Создание пользовательских маркеров в HTML с CSS: символ +

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Быстрый ответ

Для создания уникальных маркеров элементов <li> используйте CSS-свойства ::before и content . Сначала установите для <ul> свойство list-style-type: none , чтобы скрыть стандартные маркеры. Затем, воспользовавшись content , добавьте необходимый символ и отрегулируйте отступы и поля для корректного выравнивания.

CSS Скопировать код ul.no-bullets { list-style-type: none; padding-left: 0; } li.custom-bullet::before { content: '•'; padding-right: 5px; } li { margin-left: 20px; }

HTML Скопировать код <ul class="no-bullets"> <li class="custom-bullet">Элемент 1</li> <li class="custom-bullet">Элемент 2</li> </ul>

Вы можете заменить символ '•' на любой другой символ, например с использованием эмодзи или специальных значков. Достаточно подстроить padding-right и margin-left для нужного расстояния между элементами.

Профессиональное оформление маркеров: сложные настройки

Контекстно-зависимые маркеры с использованием эмодзи или специальных символов

Если требуются специальные маркеры, коррелирующие с вашим контентом или дизайном, вы можете использовать эмодзи или предопределённые символы, чтобы придать списку уникальность и визуальный стиль.

CSS Скопировать код li.custom-emoji::before { content: '🚀'; margin-right: 8px; }

Точное выравнивание маркеров с позиционированием

Для строгого выравнивания маркеров применяйте position: relative для <ul> и position: absolute для ::before :

CSS Скопировать код ul { position: relative; } li::before { position: absolute; left: 0; top: 0; }

Висячий отступ с отрицательным text-indent

Если вы хотите предотвратить разрыв между текстом и маркером, используйте отрицательный text-indent для создания эффекта висячего отступа:

CSS Скопировать код li { text-indent: -5px; }

Визуализация

Список до внесения изменений

Markdown Скопировать код Обычный список (🃏): [Туз, Король, Дама, Валет]

Преобразуем обыкновенный список в захватывающую колоду карт с помощью стилевых изменений.

Список после внесения изменений

HTML Скопировать код <ul style="list-style-type: '♣️ ';"> <li>Туз</li> <li>Король</li> <li>Дама</li> <li>Валет</li> </ul>

Теперь каждый элемент <li> – это карта в колоде, отмеченная соответствующей мастью:

Markdown Скопировать код Список с маркировкой (♣️): [Туз ♣️, Король ♣️, Дама ♣️, Валет ♣️]

Выравнивание текста с абсолютно позиционированными маркерами

Для визуальной гармонии с абсолютно позиционированными маркерами используйте padding-left для корректного выравнивания текста:

CSS Скопировать код li { padding-left: 20px; }

Использование веб-шрифтов для создания иконок-маркеров

Веб-шрифты, такие как Font Awesome, предлагают большой выбор графических символов, которые легко масштабируются и удобны в использовании.

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="path/to/font-awesome/css/font-awesome.min.css">

CSS Скопировать код li::before { font-family: 'Font Awesome 5 Free'; content: '\f00c'; }

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