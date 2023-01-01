Создание скругленного прямоугольника в HTML Canvas

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Быстрый ответ

Для создания закругленного прямоугольника на HTML холсте применяется следующий код:

JS Скопировать код function drawRoundedRect(ctx, x, y, width, height, radius) { ctx.beginPath(); ctx.moveTo(x + radius, y); ctx.arcTo(x + width, y, x + width, y + height, radius); ctx.arcTo(x + width, y + height, x, y + height, radius); ctx.arcTo(x, y + height, x, y, radius); ctx.arcTo(x, y, x + width, y, radius); ctx.closePath(); ctx.stroke(); // Для обозначения контура или используйте ctx.fill(), чтобы заполнить фигуру. } // Пример прямоугольника размерами 150x100 пикселей и радиусом округления 20 пикселей: drawRoundedRect(document.getElementById('myCanvas').getContext('2d'), 20, 20, 150, 100, 20);

Модифицируйте значения параметров x , y , width , height и radius в соответствии с вашими потребностями.

Более глубокое погружение

Начальный ответ поможет вам в выполнении задачи, но это только начало. Детально рассмотрим процесс и добавим разнообразие в наш прямоугольник "по типу пиццы"!

Управление скруглением углов по вкусу

Если вы заинтересовались в использовании различной степени округливания углов, достаточно модифицировать функцию drawRoundedRect , добавив в неё массив радиусов:

JS Скопировать код function drawRoundedRectFlex(ctx, x, y, width, height, radii) { if (!Array.isArray(radii)) { radii = [radii, radii, radii, radii]; // Преобразование одного радиуса в четыре } ctx.beginPath(); ctx.moveTo(x + radii[0], y); // ... добавите инструкции дла остальных углов ... ctx.closePath(); ctx.stroke(); // Или примените ctx.fill() для заливки. }

Проверка на совместимость с браузерами

Прежде чем приступить к рисованию на холсте, убедитесь, что браузер поддерживает ваш код. Методы arcTo и roundRect имеют различную степень поддержки в разных браузерах, поэтому стоит учесть возможность использования полифиллов:

JS Скопировать код if (CanvasRenderingContext2D.prototype.arcTo) { // Отлично, поддержка есть! } else { // Время применить полифилл или выбрать альтернативное решение }

Использование цепочек вызовов

Повышая читабельность кода и его компактность, реализуйте прямоугольник и верните ctx из функции для использования цепочки вызовов методов:

JS Скопировать код function drawRoundedRectChain(ctx, ...) { // ... код функции ... return ctx; // Это позволяет вам вызывать методы в одной строке. }

Адаптация радиуса под размер прямоугольника

Если у вас возникают сложности с несоответствием размеров радиуса и прямоугольника, скорректируйте радиусы в соответствии с размерами прямоугольника:

JS Скопировать код const maxRadius = Math.min(width, height) / 2; radius = Math.min(radius, maxRadius); // Ограничиваем радиус максимально допустимым значением // ... Код для скругления углов ...

Визуализация

Представьте себе, что вы рисуете подушку-прямоугольник (🛋️) с идеально округлыми углами. Процесс схож, но он реализуется с помощью возможностей HTML Canvas:

Markdown Скопировать код Прямоугольник Canvas: [▉▉▉▉▉] Добавляем отступы : [ ▉▉▉ ] Скругляем края : [(🛋️🛋️🛋️)]

Как и наша подушка-прямоугольник, закругленные края выглядят эстетично и гладко.

Совмещение методов

Не ограничивайте себя единственным способом рисования. Используйте различные методы, такие как lineTo() , arc() и quadraticCurveTo() , для создания разнообразных угловых форм:

JS Скопировать код // Экспериментируйте со стилями углов ctx.lineTo(x + width, y); ctx.quadraticCurveTo(x + width, y, x + width, y + cornerRadius); // ... проделайте то же для остальных углов ...

Создание фигур: продвинутый уровень

Использование CanvasRenderingContext2D не ограничивается простыми фигурами. Овладение сложными формами поднимет вашу квалификацию на новый уровень!

Интеграция фигур в пользовательский интерфейс

Тщательно впишите закругленные прямоугольники в дизайн пользовательского интерфейса, чтобы обеспечить гармоничное взаимодействие с пользователем. Закругленные прямоугольники должны дополнять дизайн, а не отвлекать от него!

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