Создание ссылки для скачивания файла в HTML: руководство

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Быстрый ответ

Для создания ссылки, переход по которой сопровождается скачиванием файла, в HTML используется тег <a> вместе с атрибутом download :

HTML Скопировать код <a href="yourfile.zip" download>Скачать файл</a>

Вместо "yourfile.zip" подставьте путь к файлу, который должен быть скачан при клике по ссылке.

Обеспечение совместимости ссылки с разными браузерами

Атрибут download в большей части случаев работает идеально, но в старых версиях браузеров поддержка этого атрибута может быть отсутствующей. Для решения проблемы кроссбраузерности можно воспользоваться серверными решениями, например, установкой заголовка Content-Disposition .

На серверах, работающих на Apache, в файл .htaccess или apache2.conf следует добавить директиву:

apacheconf Скопировать код AddType application/octet-stream .zip

Таким образом, сервер будет отправлять специальные заголовки, которые "подскажут" браузеру, что файл с указанным расширением необходимо скачать.

Задание имени скачиваемого файла

Чтобы задать именем скачиваемого файла не его исходное имя, установите значение атрибута download :

HTML Скопировать код <a href="path/to/file" download="UniqueFilename.zip">Скачать файл с уникальным именем</a>

Этот подход поможет пользователям легче управлять списком загруженных файлов, т.к. они смогут сохранить файл под нужным именем.

Предоставление безопасной загрузки и улучшение пользовательского опыта

Важно заботиться о том, чтобы файлы отдавались безопасно со стороны сервера и скриптов. Для того, чтобы при нажатии на ссылку открывалась новая вкладка, а не перенаправлял пользователя с текущей страницы, добавьте атрибут target="_blank" :

HTML Скопировать код <a href="file.zip" download target="_blank">Скачать файл в новой вкладке</a>

Также рекомендуется предоставить наглядное описание к ссылке, чтобы пользователь ясно понимал, что именно он скачивает.

Использование серверных скриптов для предоставления динамически создаваемых файлов

На веб-сайтах, где необходимо предоставлять динамически создаваемые файлы, используют скриптовые языки, например PHP, Python или Node.js. Благодаря ним, можно установить необходимые заголовки:

php Скопировать код <?php // Заголовок, инициирующий скачивание файла header('Content-Disposition: attachment; filename="newdownload.pdf"'); // Чтение данных файла readfile('path/to/original.pdf'); ?>

В приведенном выше коде newdownload.pdf – имя файла, предложенное пользователю для скачивания, а path/to/original.pdf – путь к исходному файлу.

Продвинутые методы обеспечения удобства работы с файлами

Предоставление специфических файлов для загрузки

Для редких или специфических типов файлов на сервере можно настроить заголовки Content-Type и Content-Disposition , чтобы избежать путаницы со стороны пользователя.

Улучшение доступности

Добавьте атрибут aria-label к ссылкам, чтобы обеспечить комфорт использования сайта для людей с ограниченными возможностями:

HTML Скопировать код <a href="file.zip" download aria-label="Скачать ZIP-файл">Скачать файл</a>

Оптимизация скачивания нескольких файлов

Если необходимо предложить скачивание сразу нескольких файлов, то лучше их сжать в один архив (например, в формате ZIP) и предложить его к скачиванию.

Визуализация

Считайте веб-страницу банкой с печеньем 🍪🏺, а каждый файл для скачивания как печенье. Ссылка с атрибутом download представляет собой маленький флажок на печенье:

HTML Скопировать код <a href="path/to/yourcookie.pdf" download="HomemadeCookie.pdf">🚩HomemadeCookie.pdf</a>

А нажатие на этот флажок инициирует процесс скачивания печенья:

Markdown Скопировать код Пользователь кликает на: 🚩 --> 🖱️ --> 🍪(Загрузка в процессе...)

Таким образом, вы предоставляете пользователям возможность скачивать файлы при помощи HTML! 🍪💾

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