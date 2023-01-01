Создание собственных HTML-тегов в HTML5: примеры и руководство

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Быстрый ответ

Для создания собственных HTML-элементов предлагается использовать API для пользовательских элементов из набора Web Components. Это API позволяет определить поведение элемента на языке JavaScript, который затем можно использовать как обычный HTML-тег. Вот пример:

JS Скопировать код class MyElement extends HTMLElement { // Задаём элементу уникальные возможности } // Присваиваем имя нашему элементу customElements.define('my-element', MyElement);

Так он будет выглядеть в HTML:

HTML Скопировать код <my-element></my-element> <!-- И my-element готов к работе! -->

Это позволяет инкапсулировать стили и логику, что способствует созданию универсальных и многоразовых компонентов.

Осознание ограничений пользовательских тегов

Пользовательские теги ведут себя практически так же, как знакомые нам inline -элементы типа <span> . Они являются простыми элементами до тех пор, пока CSS или JavaScript не начинают их модифицировать, вращать, перемещать или скрывать.

Система идентификации пользовательских тегов

Для поддержания порядка в мире пользовательских тегов каждый из них должен иметь стандартные атрибуты. К тем, особые атрибуты data-* :

HTML Скопировать код <x-custom-tag data-purpose="action-button"></x-custom-tag> <!-- Специальная роль: кнопка действия -->

Обеспечение поддержки старых версий браузеров

Если среди ваших пользователей встречаются любители старых версий Internet Explorer (несмотря на все, такие все еще бывают!), есть способ помочь им:

JS Скопировать код document.createElement('x-custom-tag'); // Подсказываем IE о 'x-custom-tag'!

Это позволит даже устаревшим браузерам корректно работать с вашими элементами, улучшая в целом впечатление от использования веб-сайта.

Визуализация

Когда вы создаете свой собственный HTML-тег, становитесь настоящим Лего-мастером, способным создавать уникальные блоки!

Markdown Скопировать код Обычный HTML: [🧱, 🧱, 🧱] Ваш пользовательский тег: [🧱+🖌️]

Ваш новый девиз: "Создавайте стили с помощью CSS. Оживляйте с помощью JavaScript."

HTML Скопировать код <x-custom-tag> Я уникален! </x-custom-tag>

💡 О, нечто новое! Браузер обнаружил неизвестный ему тег и применяет ваши стили и указанное поведение!

Markdown Скопировать код Результат: ВЫ создали блестящий новый элемент конструктора в цифровом пространстве: ваш собственный HTML-тег!

Подготовка к будущему: HTML6

Если вы работаете над созданием уникального тега, убедитесь, что он будет семантично соответствовать текущей спецификации HTML5.

HTML Скопировать код <custom-menu role="navigation"></custom-menu>

XML + XSLT = ⚡️ Магия

Вместо HTML вы можете попробовать сочетание XML и XSLT для достижения новых результатов.

xml Скопировать код <?xml version="1.0"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xsl"?> <my-custom-tag></my-custom-tag>

Не забывайте о необходимости правильно указать тип контента (mime type) и настроить веб-сервер соответствующим образом.

Сомнения? Воспользуйтесь стандартными тегами

Если вам важна совместимость, вы можете использовать проверенные временем элементы <div> и <span> , присвоив им уникальные идентификаторы (ID) или классы для решения различных задач:

HTML Скопировать код <div class="custom-tag-like">Содержимое здесь</div>

Избегайте пересечения с встроенными тегами HTML

Помните, что каждый герой должен иметь свой уникальный псевдоним. Используйте префиксы для наименования тегов, они станут пространством имен:

HTML Скопировать код <ns-customcontrol>Запустись!</ns-customcontrol> <!-- ns-customcontrol, новый герой на улицах города! 😎-->

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