Создание прогресс-бара на HTML и CSS: подробное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы создать индикатор прогресса, вы можете использовать вложенные <div> . Внешний вид элементов задайте с помощью CSS, актуальное значение прогресса отобразите путем изменения ширины внутреннего <div> :

HTML Скопировать код <div class="progress-container"> <div class="progress-value" style="width: 70%;"></div> </div>

CSS Скопировать код .progress-container { width: 100%; background: #ddd; } .progress-value { height: 20px; background: #76b852; width: 0; /* Отсюда начинается управление прогрессом */ transition: width 0.5s; /* Плавное изменение ширины */ }

Вы можете анимировать прогресс, меняя значение ширины атрибута style .

Адаптация полосы прогресса для различных устройств

Чтобы индикатор прогресса корректно отображался на всех устройствах, используйте медиа-запросы. Примените динамическое значение радиуса скругления ( border-radius ), чтобы сохранить эстетику при любом уровне загрузки:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .progress-container { padding: 5px; } .progress-value { height: 10px; /* Уменьшенная высота */ } }

Чтобы углы полосы прогресса были скруглены, настройте радиус границ внутреннего <div> .

CSS Скопировать код .progress-value { /* ...остальные стили... */ border-radius: 10px; /* Скругленные края */ }

Используйте дочерние селекторы для более точной стилизации.

Персонализация полосы прогресса

Элемент <progress> HTML5 облегчает создание индикатора прогресса, исключая необходимость в написании скриптов на JavaScript. Просто установите атрибуты max и value :

HTML Скопировать код <progress value="70" max="100"></progress>

Вы можете персонализировать элемент <progress> для своих задач, используя специфичные для Webkit и Mozilla псевдоэлементы:

CSS Скопировать код progress { width: 100%; appearance: none; /* Отмена стандартного вида */ } progress::-webkit-progress-bar { background: #eee; } progress::-webkit-progress-value { background: #76b852; } progress::-moz-progress-bar { background: #76b852; }

Визуализация прогресса

ASCII-арт предлагает минималистичный, но интересный способ отображения прогресса загрузки:

Markdown Скопировать код Прогресс, шаг за шагом: |🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃... | 75% |🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃... | 50% |🎃🎃🎃🎃🎃... | 25% |... | 0%

Такое веселое отображение прогресса делает концепцию загрузки наглядной.

Яркая полоса прогресса с оригинальными украшениями

Добавьте текстовую индикацию прогресса, используя псевдоэлемент :after . Это позволит добавить в ваш индикатор личные заметки:

CSS Скопировать код .progress-container:after { content: 'Процесс загрузки... 70%'; position: absolute; right: 10px; top: 0; }

Для создания центрированной полосы прогресса используйте полную ширину и отступы по краям:

CSS Скопировать код .progress-container { /* ...дополнительные стили... */ margin: 0 auto; padding: 4px; /* Дополнительный комфорт */ }

Поддержка единообразия отображения в разных браузерах

Важно обеспечивать альтернативные варианты для старых браузеров, чтобы дизайн вашего индикатора прогресса был одинаков во всех браузерах.

Полезные материалы