Создание собственных HTML-тегов в HTML5: примеры и руководство#Веб-компоненты #Web Components (основы) #Пользовательские элементы
Быстрый ответ
Для создания собственных HTML-элементов предлагается использовать API для пользовательских элементов из набора Web Components. Это API позволяет определить поведение элемента на языке JavaScript, который затем можно использовать как обычный HTML-тег. Вот пример:
class MyElement extends HTMLElement {
// Задаём элементу уникальные возможности
}
// Присваиваем имя нашему элементу
customElements.define('my-element', MyElement);
Так он будет выглядеть в HTML:
<my-element></my-element> <!-- И my-element готов к работе! -->
Это позволяет инкапсулировать стили и логику, что способствует созданию универсальных и многоразовых компонентов.
Осознание ограничений пользовательских тегов
Пользовательские теги ведут себя практически так же, как знакомые нам
inline-элементы типа
<span>. Они являются простыми элементами до тех пор, пока CSS или JavaScript не начинают их модифицировать, вращать, перемещать или скрывать.
Система идентификации пользовательских тегов
Для поддержания порядка в мире пользовательских тегов каждый из них должен иметь стандартные атрибуты. К тем, особые атрибуты
data-*:
<x-custom-tag data-purpose="action-button"></x-custom-tag> <!-- Специальная роль: кнопка действия -->
Обеспечение поддержки старых версий браузеров
Если среди ваших пользователей встречаются любители старых версий Internet Explorer (несмотря на все, такие все еще бывают!), есть способ помочь им:
document.createElement('x-custom-tag'); // Подсказываем IE о 'x-custom-tag'!
Это позволит даже устаревшим браузерам корректно работать с вашими элементами, улучшая в целом впечатление от использования веб-сайта.
Визуализация
Когда вы создаете свой собственный HTML-тег, становитесь настоящим Лего-мастером, способным создавать уникальные блоки!
Обычный HTML: [🧱, 🧱, 🧱]
Ваш пользовательский тег: [🧱+🖌️]
Ваш новый девиз: "Создавайте стили с помощью CSS. Оживляйте с помощью JavaScript."
<x-custom-tag> Я уникален! </x-custom-tag>
💡 О, нечто новое! Браузер обнаружил неизвестный ему тег и применяет ваши стили и указанное поведение!
Результат: ВЫ создали блестящий новый элемент конструктора в цифровом пространстве: ваш собственный HTML-тег!
Подготовка к будущему: HTML6
Если вы работаете над созданием уникального тега, убедитесь, что он будет семантично соответствовать текущей спецификации HTML5.
<custom-menu role="navigation"></custom-menu>
XML + XSLT = ⚡️ Магия
Вместо HTML вы можете попробовать сочетание XML и XSLT для достижения новых результатов.
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xsl"?>
<my-custom-tag></my-custom-tag>
Не забывайте о необходимости правильно указать тип контента (mime type) и настроить веб-сервер соответствующим образом.
Сомнения? Воспользуйтесь стандартными тегами
Если вам важна совместимость, вы можете использовать проверенные временем элементы
<div> и
<span>, присвоив им уникальные идентификаторы (ID) или классы для решения различных задач:
<div class="custom-tag-like">Содержимое здесь</div>
Избегайте пересечения с встроенными тегами HTML
Помните, что каждый герой должен иметь свой уникальный псевдоним. Используйте префиксы для наименования тегов, они станут пространством имен:
<ns-customcontrol>Запустись!</ns-customcontrol> <!-- ns-customcontrol, новый герой на улицах города! 😎-->
Полезные материалы
- Использование данных атрибутов – Обучение веб-разработке | MDN — узнайте, как использовать атрибуты data-* в HTML5.
- Использование пользовательских элементов – Веб-API | MDN — руководство по созданию пользовательских элементов для современного веб-разработчика.
- Custom Elements v1 – Переиспользуемые веб-компоненты | Статьи | web.dev — ознакомьтесь с спецификацией v1 пользовательских элементов для веб-компонентов.
- Сервис проверки разметки W3C — проверьте свои пользовательские HTML5-теги с помощью официального валидатора W3C.
- Создание пользовательского элемента с нуля | CSS-Tricks — пошаговый гид по созданию собственного пользовательского HTML-элемента на чистом JavaScript.
- Библиотека Polymer – Проект Polymer — воспользуйтесь библиотекой Polymer для упрощения создания и управления своими пользовательскими элементами.
Тимур Селиванов
веб-инженер