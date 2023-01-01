Создание переключающейся кнопки в HTML: CSS и jQuery

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Быстрый ответ

Создание кнопки-переключателя возможно реализовать с использованием HTML-элемента checkbox , стилеобразующего CSS и управляющего состоянием JavaScript:

HTML Скопировать код <label class="toggle-switch"> <input type="checkbox" onchange="toggleIt()"> <span class="slider"></span> </label>

CSS Скопировать код .toggle-switch { position: relative; width: 60px; height: 34px; } .toggle-switch input { display: none; } .slider { position: absolute; width: 100%; height: 100%; background-color: #ccc; border-radius: 34px; transition: background-color 0.2s; } .slider::before { content: ""; position: absolute; width: 26px; height: 26px; left: 4px; bottom: 4px; background-color: white; border-radius: 50%; transition: transform 0.2s; } input:checked + .slider { background-color: #2196F3; } input:checked + .slider::before { transform: translateX(26px); }

JS Скопировать код function toggleIt() { // Здесь мы меняем состояние переключателя... }

Представленный выше код является простым и функциональным решением, которое готово к использованию.

Изучаем и улучшаем кнопку-переключатель

Добавляем функциональности с помощью jQuery

JavaScript-библиотека jQuery поможет облегчить управление состоянием переключателя:

JS Скопировать код $('input[type="checkbox"]').click(function(){ if($(this).is(":checked")){ $(this).addClass("checked"); } else { $(this).removeClass("checked"); } });

Создаем эффект 3D

Для создания эффекта трёхмерности на вашей кнопке используйте следующие стили CSS, которые не потребуют ношения 3D-очков:

CSS Скопировать код input:not(:checked) + .slider { box-shadow: inset 0px 0px 5px grey; } input:checked + .slider { box-shadow: 0px 2px 5px grey; }

Делаем маркировку элементов

Четкая маркировка элементов интерфейса поможет избежать путаницы при использовании:

HTML Скопировать код <label class="toggle-switch" aria-label="Переключатель для Великого"> <!-- Здесь находятся элементы checkbox и slider --> </label>

Прочие вариации

Оформление в стиле "soft UI"

Современный дизайн в стиле "мягкого UI" предложит вашему переключателю актуальный вид:

CSS Скопировать код .slider { /* ...предыдущие стили... */ background-color: #e0e0e0; box-shadow: inset 6px 6px 12px #babecc, inset -6px -6px 12px #ffffff; }

Наглядные анимации

Сделайте переключатель более информативным с помощью анимации или иконок:

JS Скопировать код $("input[type='checkbox']").change(function(){ if($(this).is(":checked")) { // Добавить анимацию для состояния "включено" } else { // Добавить анимацию для состояния "выключено" } });

Визуализация

Примерно как обычный выключатель света:

Markdown Скопировать код До переключения: 💡🔘---OFF После переключения: 💡🔘---ON

Кнопка-переключатель в HTML действует по аналогичному принципу:

HTML Скопировать код <button onclick="this.classList.toggle('active')">Переключить</button>

При активации:

Markdown Скопировать код До: [Кнопка: Неактивна 🔘] После: [Кнопка: Активна 🔘✨]

Схоже с включением режима "Ночной свет" в редакторе кода!

Частые проблемы и сложности

Не забываем о "Mobile First"

Убедитесь, что переключатель приспособлен для использования на мобильных устройствах:

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 600px) { .toggle-switch { width: 80px; } }

Ограничиваем использование JavaScript

Если нет необходимости, приоритет отдайте решениям на CSS:

CSS Скопировать код input:checked + .slider::after { content: '✔'; color: white; }

Проблемы совместимости браузеров 💔

Не забывайте тестировать ваш код в различных браузерах, поскольку они могут отображать один и тот же код по-разному.

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