Создание полукруга стилями CSS с одним div: обзор решений#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Создайте полукруг с помощью div с контуром в форме полукруга. Воспользуйтесь свойством
border-radius для округления формы и
overflow: hidden; с целью скрыть нижнюю часть. Контур формируется при помощи псевдоэлемента
::before.
.half-circle {
width: 100px;
height: 50px;
overflow: hidden;
border-radius: 100px 100px 0 0;
}
.half-circle::before {
content: '';
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
border: 3px solid;
border-bottom: none;
border-radius: 100%;
}
Структура HTML:
<div class="half-circle"></div>
Завершение
Углубляя свои навыки в работе с полукругами, важно систематически проводить настройку и эксперименты. Меняйте границы и размеры вашего полукруга, чтобы получить требуемые пропорции и форму.
Размер и ширина контура
Изменяя высоту, ширину и толщину контура, вы можете модифицировать внешний вид полукруга, достигая нужного вам эстетического эффекта.
.half-circle {
width: 120px;
height: 60px;
border-top: 8px solid #333;
border-left: 4px solid #333;
border-right: 4px solid #333;
}
Адаптивный дизайн
В эпоху множества различных устройств использование адаптивного дизайна становится критически важно. Процентные значения для
border-radius и
width, а также
height, вычислямая через
padding-top как полупроцент от ширины, сделают ваш полукруг адаптивным.
Совместимость с различными браузерами
Кроссбраузерность — частая головная боль для веб-разработчиков. При помощи вендорных префиксов возможно обеспечить правильное отображение полукруга в разных браузерах.
.half-circle {
-webkit-border-top-left-radius: 100%;
-moz-border-radius-topleft: 100%;
border-top-left-radius: 100%;
}
Визуализация
Процесс создания полукруга можно представить следующим образом:
🖌️: CSS свойство border выполняет функцию кисти
🎨: HTML элемент (например, <div>) служит холстом
Мы рисуем контур полукруга с помощью границ:
<div class="half-circle"></div>
.half-circle {
border-top-left-radius: 100%;
border-top-right-radius: 100%;
border: 5px solid black;
border-bottom: 0;
}
В итоге получается полуокруглая форма, похожая на пиццу со съеденным куском:
🎨:
_____
/ \
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‾‾‾‾‾‾
Нижняя граница закрыта, представляя собой прозрачное "тесто" пиццы!
Динамическое изменение ориентации и формы
Поворот полукруга
CSS позволяет создавать уникальные вращающиеся полукруги при помощи
transform. Ваш полукруг может стать ярким элементом страницы, напоминая мяч для фрисби.
.half-circle {
transform: rotate(45deg);
}
Эллиптические формы
Предпочитаете эллипсы? Измените радиусы для создания эллиптического полукруга, сохраняя высоту в два раза меньше ширины, чтобы создать нужную форму.
.half-circle {
border-top-left-radius: 100% 200%;
border-top-right-radius: 100% 200%;
}
Цвет и прозрачность
Экспериментируйте с цветом и прозрачностью границ, чтобы придать эстетическую привлекательность или создать эффекты, например, радугу.
.half-circle {
border-color: transparent #000000 transparent transparent;
}
Полезные материалы
- Формы на CSS | CSS-Tricks — здесь вы узнаете, как создавать самые разные формы при помощи CSS. Полукруги — это лишь часть этого многообразия.
- border-radius – CSS | MDN — здесь подробнее рассказано об основах работы со свойством border-radius, которое ключевое для создания полукруглых контуров.
- Отдельные функции CSS Transform | CSS-Tricks — материал о трансформациях для желающих добиться определенного поворота и ориентации полукруга.
- "border-radius" на Can I use... — здесь можно узнать о совместимости свойства border-radius в различных браузерах.
- Boxes with aspect ratio | CSS-Tricks — здесь вы научитесь создавать круглые формы с идеальным соотношением сторон и делать их адаптивными для разных размеров окон просмотра.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда