Создание сетки вида графического листа с помощью CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы имитировать эффект миллиметровой бумаги с помощью CSS, примените свойство
display: grid для структуринга сетки и функцию
linear-gradient(), чтобы нарисовать линии:
.grid {
display: grid;
grid-template-rows: repeat(4, 1fr);
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
background:
linear-gradient(90deg, rgba(204, 204, 204, 0.8) 1px, transparent 1px), /* вертикальные линии */
linear-gradient(rgba(204, 204, 204, 0.8) 1px, transparent 1px); /* горизонтальные линии */
background-size: 25px 25px; /* размер ячеек сетки */
}
Просто примените класс
.grid к контейнеру:
<div class="grid" style="width: 100px; height: 100px;"></div>
Такой код создаст сетку с размером ячеек 25x25 пикселей и толщиной линий 1 пиксель. За счет использования градиентов фона, мы получаем простоту и гибкость сетки. Параметры
background-size и
rgba легко изменять для тонкой настройки внешнего вида.
Изучаем тему более глубоко
Добавляем текстуры для достижения реалистичности
Улучшите внешний вид вашей сетки, добавив к ней текстуру листа бумаги:
.grid {
/* ...предыдущие стили... */
background-image:
url('paper-texture.png'),
linear-gradient(90deg, rgba(204, 204, 204, 0.8) 1px, transparent 1px),
linear-gradient(rgba(204, 204, 204, 0.8) 1px, transparent 1px);
}
Не забывайте о дружбе со старыми технологиями
Не забывайте о обратной совместимости: для Internet Explorer лучше использовать css3pie и применять свойство
behavior.
Изучаем множество форм
Создавайте сетки различных форм, например, округлых, используя функцию
conic-gradient(), и экспериментируйте с наложением слоёв:
.grid {
/* ...предыдущие стили... */
background-image:
linear-gradient(white, white),
conic-gradient(from 45deg, #ccc 2%, transparent 0);
background-blend-mode: difference;
}
Визуализация
CSS Grid можно сравнить с измерительной лентой портного:
+---+---+---+---+ 📏
| | | | | Измерительная лента портного гибка и точна,
+---+---+---+---+ позволяет выкраивать и легко вносить коррективы.
| | | | | CSS Grid работает аналогично, обеспечивая динамичное,
+---+---+---+---+ но при этом точное позиционирование элементов.
| | | | | Это инструмент для аккуратной оценки пространства и
+---+---+---+---+ выделенного места для всех элементов веб-дизайна.
CSS Grid, как и измерительная лента, помогает достигнуть идеальной гармонии в выравнивании.
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
grid-gap: 1px;
background: lightgray;
border: 1px solid #000;
📐 С CSS Grid вы становитесь портным, а веб-страница превращается в изысканный костюм, сшитый на заказ!
Лучшие практики
Увеличиваем контраст линий сетки
Модифицируйте прозрачность в
rgba, чтобы обеспечить разную степень видимости линий сетки:
.grid {
/* ...предыдущие стили... */
background-image:
linear-gradient(90deg, rgba(204, 204, 204, 0.5) 1px, transparent 1px),
linear-gradient(rgba(204, 204, 204, 0.5) 1px, transparent 1px);
}
Создание сложных узоров в оформлении
Для создания более сложных визуальных эффектов используйте множество градиентных слоев:
.grid {
/* ...предыдущие стили... */
background:
linear-gradient(90deg, #ddd 1px, transparent 1px),
linear-gradient(180deg, #ddd 1px, transparent 1px),
linear-gradient(45deg, #ccc 1px, transparent 1px),
linear-gradient(135deg, #ccc 1px, transparent 1px);
background-size: 20px 20px;
}
Адаптивность: требование современности
Применяйте адаптивный дизайн, меняя размер сетки в медиазапросах, чтобы обеспечить идентичный внешний вид на любых устройствах:
@media (max-width: 600px) {
.grid {
background-size: 15px 15px;
}
}
Полезные материалы
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — обширный ресурс по верстке с использованием CSS Grid.
- Основные концепции сеток в CSS | MDN — фундаментальные знания о CSS Grid.
- Grid Garden – игра для изучения CSS Grid — увлекательный подход к изучению CSS Grid с помощью игры.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — для понимания Flexbox, предтечи технологий верстки на основе сеток.
- Учимся CSS Grid – руководство для начинающих — еще одно замечательное пособие по CSS Grid.
- Модуль сеточного макета CSS, уровень 1 — официальная спецификация W3C для модуля CSS Grid Layout.
- Понимание CSS Grid: создание контейнера сетки — Smashing Magazine — практические примеры и подробные образовательные материалы по работе с сеткой.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда