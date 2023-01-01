Создание пользовательских маркеров в HTML с CSS: символ +#CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания уникальных маркеров элементов
<li> используйте CSS-свойства
::before и
content. Сначала установите для
<ul> свойство
list-style-type: none, чтобы скрыть стандартные маркеры. Затем, воспользовавшись
content, добавьте необходимый символ и отрегулируйте отступы и поля для корректного выравнивания.
ul.no-bullets {
list-style-type: none;
padding-left: 0;
}
li.custom-bullet::before {
content: '•';
padding-right: 5px;
}
li {
margin-left: 20px;
}
<ul class="no-bullets">
<li class="custom-bullet">Элемент 1</li>
<li class="custom-bullet">Элемент 2</li>
</ul>
Вы можете заменить символ '•' на любой другой символ, например с использованием эмодзи или специальных значков. Достаточно подстроить
padding-right и
margin-left для нужного расстояния между элементами.
Профессиональное оформление маркеров: сложные настройки
Контекстно-зависимые маркеры с использованием эмодзи или специальных символов
Если требуются специальные маркеры, коррелирующие с вашим контентом или дизайном, вы можете использовать эмодзи или предопределённые символы, чтобы придать списку уникальность и визуальный стиль.
li.custom-emoji::before {
content: '🚀';
margin-right: 8px;
}
Точное выравнивание маркеров с позиционированием
Для строгого выравнивания маркеров применяйте
position: relative для
<ul> и
position: absolute для
::before:
ul {
position: relative;
}
li::before {
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
}
Висячий отступ с отрицательным text-indent
Если вы хотите предотвратить разрыв между текстом и маркером, используйте отрицательный text-indent для создания эффекта висячего отступа:
li {
text-indent: -5px;
}
Визуализация
Список до внесения изменений
Обычный список (🃏):
[Туз, Король, Дама, Валет]
Преобразуем обыкновенный список в захватывающую колоду карт с помощью стилевых изменений.
Список после внесения изменений
<ul style="list-style-type: '♣️ ';">
<li>Туз</li>
<li>Король</li>
<li>Дама</li>
<li>Валет</li>
</ul>
Теперь каждый элемент
<li> – это карта в колоде, отмеченная соответствующей мастью:
Список с маркировкой (♣️):
[Туз ♣️, Король ♣️, Дама ♣️, Валет ♣️]
Выравнивание текста с абсолютно позиционированными маркерами
Для визуальной гармонии с абсолютно позиционированными маркерами используйте
padding-left для корректного выравнивания текста:
li {
padding-left: 20px;
}
Использование веб-шрифтов для создания иконок-маркеров
Веб-шрифты, такие как Font Awesome, предлагают большой выбор графических символов, которые легко масштабируются и удобны в использовании.
<link rel="stylesheet" href="path/to/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
li::before {
font-family: 'Font Awesome 5 Free';
content: '\f00c';
}
Полезные материалы
- ::marker – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — детальная документация о псевдоэлементе
::marker, который можно использовать для стилизации списков в CSS.
- list-style | CSS-Tricks – CSS-Tricks — исчерпывающая инструкция о стилизации списков с помощью CSS-свойства
list-style.
- Оформление списков в CSS — доступный урок о том, как с помощью CSS можно оформить списки.
- Выбор иконок для создания уникального маркированного списка | Font Awesome — обширная коллекция шрифтовых иконок для создания уникальных маркеров.
- Псевдоэлементы – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — всесторонний обзор псевдоэлементов в CSS, пригодных для углублённого оформления списков.
- "::marker" | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — таблицы поддержки, позволяющие проверить, как браузеры работают с псевдоэлементом
::marker.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда