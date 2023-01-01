Создание пунктирной линии CSS: пример кода и объяснение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания пунктирной линии в CSS следует использовать такие стили:
.dotted {
border-top: 2px dotted #000;
}
Как это выглядит на практике:
<div class="dotted"></div>
В итоге мы получаем горизонтальную пунктирную линию. Меняйте значения
2px и
#000 для коррекции толщины и цвета линии.
Подробное руководство и варианты
Разберём подробнее, как контролировать внешний вид пунктирной линии с использованием полезных рекомендаций и примеров.
Изменение размера и ориентации
Для коррекции размеров и ориентации пунктирной линии используйте такие подходы:
/* Если нужна линия на всю ширину экрана */
.dotted-horizontal {
border-top: 1px dotted #000;
width: 100%;
}
/* Если целесообразно акцентировать внимание на вертикальной ориентации */
.dotted-vertical {
border-left: 1px dotted #000;
height: 200px;
}
Создание более округлых точек
Если предпочтительны более округлые точки, используйте такой приём:
.round-dots {
border-style: dashed;
border-width: 1px;
border-color: #000;
background-image: radial-gradient(#000 20%, transparent 20%);
background-size: 10px 10px;
background-position: center;
background-repeat: repeat-x;
}
Кроссбраузерная совместимость
Убедитесь в корректном отображении пунктирных линий в различных браузерах, не забывая даже о таких, как IE8.
/* В знак уважения к IE8, или как мы его называем, "упрямому динозавру" мира браузеров. */
.compatible-dots {
border-style: dotted;
}
Визуализация
Используя свойство
border-style: dotted; вы внедрите задачу создания точечной линии:
Было: ___________________________________
Стало: ...................................
Точки – это форма преобразования стиля линии из сплошной в пунктирную.
Продвинутые настройки
Для расширения ваших возможностей в стилизации используйте псевдоэлементы (
::before или
::after), которые являются скрытым оружием CSS:
.fancy-dotted {
position: relative;
}
.fancy-dotted::before {
content: '';
position: absolute;
border-top: 1px dotted #000;
}
Работа с контрастными фонами
Для выделения точек на сложном фоне использование следующих стилей:
/* Поборем эффект "камуфляжа", подчеркнув каждую точку */
.visible-dots {
border-top: 1px dotted rgba(0,0,0,0.5);
background-color: #fff;
}
Преодоление ограничений и странностей
Обратите внимание на некоторые особенности работы с пунктирными линиями:
- Масштабирование: размер точек может изменяться непредсказуемо при изменении размеров контейнера.
- Выравнивание: начало и конец линии могут отображаться по-разному в разных браузерах и при различной толщине линии.
- Цвета: градиентный фон может менять восприятие цвета точек из-за эффекта сглаживания.
Проверяйте ваши стили на разных устройствах и в разных браузерах, чтобы устранить возможные проблемы.
Полезные материалы
- border-style – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробное описание свойства
border-style, включая пунктирный стиль.
- CSS Borders — полное руководство по созданию различных граничных стилей в CSS, включая пунктирные линии.
- Newest 'css+dotted-line' Questions – Stack Overflow — вопросы и ответы на Stack Overflow по теме создания пунктирных линий в CSS.
- CSS – border — всестороннее руководство по оформлению CSS границ, включая и пунктирные линии.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда