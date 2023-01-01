Создание скрытого текста на страницах wiki GitHub: руководство

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Быстрый ответ

Если вы хотите добавить в текст вики-страниц GitHub раздел "спойлер", к которому доступ появляется после нажатия на заголовок, воспользуйтесь следующим HTML-кодом:

HTML Скопировать код <details> <summary>Нажмите здесь, чтобы увидеть тайну!</summary> <!-- Птенчик знает, чем чирикнет --> <p>Здесь скрывается уникальная информация, которую изначально не видать.</p> </details>

Для просмотра содержимого кликните по тегу <summary> .

Использование элементов Details и Summary

Элементы <details> и <summary> в HTML позволяют создавать скрытый, раскрывающийся контент на вики-страницах GitHub. Применение этих HTML-тегов возможно благодаря поддержке их GitHub Flavored Markdown.

Совместимость с браузерами

Основная часть современных браузеров поддерживает работу с тегом <details> . Но пользующиеся старыми браузерами могут столкнуться с проблемами отображения. Обо всем этом стоит упомянуть в описании вики.

Исследование других форматов кроме GFM

GitHub Wiki также поддерживает форматы AsciiDoc и RST (reStructuredText). Если вам кажется, что ограничения GFM или HTML слишком суровы, воспользуйтесь этими альтернативами.

Навык грамотного вложения тегов

Для корректного и структурированного отображения содержимого спойлеров следует аккуратно располагать элементы внутри <details> :

HTML Скопировать код <details> <summary>Основной спойлер</summary> <!-- Открываем карты не сразу --> <p>Загадка под вуалью</p> <details> <summary>Второстепенный спойлер</summary> <!-- Запутываем следы --> <p>Загадка в рамках загадки.</p> </details> </details>

Учтите, что в некоторых парсерах Markdown пробел после закрывающего тега </summary> значим для правильного визуального представления.

HTML в сочетании с Markdown в теге Summary

В содержимом тега <summary> предпочтение отдается HTML. Markdown же здесь на втором плане.

Возвращение к истокам

Используйте тег <p> для более отточенного форматирования внутри <details> , чтобы обустроить единый подход к оформлению скрытого контента.

Визуализация

В загадочных играх сундук с сокровищами (🧰) скрывает что-то тайное:

Markdown Скопировать код 🧰: [????]

Но при помощи магического ключа ( <details> ) на вики-страницах GitHub можно вскрыть его содержимое:

HTML Скопировать код <details> <summary>Открыть сундук с сокровищами!</summary> И вуаля! Здесь `500 золотых монет`! </details>

После использования ключа ( <summary> ):

Markdown Скопировать код Было: 🧰: [????] Стало: 🧰: [💰 500 золотых монет]

Таким образом, <details> действует как ключ, открывающий замок одним кликом.

Создание эффекта спойлера при помощи CSS

CSS станет вашим личным дизайнером для HTML-контента. Управляйте им, чтобы обеспечить уникальность стиля ваших спойлеров.

CSS-шаблон для оформления спойлера

Спойлер можно создать, подобрав следующий CSS-шаблон:

Markdown Скопировать код [текст, раскрывающий все тайные уголки](#spoiler)

Затем примените перечисленные стили к элементам a[href="#spoiler"] и a[href="#spoiler"]::after :

CSS Скопировать код a[href="#spoiler"] { background-color: black; color: black; text-decoration: none; /* Мы исчезаем, как ниндзя в тумане */ } a[href="#spoiler"]:hover, a[href="#spoiler"]:focus { color: white; /* И, неожиданно, текст-ниндзя снова перед вами! */ }

Однако не забывайте, что игры с CSS легче всего реализовать на GitHub Pages или в проектах с кастомными CSS. На вики-страницах наиболее эффективным решением остается использование <details> .

Внедрение изображений

Скриншоты и диаграммы наглядно демонстрируют работу скрытого контента. Главное, помните размещать изображения внутри тега <details> , чтобы сохранить суть спойлера.

Продвинутое форматирование при помощи AsciiDoc и RST

Когда перед вами стоят сложные задачи по форматированию, AsciiDoc и RST вступают в игру. Эти форматы предлагают больший выбор возможностей, чем Markdown, и поддерживаются вики GitHub.

Рассмотрите их использование, когда:

Нужно создать сложные таблицы или построить перекрестные ссылки.

Вы планируете работать со сложной файловой иерархией.

Вам важна модульность и возможность повторного использования содержимого.

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