Создание списка файлов/директорий в index.html: возможности HTML#Веб-разработка #Основы HTML #Списки (ul/ol/li)
Быстрый ответ
Если вам нужно отобразить структуру файлов на сервере в формате HTML, воспользуйтесь JavaScript. Вот пример кода, который с помощью Ajax-запроса получает и отображает содержимое каталога в виде списка:
<script>
fetch('./').then(response => response.text()).then(data => {
document.body.innerHTML = `<ul>${
data.match(/href="([^"]*)"/g).map(file => `<li><a href="${file.replace(/href="|"/g,'')}">${file.replace(/href="|"/g,'')}</a></li>`).join('')
}</ul>`;
});
</script>
Этот скрипт вставляется в файл
index.html, и автоматически формирует список всех файлов и директорий. Проверьте разрешено ли просматривать содержимое директорий на вашем сервере. Обратите внимание, что код требует нахождения на сервере для корректной работы, иначе возможны проблемы связанные с политикой одноимённых источников.
Серверные решения для динамического отображения каталогов
PHP: Ваш помощник в динамичном создании списка файлов
Если вы знакомы с PHP, можно использовать функции
opendir() и
readdir() для динамического создания списка файлов:
<?php
$handle = opendir('.'); // PHP посмотрит в ваш каталог
echo "<ul>";
while (false !== ($entry = readdir($handle))) {
// PHP обеспечит, что '.' и '..' вас не побеспокоят
if ($entry != "." && $entry != "..") {
echo "<li><a href=\"./$entry\">$entry</a></li>"; // И затем создаст список, исключив эти элементы
}
}
echo "</ul>";
closedir($handle); // Закрываем доступ к каталогу
?>
Чтобы применить этот сценарий, разместите его в нужной директории и убедитесь, что ваш сервер поддерживает PHP. Список будет обновляться при каждом обращении к странице.
Apache: Ваш надёжный помощник в управлении веб-страницами
Для сервера Apache подойдет модуль mod_autoindex. Проверьте активен ли этот модуль в конфигурационном файле
httpd.conf. Затем с помощью файла
.htaccess сделайте Apache автоматически создающим индексы:
Options +Indexes
Эта указание заставит Apache генерировать списки файлов в директориях, где отсутствуют файлы
index.html или
index.php. Вы также можете настроить параметры отображения с помощью mod_autoindex.
Исключение нежелательных файлов
Чтобы предотвратить отображение некоторых файлов, например
.htaccess или
index.php, используйте директиву
IndexIgnore в
.htaccess:
IndexIgnore .htaccess index.php
Ваш индекс будет выглядеть аккуратнее без этих файлов!
Эффективная команда 'tree'
Используйте утилиту
tree для командной строки, чтобы создать визуализацию дерева каталогов в формате HTML:
tree -H '.' -L 2 --noreport --charset utf-8 > index.html
Эта команда создаст файл
index.html с деревом каталогов, ограниченным двумя уровнями вложенности. Параметр
-L задаёт глубину отображения.
Учитываем типы файлов
Чтобы индексирование затрагивало только определенные типы файлов, используйте параметры
-P для включения и
-I для исключения файлов по шаблону:
tree -H '.' -P '*.html' --noreport --charset utf-8 > index.html
Можно создать индексы в форматах JSON или XML для обработки на стороне клиента, что проширит возможности пользовательского интерфейса:
tree --matchdirs -J > files.json
Кастомизация решения с помощью скриптов
Python: Высокая гибкость
Python предоставляет возможность создать высоко настраиваемый список с помощью функции
os.listdir и HTML-шаблонов или движков вроде Jinja2:
import os
directory_listing = os.listdir('.') // Python взглянет в ваш каталог
html_content = "<ul>"
for item in directory_listing:
if os.path.isfile(item):
icon = '📄' // Для файлов используем иконку документа
elif os.path.isdir(item):
icon = '📁' // Для каталогов — иконку папки
html_content += f"<li><a href='{item}'>{icon} {item}</a></li>" // И создаст список
html_content += "</ul>"
with open('index.html', 'w') as f:
f.write(html_content) // Запишем HTML-содержимое в файл
Рекурсия: Индексы на всех уровнях
Используйте команды
find и
tree для рекурсивного создания индексов. Это ускорит работу с большими директориями:
find . -type d -exec tree -H "{}" -L 1 --noreport --charset utf-8 > "{}/index.html" \;
Визуализация
Работу можно сравнить с управлением библиотекой 📚:
Библиотека 📚: [Философия, Программирование, Кулинария, Биографии]
Мы каталогизируем книги и получаем:
Индекс 🗂️:
- Философия 📖
- Программирование 💻
- Кулинария 🍳
- Биографии 👥
А в HTML это будет выглядеть так:
Библиотека 🌐:
<html>
<ul>
<li><a href="/philosophy">📖 Философия</a></li>
<li><a href="/programming">💻 Программирование</a></li>
<li><a href="/cookery">🍳 Кулинария</a></li>
<li><a href="/biographies">👥 Биографии</a></li>
</ul>
</html>
Таким образом, вы создаете цифровую библиотечную полку!
Оптимизация вашего рабочего процесса
Использование готовых решений: Celeron Dude Indexer
Celeron Dude Indexer позволяет быстро и в два клика создать файл
index.html для любого каталога. Процесс работы прост: скачайте программу с официального сайта и запустите ее. Эта утилита идеальна для тех, кто ищет "plug-and-play" решение!
Автоматизация: Прибегаем к утилитам
Для автоматизации конфигурации серверов сочетайте применение Ansible или Puppet. Благодаря этим инструментам вы сможете включить отображение каталогов и настроить параметры для ваших потребностей на всех серверах вашей инфраструктуры.
Полезные материалы
- Apache HTTP Server Tutorial: .htaccess files — руководство по созданию индексов каталогов с помощью файла
.htaccessв Apache.
- PHP: readdir – Manual — документация по функции
readdirв PHP для работы со списком файлов и каталогов.
- File System | Node.js v21.6.1 Documentation — официальная документация Node.js с примерами вывода содержимого каталога через модуль
fs.
- How To Create a Filter/Search List — руководство по созданию индексной страницы с функцией поиска по списку.
- What is a web server? – MDN Web Docs — введение в понятие веб-сервера и его роль в предоставлении индексных страниц.
- Serving static files in Express — инструкция, как предоставлять статические файлы и управлять структурой каталогов в Express.js.
- List.js — библиотека для поиска, сортировки и фильтрации элементов в списках и таблицах.
Ксения Сорокина
веб-техредактор