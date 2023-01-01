Создание полукруга стилями CSS с одним div: обзор решений

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Быстрый ответ

Создайте полукруг с помощью div с контуром в форме полукруга. Воспользуйтесь свойством border-radius для округления формы и overflow: hidden; с целью скрыть нижнюю часть. Контур формируется при помощи псевдоэлемента ::before .

CSS Скопировать код .half-circle { width: 100px; height: 50px; overflow: hidden; border-radius: 100px 100px 0 0; } .half-circle::before { content: ''; position: absolute; width: 100%; height: 100%; border: 3px solid; border-bottom: none; border-radius: 100%; }

Структура HTML:

HTML Скопировать код <div class="half-circle"></div>

Завершение

Углубляя свои навыки в работе с полукругами, важно систематически проводить настройку и эксперименты. Меняйте границы и размеры вашего полукруга, чтобы получить требуемые пропорции и форму.

Размер и ширина контура

Изменяя высоту, ширину и толщину контура, вы можете модифицировать внешний вид полукруга, достигая нужного вам эстетического эффекта.

CSS Скопировать код .half-circle { width: 120px; height: 60px; border-top: 8px solid #333; border-left: 4px solid #333; border-right: 4px solid #333; }

Адаптивный дизайн

В эпоху множества различных устройств использование адаптивного дизайна становится критически важно. Процентные значения для border-radius и width , а также height , вычислямая через padding-top как полупроцент от ширины, сделают ваш полукруг адаптивным.

Совместимость с различными браузерами

Кроссбраузерность — частая головная боль для веб-разработчиков. При помощи вендорных префиксов возможно обеспечить правильное отображение полукруга в разных браузерах.

CSS Скопировать код .half-circle { -webkit-border-top-left-radius: 100%; -moz-border-radius-topleft: 100%; border-top-left-radius: 100%; }

Визуализация

Процесс создания полукруга можно представить следующим образом:

Markdown Скопировать код 🖌️: CSS свойство border выполняет функцию кисти 🎨: HTML элемент (например, <div>) служит холстом

Мы рисуем контур полукруга с помощью границ:

HTML Скопировать код <div class="half-circle"></div>

CSS Скопировать код .half-circle { border-top-left-radius: 100%; border-top-right-radius: 100%; border: 5px solid black; border-bottom: 0; }

В итоге получается полуокруглая форма, похожая на пиццу со съеденным куском:

Markdown Скопировать код 🎨: _____ / \ | | | | ‾‾‾‾‾‾

Нижняя граница закрыта, представляя собой прозрачное "тесто" пиццы!

Динамическое изменение ориентации и формы

Поворот полукруга

CSS позволяет создавать уникальные вращающиеся полукруги при помощи transform . Ваш полукруг может стать ярким элементом страницы, напоминая мяч для фрисби.

CSS Скопировать код .half-circle { transform: rotate(45deg); }

Эллиптические формы

Предпочитаете эллипсы? Измените радиусы для создания эллиптического полукруга, сохраняя высоту в два раза меньше ширины, чтобы создать нужную форму.

CSS Скопировать код .half-circle { border-top-left-radius: 100% 200%; border-top-right-radius: 100% 200%; }

Цвет и прозрачность

Экспериментируйте с цветом и прозрачностью границ, чтобы придать эстетическую привлекательность или создать эффекты, например, радугу.

CSS Скопировать код .half-circle { border-color: transparent #000000 transparent transparent; }

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