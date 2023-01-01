Создание прогресс-бара на HTML и CSS: подробное руководство#Веб-разработка #Основы HTML #CSS и верстка
Быстрый ответ
Чтобы создать индикатор прогресса, вы можете использовать вложенные
<div>. Внешний вид элементов задайте с помощью CSS, актуальное значение прогресса отобразите путем изменения ширины внутреннего
<div>:
<div class="progress-container">
<div class="progress-value" style="width: 70%;"></div>
</div>
.progress-container {
width: 100%;
background: #ddd;
}
.progress-value {
height: 20px;
background: #76b852;
width: 0; /* Отсюда начинается управление прогрессом */
transition: width 0.5s; /* Плавное изменение ширины */
}
Вы можете анимировать прогресс, меняя значение ширины атрибута
style.
Адаптация полосы прогресса для различных устройств
Чтобы индикатор прогресса корректно отображался на всех устройствах, используйте медиа-запросы. Примените динамическое значение радиуса скругления (
border-radius), чтобы сохранить эстетику при любом уровне загрузки:
@media (max-width: 600px) {
.progress-container {
padding: 5px;
}
.progress-value {
height: 10px; /* Уменьшенная высота */
}
}
Чтобы углы полосы прогресса были скруглены, настройте радиус границ внутреннего
<div>.
.progress-value {
/* ...остальные стили... */
border-radius: 10px; /* Скругленные края */
}
Используйте дочерние селекторы для более точной стилизации.
Персонализация полосы прогресса
Элемент
<progress> HTML5 облегчает создание индикатора прогресса, исключая необходимость в написании скриптов на JavaScript. Просто установите атрибуты
max и
value:
<progress value="70" max="100"></progress>
Вы можете персонализировать элемент
<progress> для своих задач, используя специфичные для Webkit и Mozilla псевдоэлементы:
progress {
width: 100%;
appearance: none; /* Отмена стандартного вида */
}
progress::-webkit-progress-bar {
background: #eee;
}
progress::-webkit-progress-value {
background: #76b852;
}
progress::-moz-progress-bar {
background: #76b852;
}
Визуализация прогресса
ASCII-арт предлагает минималистичный, но интересный способ отображения прогресса загрузки:
Прогресс, шаг за шагом:
|🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃... | 75%
|🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃... | 50%
|🎃🎃🎃🎃🎃... | 25%
|... | 0%
Такое веселое отображение прогресса делает концепцию загрузки наглядной.
Яркая полоса прогресса с оригинальными украшениями
Добавьте текстовую индикацию прогресса, используя псевдоэлемент
:after. Это позволит добавить в ваш индикатор личные заметки:
.progress-container:after {
content: 'Процесс загрузки... 70%';
position: absolute;
right: 10px;
top: 0;
}
Для создания центрированной полосы прогресса используйте полную ширину и отступы по краям:
.progress-container {
/* ...дополнительные стили... */
margin: 0 auto;
padding: 4px; /* Дополнительный комфорт */
}
Поддержка единообразия отображения в разных браузерах
Важно обеспечивать альтернативные варианты для старых браузеров, чтобы дизайн вашего индикатора прогресса был одинаков во всех браузерах.
Полезные материалы
- Индикаторы прогресса – Советы, методы и примеры на CSS-Tricks.
- Элемент
<progress>на сайте W3 Schools – Подробное руководство по использованию элемента
<progress>в HTML.
- Документация по тегу
<progress>на MDN Web Docs – Объяснения и примеры использования элемента
<progress>.
- Терпеливо ожидайте... – Визуальное руководство по созданию анимированного индикатора прогресса на CSS.
- Полное руководство по Flexbox на CSS-Tricks – Изучите возможности гибкого расположения элементов с Flexbox.
- Как создать индикатор прогресса на JS с помощью W3 Schools – Шаг за шагом инструкция по созданию динамического индикатора прогресса на JavaScript вместе с CSS.
Ксения Сорокина
веб-техредактор