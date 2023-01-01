Создание списка файлов/директорий в index.html: возможности HTML

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Быстрый ответ

Если вам нужно отобразить структуру файлов на сервере в формате HTML, воспользуйтесь JavaScript. Вот пример кода, который с помощью Ajax-запроса получает и отображает содержимое каталога в виде списка:

HTML Скопировать код <script> fetch('./').then(response => response.text()).then(data => { document.body.innerHTML = `<ul>${ data.match(/href="([^"]*)"/g).map(file => `<li><a href="${file.replace(/href="|"/g,'')}">${file.replace(/href="|"/g,'')}</a></li>`).join('') }</ul>`; }); </script>

Этот скрипт вставляется в файл index.html , и автоматически формирует список всех файлов и директорий. Проверьте разрешено ли просматривать содержимое директорий на вашем сервере. Обратите внимание, что код требует нахождения на сервере для корректной работы, иначе возможны проблемы связанные с политикой одноимённых источников.

Серверные решения для динамического отображения каталогов

PHP: Ваш помощник в динамичном создании списка файлов

Если вы знакомы с PHP, можно использовать функции opendir() и readdir() для динамического создания списка файлов:

php Скопировать код <?php $handle = opendir('.'); // PHP посмотрит в ваш каталог echo "<ul>"; while (false !== ($entry = readdir($handle))) { // PHP обеспечит, что '.' и '..' вас не побеспокоят if ($entry != "." && $entry != "..") { echo "<li><a href=\"./$entry\">$entry</a></li>"; // И затем создаст список, исключив эти элементы } } echo "</ul>"; closedir($handle); // Закрываем доступ к каталогу ?>

Чтобы применить этот сценарий, разместите его в нужной директории и убедитесь, что ваш сервер поддерживает PHP. Список будет обновляться при каждом обращении к странице.

Apache: Ваш надёжный помощник в управлении веб-страницами

Для сервера Apache подойдет модуль mod_autoindex. Проверьте активен ли этот модуль в конфигурационном файле httpd.conf . Затем с помощью файла .htaccess сделайте Apache автоматически создающим индексы:

Options +Indexes

Эта указание заставит Apache генерировать списки файлов в директориях, где отсутствуют файлы index.html или index.php . Вы также можете настроить параметры отображения с помощью mod_autoindex.

Исключение нежелательных файлов

Чтобы предотвратить отображение некоторых файлов, например .htaccess или index.php , используйте директиву IndexIgnore в .htaccess :

IndexIgnore .htaccess index.php

Ваш индекс будет выглядеть аккуратнее без этих файлов!

Эффективная команда 'tree'

Используйте утилиту tree для командной строки, чтобы создать визуализацию дерева каталогов в формате HTML:

shell Скопировать код tree -H '.' -L 2 --noreport --charset utf-8 > index.html

Эта команда создаст файл index.html с деревом каталогов, ограниченным двумя уровнями вложенности. Параметр -L задаёт глубину отображения.

Учитываем типы файлов

Чтобы индексирование затрагивало только определенные типы файлов, используйте параметры -P для включения и -I для исключения файлов по шаблону:

shell Скопировать код tree -H '.' -P '*.html' --noreport --charset utf-8 > index.html

Можно создать индексы в форматах JSON или XML для обработки на стороне клиента, что проширит возможности пользовательского интерфейса:

shell Скопировать код tree --matchdirs -J > files.json

Кастомизация решения с помощью скриптов

Python: Высокая гибкость

Python предоставляет возможность создать высоко настраиваемый список с помощью функции os.listdir и HTML-шаблонов или движков вроде Jinja2:

Python Скопировать код import os directory_listing = os.listdir('.') // Python взглянет в ваш каталог html_content = "<ul>" for item in directory_listing: if os.path.isfile(item): icon = '📄' // Для файлов используем иконку документа elif os.path.isdir(item): icon = '📁' // Для каталогов — иконку папки html_content += f"<li><a href='{item}'>{icon} {item}</a></li>" // И создаст список html_content += "</ul>" with open('index.html', 'w') as f: f.write(html_content) // Запишем HTML-содержимое в файл

Рекурсия: Индексы на всех уровнях

Используйте команды find и tree для рекурсивного создания индексов. Это ускорит работу с большими директориями:

shell Скопировать код find . -type d -exec tree -H "{}" -L 1 --noreport --charset utf-8 > "{}/index.html" \;

Визуализация

Работу можно сравнить с управлением библиотекой 📚:

Markdown Скопировать код Библиотека 📚: [Философия, Программирование, Кулинария, Биографии]

Мы каталогизируем книги и получаем:

Markdown Скопировать код Индекс 🗂️: - Философия 📖 - Программирование 💻 - Кулинария 🍳 - Биографии 👥

А в HTML это будет выглядеть так:

Markdown Скопировать код Библиотека 🌐: <html> <ul> <li><a href="/philosophy">📖 Философия</a></li> <li><a href="/programming">💻 Программирование</a></li> <li><a href="/cookery">🍳 Кулинария</a></li> <li><a href="/biographies">👥 Биографии</a></li> </ul> </html>

Таким образом, вы создаете цифровую библиотечную полку!

Оптимизация вашего рабочего процесса

Использование готовых решений: Celeron Dude Indexer

Celeron Dude Indexer позволяет быстро и в два клика создать файл index.html для любого каталога. Процесс работы прост: скачайте программу с официального сайта и запустите ее. Эта утилита идеальна для тех, кто ищет "plug-and-play" решение!

Автоматизация: Прибегаем к утилитам

Для автоматизации конфигурации серверов сочетайте применение Ansible или Puppet. Благодаря этим инструментам вы сможете включить отображение каталогов и настроить параметры для ваших потребностей на всех серверах вашей инфраструктуры.

Полезные материалы