Создание поля ввода с символом валюты на HTML: $ и числа#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Чтобы внедрить символ валюты в текстовое поле HTML, можно воспользоваться трюком поставновки этого символа с помощью CSS, используя относительное позиционирование. Выполните размещение тега
<span> рядом с
input, который отобразит необходимый символ валюты:
<div style="display: inline-block; position: relative;">
<span style="position: absolute; left: 5px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">$</span>
<input type="text" style="padding-left: 20px;" />
</div>
Такой код создаст впечатление, что символ доллара – это часть поля ввода. Чтобы вывести это под свой дизайн в идеальное состояние, отрегулируйте размеры и позиционирование элемента span.
Вспомогательные элементы CSS для улучшения UX
Применение псевдоэлементов
Для того чтобы добавить постоянный префикс "$" в поле ввода, используйте псевдоэлемент CSS
::before:
.input-with-symbol::before {
content: '$';
position: absolute;
margin-left: 5px;
pointer-events: none; /* Хитрости от W3C 😉 */
}
Оформление поля ввода
Для улучшения визуальной представляемости поля ввода, вы можете отрегулировать стили CSS так:
.input-with-symbol input[type="text"] {
border: 1px solid #ccc;
padding-left: 25px; /* Мы учли место для символа доллара 💺 */
/* И это только начало возможностей дизайна */
}
Улучшение доступности и читабельности поля ввода
Не забывайте о доступности:
- Применяйте теги
label, чтобы улучшить доступность с использованием вспомогательных технологий.
- Следите за тем, чтобы продолжали использоваться определения валидности ввода, чтобы пользователи видели состояние текстового поля.
- Разместите текст по правому краю с помощью
text-align: right;, если этот подход распространен в вашем регионе.
Применение inline SVG в качестве символа валюты
Вместо текста можно использовать SVG-изображение в качестве фонового изображения для символа валюты:
.input-with-symbol input[type="text"] {
background-image: url("data:image/svg+xml,...");
background-repeat: no-repeat;
background-size: 10px 10px;
background-position: left center;
padding-left: 25px; /* Пожалуйста, трепещите перед нашим SVG */
}
Продвинутые методы
Задействие JavaScript
С применением JavaScript вы можете автоматически добавить в поле ввода запятые и десятичные знаки, как это делает крупье за игровым столом:
document.querySelector('input[type="text"]').addEventListener('input', (event) => {
event.target.value = formatCurrency(event.target.value); /* Обслуживание на уровне экспресс-доставки 🚚 */
});
Тестирование, тестирование и еще раз тестирование
Не забывайте:
- Проверить совместимость использованных CSS-техник с браузерами, особенно в отношении SVG-фонов.
- Протестировать поле ввода на различных устройствах и в разнообразных браузерах для гарантии стабильной функциональности.
Адаптация под локальным особенности валют
В работе с международной аудиторией, обеспечьте гибкость в форматировании и положении символа валюты, учитывающую стилевые различия разных стран.
Полезные материалы
- HTML input tag — подробное руководство по HTML-тегу ввода.
- :placeholder-shown | CSS-Tricks — все, что вы хотели знать о стилизации плейсхолдеров в полях ввода.
- ::before – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — обстоятельная документация о псевдоэлементе ::before.
- html – Is there a float input type in HTML5? – Stack Overflow — дискуссия по вопросу создания полей ввода для чисел с плавающей запятой.
- position – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — глубокое изучение CSS-свойства position.
- Clipping and Masking in CSS | CSS-Tricks — обучение передовым приемам настройки пользовательских дизайнов ввода.
- HTML Standard — удобный справочник по элементам форм HTML.
Ксения Сорокина
веб-техредактор