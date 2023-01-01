Создание сессионных cookies в Javascript для HTML-сайта#Веб-разработка #Основы JavaScript #Cookies
Быстрый ответ
Для создания cookies, которые сохраняются лишь во время текущей сессии браузера в JavaScript, следует отказаться от определения срока действия с помощью атрибутов
expires и
max-age:
document.cookie = "sessionKey=yourValue; path=/; secure";
Здесь
sessionKey это имя cookie, а
yourValue — данные, которые сохраняются до момента закрытия браузера. Атрибут
secure гарантирует передачу cookie исключительно через HTTPS.
Для удобства хранения данных сессии на стороне клиента, вместо cookies можно использовать
sessionStorage:
sessionStorage.setItem('sessionData', 'yourSessionValue');
где
sessionData является ключом элемента, а
yourSessionValue — значением сессии.
Управление сессиями без cookies: выпечка без духовки
Если необходимо контролировать сессии без применения серверных скриптов, а только с использованием HTML, для этого отлично подходит
sessionStorage, которое предлагает готовое решение.
Очевидно, что данные
sessionStorage привязаны к конкретной вкладке или окну, которые инициировали их. В отличие от cookies, информация из
sessionStorage не доступна в других вкладках или окнах.
Многомерные cookies: сохранение структурированных данных
Применение
JSON.stringify()
Для сохранения сложных, многомерных данных можно применить метод
JSON.stringify(), который преобразует их в строку, которую без труда обработает
sessionStorage:
sessionStorage.setItem('complexData', JSON.stringify({ key: 'value' }));
// Мы как в «Проклятии Эль Курадо»: объект внутри объекта внутри... понимаете, о чём я.
let data = JSON.parse(sessionStorage.getItem('complexData'));
Приготовьтесь окунуться в мир, сложность которого может застать врасплох даже Лео Ди Каприо.
Работа с cookies посредством функций: подход, ориентированный на переиспользование
Для улучшения читаемости и поддерживаемости вашего кода стоит инкапсулировать работу с
document.cookie в функции, позволяющие выполнять стандартные операции — создание, чтение и удаление cookies:
function setSessionCookie(name, value) {
document.cookie = `${name}=${value}; path=/; secure`;
}
function getSessionCookie(name) {
let matches = document.cookie.match(new RegExp(
"(?:^|; )" + name.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + "=([^;]*)"
));
return matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : undefined;
}
function clearSessionCookie(name) {
document.cookie = `${name}=; path=/; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;`;
}
Постоянно используйте эти функции — это ваш надёжный спутник в мире cookies. 🍪
Визуализация
Представьте Банку с печеньем (🍪🏺), которая всегда рядом с вами, когда вы заняты работой, но исчезает, когда вы отдыхаете.
Создание cookies для сессии в JavaScript:
document.cookie = "name=value; path=/;";
Время работы (🏢): [🍪, 🍪, 🍪]
Время отдыха (🚶): []
Во время работы печенье всегда с вами, но как только вы отправляетесь на перерыв, оно исчезает!
Гарантия безопасности: применение правильных атрибутов для cookies
Путь в безопасность
С помощью атрибута
path можно контролировать, по каким URL cookies будут отправлены. Этот способ укрепляет безопасность и улучшает эффективность использования cookies:
document.cookie = "sessionKey=yourValue; path=/secure; secure";
Это подобно банке для печенья с кодом доступа. Имейте в виду: не все cookies созданы равными, поэтому будьте бдительны!
Защита данных
Когда устанавливаете cookie, не забывайте указать атрибут
secure, который гарантирует передачу их по защищённому соединению — HTTPS:
document.cookie = "sessionKey=yourValue; secure";
Этот атрибут защитит ваши cookies от злоумышленников, поджидающих вас по пути!
Проблемы с cookies: распространенные ошибки и способы их решения
Неверное удаление
Ошибки при удалении cookies часто связаны с тем, что при удалении применяются некорректные
path или
domain:
// Неверное удаление может не убрать cookie, если путь не совпадает
document.cookie = "sessionKey=yourValue; path=/; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;";
// Правильное удаление
document.cookie = "sessionKey=; path=/theCorrectPath; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;";
Для успешного удаления cookies важно правильно указывать имя cookie и путь.
Ограничения в отдельных вкладках
Открытие новой вкладки или окна инициирует новую сессию с отдельным
sessionStorage, который недоступен для других вкладок:
// SessionStorage в исходной вкладке
sessionStorage.setItem('data', 'originalTab');
// В новой вкладке данные будут недоступны
let newData = sessionStorage.getItem('data'); // вернет null
Каждая вкладка — это запертый от остального мира пространство, куда данные из других вкладок не доберутся.
Полезные материалы
- Свойство Document: cookie – Web API | MDN — всё о том, как управлять cookies в JavaScript.
- Использование HTTP cookies – HTTP | MDN — полезная информация об атрибутах cookies и их отношении к безопасности.
- JavaScript Cookies — учебник по управлению cookies.
- Cookies, document.cookie — всесторонний анализ работы с cookies, содержит примеры.
- Межсайтовая подделка запроса (CSRF) | Фонд OWASP — о важности CSRF-токенов при работе с сессионными cookies.
- Понимание cookies с атрибутом SameSite — о связи атрибута SameSite с безопасностью.
- Управление сессиями – OWASP Cheat Sheet Series — информация о безопасном управлении сессиями, важная при работе с сессионными cookies.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик