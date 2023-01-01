Создание равных колонок в CSS Grid: динамичная настройка

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Быстрый ответ

Для создания колонок равной ширины с использованием CSS Grid, примените функцию repeat() совместно с единицами 1fr :

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Вот и весь фокус! */ }

Такая запись позволяет создать три колонки одинаковой ширины. Меняя числовое значение внутри repeat() , вы можете управлять количеством колонок без сложных математических вычислений.

Магия динамических колонок

При создании автоматически настраиваемой сетки колонок используйте свойство grid-auto-columns .

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-auto-flow: column; /* Позволим колонкам трансформироваться */ grid-auto-columns: 1fr; /* Это касается каждой из них */ }

В данном случае новые колонки автоматически подстраиваются так, чтобы занять порцию ширины контейнера, соответствующую их доле. Для точного контроля ширины колонок в пределах заданного минимума и максимума, примените функцию minmax :

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-auto-flow: column; grid-auto-columns: minmax(100px, 1fr); /* Устанавливаем границы изменения ширины */ }

При такой настройке каждая колонка будет иметь ширину не менее 100 пикселей, но сможет расшириться и равномерно распределить доступное пространство между собой и другими колонками.

Разбираемся с единицами fr и процентами

Единицы fr – это отличный инструмент для гибкого распределения пространства сетки. В отличие от процентов, fr не учитывает отступы и границы элементов при расчете доступного пространства:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-columns: 50% 50%; /* Может обмануть, учитывая padding и border */ grid-template-columns: 1fr 1fr; /* Этот способ безупречен! Он корректно учтет и отступы, и границы элементов */ }

Используйте fr , чтобы элементы всегда занимали равное пространство, вне зависимости от изменения размеров контейнера.

Держим руку на пульсе браузеров

Большинство современных браузеров уже поддерживают CSS Grid, но не стоит забывать о совместимости:

Следите за обновлениями браузеров.

Используйте директиву @supports для поддержки устаревших версий.

Соблюдаем доступность

Учтите, что ваша сетка должна быть доступна для всех пользователей. Для этого:

Используйте чистую и семантическую HTML-структуру.

Проверьте работоспособность сетки с помощью экранных читалок.

Правильно примените ARIA роли.

Визуализация

Для представления CSS-сетки можно взять воображаемый чистый лист в клетку, где каждая линия соответствует одной колонке:

Markdown Скопировать код До: |-|-|-|-| |-|-|-|-| После использования `grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(100px, 1fr));` После: |-|-|-|-| |-|-|-|-|

Каждая колонка займет равную часть пространства, обеспечивая унифицированное заполнение всей страницы.

CSS Grid и Flexbox

CSS Grid идеально подходит для создания двухмерных макетов, в то время как Flexbox предназначен для работы с одномерными структурами:

flex-grow в Flexbox тоже распределяет пространство, но он не всегда удобен для создания колонок равной ширины.

в Flexbox тоже распределяет пространство, но он не всегда удобен для создания колонок равной ширины. CSS Grid прост и понятен, а применение единиц 1fr значительно облегчает создание колонок одинаковой ширины.

Попробуйте на практике!

Ознакомьтесь с практическим примером использования CSS Grid:

CodePen: Пример динамического создания колонок одной ширины

Выравнивание колонок

Для выравнивания элементов внутри сетки может пригодиться следующий "фокус" для выравнивания элементов на одной линии:

CSS Скопировать код .item { grid-row: 1; /* Все на одной линии */ }

Лучшие практики

Используйте семантический HTML: только чистый и ясный код.

Планируйте сетку заранее, перед началом кодирования.

Создавайте адаптивные макеты: с помощью медиа-запросов и адаптивных единиц измерения добивайтесь гибкости дизайна.

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