a>
Вместо
"yourfile.zip" подставьте путь к файлу, который должен быть скачан при клике по ссылке.
Обеспечение совместимости ссылки с разными браузерами
Атрибут
download в большей части случаев работает идеально, но в старых версиях браузеров поддержка этого атрибута может быть отсутствующей. Для решения проблемы кроссбраузерности можно воспользоваться серверными решениями, например, установкой заголовка
Content-Disposition.
На серверах, работающих на Apache, в файл
.htaccess или
apache2.conf следует добавить директиву:
AddType application/octet-stream .zip
Таким образом, сервер будет отправлять специальные заголовки, которые "подскажут" браузеру, что файл с указанным расширением необходимо скачать.
Задание имени скачиваемого файла
Чтобы задать именем скачиваемого файла не его исходное имя, установите значение атрибута
download:
<a href="path/to/file" download="UniqueFilename.zip">Скачать файл с уникальным именем</a>
Этот подход поможет пользователям легче управлять списком загруженных файлов, т.к. они смогут сохранить файл под нужным именем.
Предоставление безопасной загрузки и улучшение пользовательского опыта
Важно заботиться о том, чтобы файлы отдавались безопасно со стороны сервера и скриптов. Для того, чтобы при нажатии на ссылку открывалась новая вкладка, а не перенаправлял пользователя с текущей страницы, добавьте атрибут
target="_blank":
<a href="file.zip" download target="_blank">Скачать файл в новой вкладке</a>
Также рекомендуется предоставить наглядное описание к ссылке, чтобы пользователь ясно понимал, что именно он скачивает.
Использование серверных скриптов для предоставления динамически создаваемых файлов
На веб-сайтах, где необходимо предоставлять динамически создаваемые файлы, используют скриптовые языки, например PHP, Python или Node.js. Благодаря ним, можно установить необходимые заголовки:
<?php
// Заголовок, инициирующий скачивание файла
header('Content-Disposition: attachment; filename="newdownload.pdf"');
// Чтение данных файла
readfile('path/to/original.pdf');
?>
В приведенном выше коде
newdownload.pdf – имя файла, предложенное пользователю для скачивания, а
path/to/original.pdf – путь к исходному файлу.
Продвинутые методы обеспечения удобства работы с файлами
Предоставление специфических файлов для загрузки
Для редких или специфических типов файлов на сервере можно настроить заголовки
Content-Type и
Content-Disposition, чтобы избежать путаницы со стороны пользователя.
Улучшение доступности
Добавьте атрибут
aria-label к ссылкам, чтобы обеспечить комфорт использования сайта для людей с ограниченными возможностями:
<a href="file.zip" download aria-label="Скачать ZIP-файл">Скачать файл</a>
Оптимизация скачивания нескольких файлов
Если необходимо предложить скачивание сразу нескольких файлов, то лучше их сжать в один архив (например, в формате ZIP) и предложить его к скачиванию.
Визуализация
Считайте веб-страницу банкой с печеньем 🍪🏺, а каждый файл для скачивания как печенье. Ссылка с атрибутом
download представляет собой маленький флажок на печенье:
<a href="path/to/yourcookie.pdf" download="HomemadeCookie.pdf">🚩HomemadeCookie.pdf</a>
А нажатие на этот флажок инициирует процесс скачивания печенья:
Пользователь кликает на: 🚩 --> 🖱️ --> 🍪(Загрузка в процессе...)
Таким образом, вы предоставляете пользователям возможность скачивать файлы при помощи HTML! 🍪💾
Полезные материалы
- <a>: Элемент якоря – HTML: Гипертекстовый язык разметки | MDN – подробная информация от MDN по элементу
<a>.
- HTML a download Attribute – учебные материалы по применению атрибута
download.
- Как и почему использовать пользовательские данные HTML5 – статья о применении пользовательских данных HTML5 в контексте загрузок.
- Исследуйте gists на GitHub — собрание примеров HTML-кода для скачивания файлов на GitHub.
- Can I use – инструмент для проверки поддержки браузерами атрибута
download.
Ксения Сорокина
веб-техредактор