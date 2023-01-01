Создание пунктирной линии CSS: пример кода и объяснение

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Быстрый ответ

Для создания пунктирной линии в CSS следует использовать такие стили:

CSS Скопировать код .dotted { border-top: 2px dotted #000; }

Как это выглядит на практике:

HTML Скопировать код <div class="dotted"></div>

В итоге мы получаем горизонтальную пунктирную линию. Меняйте значения 2px и #000 для коррекции толщины и цвета линии.

Подробное руководство и варианты

Разберём подробнее, как контролировать внешний вид пунктирной линии с использованием полезных рекомендаций и примеров.

Изменение размера и ориентации

Для коррекции размеров и ориентации пунктирной линии используйте такие подходы:

CSS Скопировать код /* Если нужна линия на всю ширину экрана */ .dotted-horizontal { border-top: 1px dotted #000; width: 100%; } /* Если целесообразно акцентировать внимание на вертикальной ориентации */ .dotted-vertical { border-left: 1px dotted #000; height: 200px; }

Создание более округлых точек

Если предпочтительны более округлые точки, используйте такой приём:

CSS Скопировать код .round-dots { border-style: dashed; border-width: 1px; border-color: #000; background-image: radial-gradient(#000 20%, transparent 20%); background-size: 10px 10px; background-position: center; background-repeat: repeat-x; }

Кроссбраузерная совместимость

Убедитесь в корректном отображении пунктирных линий в различных браузерах, не забывая даже о таких, как IE8.

CSS Скопировать код /* В знак уважения к IE8, или как мы его называем, "упрямому динозавру" мира браузеров. */ .compatible-dots { border-style: dotted; }

Визуализация

Используя свойство border-style: dotted; вы внедрите задачу создания точечной линии:

Markdown Скопировать код Было: ___________________________________ Стало: ...................................

Точки – это форма преобразования стиля линии из сплошной в пунктирную.

Продвинутые настройки

Для расширения ваших возможностей в стилизации используйте псевдоэлементы ( ::before или ::after ), которые являются скрытым оружием CSS:

CSS Скопировать код .fancy-dotted { position: relative; } .fancy-dotted::before { content: ''; position: absolute; border-top: 1px dotted #000; }

Работа с контрастными фонами

Для выделения точек на сложном фоне использование следующих стилей:

CSS Скопировать код /* Поборем эффект "камуфляжа", подчеркнув каждую точку */ .visible-dots { border-top: 1px dotted rgba(0,0,0,0.5); background-color: #fff; }

Преодоление ограничений и странностей

Обратите внимание на некоторые особенности работы с пунктирными линиями:

Масштабирование : размер точек может изменяться непредсказуемо при изменении размеров контейнера.

: размер точек может изменяться непредсказуемо при изменении размеров контейнера. Выравнивание : начало и конец линии могут отображаться по-разному в разных браузерах и при различной толщине линии.

: начало и конец линии могут отображаться по-разному в разных браузерах и при различной толщине линии. Цвета: градиентный фон может менять восприятие цвета точек из-за эффекта сглаживания.

Проверяйте ваши стили на разных устройствах и в разных браузерах, чтобы устранить возможные проблемы.

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