Создание пирамиды звезд в JavaScript: document.write и '\n'

Создание пирамиды звезд в JavaScript: document.write и '

'

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Быстрый ответ

Для осуществления переноса строки в HTML-контенте используйте <br> :

JS Скопировать код document.getElementById("container").innerHTML += "<br>";

Если же нужно вставить перенос строки в текстовых полях или текстовых областях, используйте специальный символ переноса строки '

' :

JS Скопировать код document.querySelector("textarea").value += "

";

Контекст использования: "

" против "<br>"

В предварительно отформатированных контекстах, таких как <pre> , текстовые полях или консольных логах, символ '

' заменяется переносом строки. В HTML-контенте для создания новой строки грамотно использовать тег <br> .

Создание новых строк в DOM

Для манипуляций с DOM старайтесь избегать использование document.write , так как это может привести к удалению текущего контента. Взамен, воспользуйтесь следующими методами:

JS Скопировать код let newLine = document.createElement("br"); // создаем элемент с новой строкой document.body.appendChild(newLine); // добавляем элемент в тело документа

Для добавления нескольких строк рекомендуется использование цикла:

JS Скопировать код let content = document.getElementById("content"); for (let i = 0; i < 3; i++) { content.appendChild(document.createElement("br")); }

Использование новых строк и CSS: Идеальное сочетание

С помощью CSS вы можете воспользоваться свойством white-space: pre; , которое сохранит пробелы и переносы строк в HTML. Такое действие позволит отобразить '

' в виде переноса строки:

CSS Скопировать код preformatted { white-space: pre; }

Визуализация

Представьте себе механизм печатной машинки, где нажатие на кнопку 'Enter' перемещает каретку и прокручивает бумагу, благодаря чему возможна печать с новой строки.

Markdown Скопировать код JavaScript-печатная машинка: document.write('Дорогой дневник,'); document.write('<br>'); // Нажали Enter! document.write('Сегодня был выдающийся день!');

В результате получаем:

Markdown Скопировать код Дорогой дневник, Сегодня был выдающийся день!

Таково действие <br> — это 'Enter' для вашего электронного дневника.

Использование переводов строк в циклах для эффекта “вау”!

Циклы с символом новой строки '

' отлично подходят для создания текстовых узоров, например пирамиды из звёздочек.

JS Скопировать код let pyramid = ""; for(let i = 1; i <= 5; i++){ pyramid += "*".repeat(i) + '

'; } console.log(pyramid);

Такой подход позволяет создать небольшую пирамиду в теге <pre> или сразу же в консоли.

"document.write"? Нет, спасибо. У нас есть что-то получше!

В современных веб-приложениях использование document.write считается неприемлемым. Вместо этого лучше воспользоваться:

Node.textContent для добавления текста без риска исполнения HTML-тегов.

для добавления текста без риска исполнения HTML-тегов. Element.innerHTML для вставки HTML.

Используем <p>

Часто для структурирования контента используется тег <p> , который обеспечивает чёткую разметку и распределяет пространство между текстовыми блоками.

Работа с пробелами с использованием контейнеров вывода

В контейнерах вывода, таких как div и pre, символ '

' правильно интерпретирует переносы строк при использовании свойства white-space со значением pre или pre-wrap :

JS Скопировать код let outputContainer = document.getElementById('output'); outputContainer.style.whiteSpace = 'pre'; // Заставим браузер верно отображать пробелы! outputContainer.textContent += 'Первая строка.

Вторая строка.';

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