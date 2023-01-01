Создание подсказок для кнопок HTML без атрибута Title

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Есть несколько подходов к организации всплывающих подсказок на кнопках. Один из самых простых – использовать атрибут title , который отображает текст подсказки при наведении курсора:

HTML Скопировать код <button title="Текст подсказки">Наведите на меня!</button>

Если вы задумываетесь над созданием стилизованной подсказки на CSS, примените псевдоэлемент ::after для визуального эффекта:

HTML Скопировать код <button class="tooltip-btn">Наведите<span class="tooltip">Подсказка</span></button>

CSS Скопировать код .tooltip-btn { position: relative; } .tooltip { visibility: hidden; position: absolute; bottom: 100%; left: 50%; transform: translateX(-50%); background: black; color: white; text-align: center; border-radius: 3px; padding: 5px; z-index: 1; } .tooltip-btn:hover .tooltip { visibility: visible; }

Этот CSS код создаст изящную всплывающую подсказку, которая появляется при наведении курсора.

Усовершенствование с помощью JavaScript

JavaScript предоставляет больше гибкости для создания интерактивных и изысканных подсказок, позволяя добавить анимацию и управлять видимостью без использования атрибута title .

JS Скопировать код document.querySelector('.tooltip-btn').addEventListener('mouseenter', function(event) { var tooltip = this.querySelector('.tooltip'); tooltip.style.visibility = 'visible'; // Так мы делаем подсказку видимой... // Здесь можно добавить логику для анимаций и переходов }); document.querySelector('.tooltip-btn').addEventListener('mouseleave', function(event) { var tooltip = this.querySelector('.tooltip'); tooltip.style.visibility = 'hidden'; // И снова подсказка не видна! });

Этот код на JavaScript позволяет динамично управлять видимостью подсказок, чтоб создать действительно интерактивный пользовательский интерфейс.

Доступность с помощью ARIA-атрибутов

Использование ARIA-атрибутов делает подсказки доступными для пользователей ассистивных технологий, что важно для обеспечения удобства взаимодействия с интерфейсом.

HTML Скопировать код <button aria-describedby="tooltip1">Наведите на меня!</button> <div id="tooltip1" role="tooltip" class="hidden">Доступная подсказка</div>

CSS Скопировать код .hidden { display: none; }

Сочетание aria-describedby и role="tooltip" позволяет создавать понятные указания для ассистивных технологий.

Расширяем возможности с помощью сторонних библиотек

Для более сложных задач обратите внимание на сторонние библиотеки, такие как Tippy.js, расширяющие функционал всплывающих подсказок.

HTML Скопировать код <link href="tippy.js/dist/tippy.css" rel="stylesheet"> <script src="tippy.js/dist/tippy.min.js"></script>

JS Скопировать код tippy('.tooltip-btn', { content: "Вот такая подсказка от Tippy!", // Вот такая изюминка // ... остальные настройки ... });

При помощи сторонних библиотек вы сможете создавать наиболее визуально привлекательные подсказки.

Визуализация

Эмодзи-иллюстрация помогает наглядно показать концепцию всплывающих подсказок для элемента button:

🏠🏠🏠 // Три домика – это наши кнопки │ │ │

│ │ │

🏴 🏴 🏴 // Флаги – это подсказки, которые появляются при наведении на кнопки

Представьте, что курсор, указывающий на домик, как бы поднимает флаг с информацией:

HTML Скопировать код <button title="Текст подсказки">🏠</button> <button title="Загляните внутрь и узнаете больше">🏠</button> <button title="Откройте дверь, чтобы обнаружить тайны">🏠</button>

Такое описание звучит вроде бы как приглашение на секретную вечеринку, не так ли?

Даже сложные подсказки: преимущества div-элементов

Если вам необходимо использовать более сложное содержимое в подсказке, div-элементы могут оказаться подходящим инструментом, обладающим необходимой гибкостью, особенно в сочетании с механизмами управления видимостью.

HTML Скопировать код <button class="tooltip-btn">Наведите на меня <div class="rich-tooltip"> <img src="info-icon.png" alt="">&#128161; <p>Здесь вас ждёт удивительное содержимое: картинки, ссылки и многое другое!</p> </div> </button>

Этот подход открывает целый мир новых возможностей.

Подводные камни и способы их избежать

Всегда обращайте внимание на видимость подсказок: они не должны перекрывать ключевые элементы интерфейса.

подсказок: они не должны перекрывать ключевые элементы интерфейса. Не забывайте про адаптивность : подсказки должны нормально отображаться на различных устройствах.

: подсказки должны нормально отображаться на различных устройствах. Проверяйте доступность ваших подсказок: в них не должна содержаться уникальная важная информация, иначе это усложнит навигацию для тех, кто пользуется только клавиатурой.

Полезные материалы