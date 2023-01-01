Создание поля ввода с символом валюты на HTML: $ и числа

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Быстрый ответ

Чтобы внедрить символ валюты в текстовое поле HTML, можно воспользоваться трюком поставновки этого символа с помощью CSS, используя относительное позиционирование. Выполните размещение тега <span> рядом с input , который отобразит необходимый символ валюты:

HTML Скопировать код <div style="display: inline-block; position: relative;"> <span style="position: absolute; left: 5px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">$</span> <input type="text" style="padding-left: 20px;" /> </div>

Такой код создаст впечатление, что символ доллара – это часть поля ввода. Чтобы вывести это под свой дизайн в идеальное состояние, отрегулируйте размеры и позиционирование элемента span.

Вспомогательные элементы CSS для улучшения UX

Применение псевдоэлементов

Для того чтобы добавить постоянный префикс "$" в поле ввода, используйте псевдоэлемент CSS ::before :

CSS Скопировать код .input-with-symbol::before { content: '$'; position: absolute; margin-left: 5px; pointer-events: none; /* Хитрости от W3C 😉 */ }

Оформление поля ввода

Для улучшения визуальной представляемости поля ввода, вы можете отрегулировать стили CSS так:

CSS Скопировать код .input-with-symbol input[type="text"] { border: 1px solid #ccc; padding-left: 25px; /* Мы учли место для символа доллара 💺 */ /* И это только начало возможностей дизайна */ }

Улучшение доступности и читабельности поля ввода

Не забывайте о доступности:

Применяйте теги label , чтобы улучшить доступность с использованием вспомогательных технологий.

, чтобы улучшить доступность с использованием вспомогательных технологий. Следите за тем, чтобы продолжали использоваться определения валидности ввода, чтобы пользователи видели состояние текстового поля.

Разместите текст по правому краю с помощью text-align: right; , если этот подход распространен в вашем регионе.

Применение inline SVG в качестве символа валюты

Вместо текста можно использовать SVG-изображение в качестве фонового изображения для символа валюты:

CSS Скопировать код .input-with-symbol input[type="text"] { background-image: url("data:image/svg+xml,..."); background-repeat: no-repeat; background-size: 10px 10px; background-position: left center; padding-left: 25px; /* Пожалуйста, трепещите перед нашим SVG */ }

Продвинутые методы

Задействие JavaScript

С применением JavaScript вы можете автоматически добавить в поле ввода запятые и десятичные знаки, как это делает крупье за игровым столом:

JS Скопировать код document.querySelector('input[type="text"]').addEventListener('input', (event) => { event.target.value = formatCurrency(event.target.value); /* Обслуживание на уровне экспресс-доставки 🚚 */ });

Тестирование, тестирование и еще раз тестирование

Не забывайте:

Проверить совместимость использованных CSS-техник с браузерами, особенно в отношении SVG-фонов.

Протестировать поле ввода на различных устройствах и в разнообразных браузерах для гарантии стабильной функциональности.

Адаптация под локальным особенности валют

В работе с международной аудиторией, обеспечьте гибкость в форматировании и положении символа валюты, учитывающую стилевые различия разных стран.

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