Создание подсказок для кнопок HTML без атрибута Title#Основы HTML #Теги и атрибуты #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Есть несколько подходов к организации всплывающих подсказок на кнопках. Один из самых простых – использовать атрибут
title, который отображает текст подсказки при наведении курсора:
<button title="Текст подсказки">Наведите на меня!</button>
Если вы задумываетесь над созданием стилизованной подсказки на CSS, примените псевдоэлемент
::after для визуального эффекта:
<button class="tooltip-btn">Наведите<span class="tooltip">Подсказка</span></button>
.tooltip-btn { position: relative; }
.tooltip {
visibility: hidden; position: absolute; bottom: 100%; left: 50%;
transform: translateX(-50%); background: black; color: white;
text-align: center; border-radius: 3px; padding: 5px; z-index: 1;
}
.tooltip-btn:hover .tooltip { visibility: visible; }
Этот CSS код создаст изящную всплывающую подсказку, которая появляется при наведении курсора.
Усовершенствование с помощью JavaScript
JavaScript предоставляет больше гибкости для создания интерактивных и изысканных подсказок, позволяя добавить анимацию и управлять видимостью без использования атрибута
title.
document.querySelector('.tooltip-btn').addEventListener('mouseenter', function(event) {
var tooltip = this.querySelector('.tooltip');
tooltip.style.visibility = 'visible'; // Так мы делаем подсказку видимой...
// Здесь можно добавить логику для анимаций и переходов
});
document.querySelector('.tooltip-btn').addEventListener('mouseleave', function(event) {
var tooltip = this.querySelector('.tooltip');
tooltip.style.visibility = 'hidden'; // И снова подсказка не видна!
});
Этот код на JavaScript позволяет динамично управлять видимостью подсказок, чтоб создать действительно интерактивный пользовательский интерфейс.
Доступность с помощью ARIA-атрибутов
Использование ARIA-атрибутов делает подсказки доступными для пользователей ассистивных технологий, что важно для обеспечения удобства взаимодействия с интерфейсом.
<button aria-describedby="tooltip1">Наведите на меня!</button>
<div id="tooltip1" role="tooltip" class="hidden">Доступная подсказка</div>
.hidden { display: none; }
Сочетание
aria-describedby и
role="tooltip" позволяет создавать понятные указания для ассистивных технологий.
Расширяем возможности с помощью сторонних библиотек
Для более сложных задач обратите внимание на сторонние библиотеки, такие как Tippy.js, расширяющие функционал всплывающих подсказок.
<link href="tippy.js/dist/tippy.css" rel="stylesheet">
<script src="tippy.js/dist/tippy.min.js"></script>
tippy('.tooltip-btn', {
content: "Вот такая подсказка от Tippy!", // Вот такая изюминка
// ... остальные настройки ...
});
При помощи сторонних библиотек вы сможете создавать наиболее визуально привлекательные подсказки.
Визуализация
Эмодзи-иллюстрация помогает наглядно показать концепцию всплывающих подсказок для элемента button:
🏠🏠🏠 // Три домика – это наши кнопки
│ │ │
│ │ │
🏴 🏴 🏴 // Флаги – это подсказки, которые появляются при наведении на кнопки
Представьте, что курсор, указывающий на домик, как бы поднимает флаг с информацией:
<button title="Текст подсказки">🏠</button>
<button title="Загляните внутрь и узнаете больше">🏠</button>
<button title="Откройте дверь, чтобы обнаружить тайны">🏠</button>
Такое описание звучит вроде бы как приглашение на секретную вечеринку, не так ли?
Даже сложные подсказки: преимущества div-элементов
Если вам необходимо использовать более сложное содержимое в подсказке, div-элементы могут оказаться подходящим инструментом, обладающим необходимой гибкостью, особенно в сочетании с механизмами управления видимостью.
<button class="tooltip-btn">Наведите на меня
<div class="rich-tooltip">
<img src="info-icon.png" alt="">&#128161;
<p>Здесь вас ждёт удивительное содержимое: картинки, ссылки и многое другое!</p>
</div>
</button>
Этот подход открывает целый мир новых возможностей.
Подводные камни и способы их избежать
- Всегда обращайте внимание на видимость подсказок: они не должны перекрывать ключевые элементы интерфейса.
- Не забывайте про адаптивность: подсказки должны нормально отображаться на различных устройствах.
- Проверяйте доступность ваших подсказок: в них не должна содержаться уникальная важная информация, иначе это усложнит навигацию для тех, кто пользуется только клавиатурой.
Полезные материалы
- CSS Tooltip – Пошаговое руководство по созданию подсказок.
- ARIA: tooltip role – Accessibility | MDN – Подробно о том, как делать интерфейсы доступными с помощью ARIA.
- Tooltips · Bootstrap – Инструкции по работе с подсказками в компонентах Bootstrap.
- ARIA Authoring Practices Guide | APG | WAI | W3C – Руководство по созданию доступных веб-приложений.
- A Whole Bunch of Amazing Stuff Pseudo Elements Can Do | CSS-Tricks – О замечательных возможностях псевдоэлементов ::after и ::before, показанных на практических примерах.
- Tooltip | Foundation for Sites 6 Docs – О том, как реализовать подсказки при помощи фреймворка Foundation.
- Tippy.js – Tooltip, Popover, Dropdown, and Menu Library – Обзор библиотеки Tippy.js для создания подсказок.
Ксения Сорокина
веб-техредактор