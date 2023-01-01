Создание сетки вида графического листа с помощью CSS

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Быстрый ответ

Чтобы имитировать эффект миллиметровой бумаги с помощью CSS, примените свойство display: grid для структуринга сетки и функцию linear-gradient() , чтобы нарисовать линии:

CSS Скопировать код .grid { display: grid; grid-template-rows: repeat(4, 1fr); grid-template-columns: repeat(4, 1fr); background: linear-gradient(90deg, rgba(204, 204, 204, 0.8) 1px, transparent 1px), /* вертикальные линии */ linear-gradient(rgba(204, 204, 204, 0.8) 1px, transparent 1px); /* горизонтальные линии */ background-size: 25px 25px; /* размер ячеек сетки */ }

Просто примените класс .grid к контейнеру:

HTML Скопировать код <div class="grid" style="width: 100px; height: 100px;"></div>

Такой код создаст сетку с размером ячеек 25x25 пикселей и толщиной линий 1 пиксель. За счет использования градиентов фона, мы получаем простоту и гибкость сетки. Параметры background-size и rgba легко изменять для тонкой настройки внешнего вида.

Изучаем тему более глубоко

Добавляем текстуры для достижения реалистичности

Улучшите внешний вид вашей сетки, добавив к ней текстуру листа бумаги:

CSS Скопировать код .grid { /* ...предыдущие стили... */ background-image: url('paper-texture.png'), linear-gradient(90deg, rgba(204, 204, 204, 0.8) 1px, transparent 1px), linear-gradient(rgba(204, 204, 204, 0.8) 1px, transparent 1px); }

Не забывайте о дружбе со старыми технологиями

Не забывайте о обратной совместимости: для Internet Explorer лучше использовать css3pie и применять свойство behavior .

Изучаем множество форм

Создавайте сетки различных форм, например, округлых, используя функцию conic-gradient() , и экспериментируйте с наложением слоёв:

CSS Скопировать код .grid { /* ...предыдущие стили... */ background-image: linear-gradient(white, white), conic-gradient(from 45deg, #ccc 2%, transparent 0); background-blend-mode: difference; }

Визуализация

CSS Grid можно сравнить с измерительной лентой портного:

plaintext Скопировать код +---+---+---+---+ 📏 | | | | | Измерительная лента портного гибка и точна, +---+---+---+---+ позволяет выкраивать и легко вносить коррективы. | | | | | CSS Grid работает аналогично, обеспечивая динамичное, +---+---+---+---+ но при этом точное позиционирование элементов. | | | | | Это инструмент для аккуратной оценки пространства и +---+---+---+---+ выделенного места для всех элементов веб-дизайна.

CSS Grid, как и измерительная лента, помогает достигнуть идеальной гармонии в выравнивании.

CSS Скопировать код display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); grid-gap: 1px; background: lightgray; border: 1px solid #000;

plaintext Скопировать код 📐 С CSS Grid вы становитесь портным, а веб-страница превращается в изысканный костюм, сшитый на заказ!

Лучшие практики

Увеличиваем контраст линий сетки

Модифицируйте прозрачность в rgba , чтобы обеспечить разную степень видимости линий сетки:

CSS Скопировать код .grid { /* ...предыдущие стили... */ background-image: linear-gradient(90deg, rgba(204, 204, 204, 0.5) 1px, transparent 1px), linear-gradient(rgba(204, 204, 204, 0.5) 1px, transparent 1px); }

Создание сложных узоров в оформлении

Для создания более сложных визуальных эффектов используйте множество градиентных слоев:

CSS Скопировать код .grid { /* ...предыдущие стили... */ background: linear-gradient(90deg, #ddd 1px, transparent 1px), linear-gradient(180deg, #ddd 1px, transparent 1px), linear-gradient(45deg, #ccc 1px, transparent 1px), linear-gradient(135deg, #ccc 1px, transparent 1px); background-size: 20px 20px; }

Адаптивность: требование современности

Применяйте адаптивный дизайн, меняя размер сетки в медиазапросах, чтобы обеспечить идентичный внешний вид на любых устройствах:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .grid { background-size: 15px 15px; } }

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