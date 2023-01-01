Создание скрытого текста на страницах wiki GitHub: руководство#Веб-разработка #Git и GitHub #Настройки и лайфхаки
Быстрый ответ
Если вы хотите добавить в текст вики-страниц GitHub раздел "спойлер", к которому доступ появляется после нажатия на заголовок, воспользуйтесь следующим HTML-кодом:
<details>
<summary>Нажмите здесь, чтобы увидеть тайну!</summary>
<!-- Птенчик знает, чем чирикнет -->
<p>Здесь скрывается уникальная информация, которую изначально не видать.</p>
</details>
Для просмотра содержимого кликните по тегу
<summary>.
Использование элементов Details и Summary
Элементы
<details> и
<summary> в HTML позволяют создавать скрытый, раскрывающийся контент на вики-страницах GitHub. Применение этих HTML-тегов возможно благодаря поддержке их GitHub Flavored Markdown.
Совместимость с браузерами
Основная часть современных браузеров поддерживает работу с тегом
<details>. Но пользующиеся старыми браузерами могут столкнуться с проблемами отображения. Обо всем этом стоит упомянуть в описании вики.
Исследование других форматов кроме GFM
GitHub Wiki также поддерживает форматы AsciiDoc и RST (reStructuredText). Если вам кажется, что ограничения GFM или HTML слишком суровы, воспользуйтесь этими альтернативами.
Навык грамотного вложения тегов
Для корректного и структурированного отображения содержимого спойлеров следует аккуратно располагать элементы внутри
<details>:
<details>
<summary>Основной спойлер</summary>
<!-- Открываем карты не сразу -->
<p>Загадка под вуалью</p>
<details>
<summary>Второстепенный спойлер</summary>
<!-- Запутываем следы -->
<p>Загадка в рамках загадки.</p>
</details>
</details>
Учтите, что в некоторых парсерах Markdown пробел после закрывающего тега
</summary> значим для правильного визуального представления.
HTML в сочетании с Markdown в теге Summary
В содержимом тега
<summary> предпочтение отдается HTML. Markdown же здесь на втором плане.
Возвращение к истокам
Используйте тег
<p> для более отточенного форматирования внутри
<details>, чтобы обустроить единый подход к оформлению скрытого контента.
Визуализация
В загадочных играх сундук с сокровищами (🧰) скрывает что-то тайное:
🧰: [????]
Но при помощи магического ключа (
<details>) на вики-страницах GitHub можно вскрыть его содержимое:
<details>
<summary>Открыть сундук с сокровищами!</summary>
И вуаля! Здесь `500 золотых монет`!
</details>
После использования ключа (
<summary>):
Было: 🧰: [????]
Стало: 🧰: [💰 500 золотых монет]
Таким образом,
<details> действует как ключ, открывающий замок одним кликом.
Создание эффекта спойлера при помощи CSS
CSS станет вашим личным дизайнером для HTML-контента. Управляйте им, чтобы обеспечить уникальность стиля ваших спойлеров.
CSS-шаблон для оформления спойлера
Спойлер можно создать, подобрав следующий CSS-шаблон:
[текст, раскрывающий все тайные уголки](#spoiler)
Затем примените перечисленные стили к элементам
a[href="#spoiler"] и
a[href="#spoiler"]::after:
a[href="#spoiler"] {
background-color: black;
color: black;
text-decoration: none;
/* Мы исчезаем, как ниндзя в тумане */
}
a[href="#spoiler"]:hover,
a[href="#spoiler"]:focus {
color: white;
/* И, неожиданно, текст-ниндзя снова перед вами! */
}
Однако не забывайте, что игры с CSS легче всего реализовать на GitHub Pages или в проектах с кастомными CSS. На вики-страницах наиболее эффективным решением остается использование
<details>.
Внедрение изображений
Скриншоты и диаграммы наглядно демонстрируют работу скрытого контента. Главное, помните размещать изображения внутри тега
<details>, чтобы сохранить суть спойлера.
Продвинутое форматирование при помощи AsciiDoc и RST
Когда перед вами стоят сложные задачи по форматированию, AsciiDoc и RST вступают в игру. Эти форматы предлагают больший выбор возможностей, чем Markdown, и поддерживаются вики GitHub.
Рассмотрите их использование, когда:
- Нужно создать сложные таблицы или построить перекрестные ссылки.
- Вы планируете работать со сложной файловой иерархией.
- Вам важна модульность и возможность повторного использования содержимого.
Полезные материалы
- GitHub Flavored Markdown Spec – Официальная спецификация GFM.
- Создание и подсветка блоков кода – Детальное руководство по созданию и подсветке кода.
- Как избежать наследования стилей в CSS – Обсуждение в сообществе Stack Overflow о том, как управлять спойлерами в Markdown с помощью CSS.
- HTML
<details>– Детальное руководство на MDN.
- HTML
<summary>– Инструкция на MDN с примерами.
- Элементы details и summary – Практические советы и примеры для работы с этими элементами.
- Доступные аккордеоны ARIA – Информация о создании доступных спойлеров.
Рустам Мельников
Java-инженер