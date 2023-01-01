Создание подсказки при наведении в HTML и CSS без JavaScript

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Быстрый ответ

Создание всплывающих подсказок в HTML возможно благодаря атрибуту title . При наведении курсора на элемент, текст, содержащийся в title , открывается в виде подсказки. Это просто и эффективно!

Пример:

HTML Скопировать код <a href="#" title="Текст подсказки">Наведите на эту ссылку</a>

Данный код привязывает всплывающую подсказку к любому HTML-элементу, используя исключительно атрибут title .

Атрибут title: преимущества и ограничения

Атрибут title — это наивысший по простоте способ добавить подсказку. Его преимущества:

Не требуется JavaScript : Никакого JavaScript-кода.

: Никакого JavaScript-кода. Универсальная поддержка : Работает в большинстве современных браузеров.

: Работает в большинстве современных браузеров. Широкая применимость: Можно привязывать к большинству HTML-элементов.

Но стоит заметить: Несмотря на удобность атрибута title , его возможности кастомизации ограничены. Если требуются более широкие настройки, придется обратиться к возможностям JavaScript или CSS.

Визуализация

Процесс добавления всплывающей подсказки в HTML можно сравнить с процессом шептания секрета элементу, который становится слышным только при приближении курсора:

Markdown Скопировать код Текст: "Мудрая сова 🦉" При наведении курсора: [🔦] -> Открывает: "Эта сова знает все тайны леса! 🌳🤫"

Вот так это сделано с атрибутом title :

HTML Скопировать код <span title="Эта сова знает все тайны леса! 🌳🤫">Мудрая сова 🦉</span>

Наведите курсор на изображение совы, чтобы узнать её секрет! 🗨️✨

Продвинутые методы создания подсказок: CSS и jQuery

Персонализированные подсказки при помощи CSS

Если атрибут title не удовлетворяет вашим креативным запросам, то стили CSS могут помочь в составлении персонализированных подсказок.

HTML Скопировать код <a href="#" class="custom-tooltip">Наведите эту ссылку<span class="tooltip-text">Оставайтесь немного и послушайте</span></a>

CSS Скопировать код .custom-tooltip .tooltip-text { visibility: hidden; /* Настраиваем стили согласно своим предпочтениям */ ... } .custom-tooltip:hover .tooltip-text { visibility: visible; /* Вот такое чудо! */ }

CSS-подсказки дают возможности для кастомизации и анимации ваших подсказок на свое усмотрение: изменение цвета, стиля, добавление анимаций и так далее.

Динамические подсказки посредством jQuery UI

Если вам необходимо реализовать настроиваемые динамические подсказки, то лучшее решение — это jQuery UI:

Подключите библиотеки jQuery и jQuery UI.

Включите виджет подсказок jQuery UI, чтобы оживить их работу.

Темы jQuery предоставляют обширный спектр настроек, начиная с версии jQuery UI 1.9+.

JS Скопировать код $(document).ready(function(){ $(document).tooltip(); // Теперь пришло время для подсказок! });

Успех или неудача? Учтите удобство использования

Подсказки могут как помочь, так и создать проблемы. Обратите внимание на доступность и удобство использования:

Не размещайте критически важные данные исключительно в подсказках.

Убедитесь, что подсказки легко управляются с клавиатуры.

Рассмотрите использование aria-label для лучшей поддержки пользователей с особыми потребностями.

При создании идеальной подсказки всегда помните о комфорте пользователей и не злоупотребляйте ими — избыток подсказок может утомить пользователя (не переусердствуйте 😜).

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