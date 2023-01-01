Создание отступов между строками таблицы CSS: способы и решения

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Быстрый ответ

Для создания вертикальных промежутков между строками таблицы используют свойство border-spacing со значением border-collapse: separate для элемента table . Альтернатива – добавление margin для tr , при условии изменения их на display: block , или внесение псевдоэлемента ::before для определения интервала:

CSS Скопировать код /* Стандартный подход */ table { border-collapse: separate; border-spacing: 0 10px; /* Исключаем горизонтальные отступы, создаем вертикальные */ } /* Дополнительный отступ между строками */ tr + tr::before { content: ""; display: block; height: 10px; }

Свойство border-spacing хорошо работает для стандартных случаев, а псевдоэлемент ::before обеспечивает добавочную гибкость в сложных задачах. Вариант выбирается в зависимости от структуры таблицы и индивидуальных требований.

Всё о промежутках между строками таблиц

Неформатированные таблицы отталкивают пользователей, поэтому важно знать, как создать равномерные промежутки между строками:

Увеличиваем отступы

Применяя padding-top или padding-bottom к ячейкам td , можно надёжно увеличить расстояние между рядами таблицы. Но будьте осторожны: при border-collapse: collapse величина отступа может сократиться.

Ретро-трюки для устаревших браузеров

Если ваша аудитория все еще использует старые браузеры, вам может помочь атрибут cellspacing в таблице table . В CSS-reset часто используется значение cellspacing="0" , это помогает достичь однородности отображения.

Простор между строками

Можно вставить пустую строку tr с желаемым значением высоты height . Это незаметный разделитель, которые создает визуальный промежуток между строками.

Регулирование line-height

Изменение line-height также влияет на размер пространства между строками. Это может сравниться с тонкой настройкой инструмента, при которой важно достичь гармоничного сочетания всех элементов.

Альтернативы таблиц

Таблицы не являются единственным способом представления данных. Знакомство с концепциями Flexbox и Grid расширяет возможности CSS-верстки.

Визуализация

Представьте каждую строку таблицы как отдельный блок:

Markdown Скопировать код Без отступа: 🧱🧱🧱 🧱🧱🧱 С отступом: 🧱🧱🧱 🧱🧱🧱

Идеальный результат достигается применением свойства:

CSS Скопировать код tr { border-spacing: 0 10px; } /* Ряды приобретают дополнительное пространство */

Не упустите возможность улучшить ваш веб-сайт.

Продвинутые техники создания промежутков между рядами

Дополнительно к основным методам создания промежутков между строками, рассмотрим еще несколько техник:

Псевдоэлементы и фокусные элементы

Если хочется придать таблице более изысканный внешний вид, используйте tr::before . Это позволяет манипулировать пространством, создавать эффекты теней или цветных промежутков.

Отзывчивость с помощью медиа-запросов

Таблицы должны адаптироваться к различным экранам. Используйте медиа-запросы для адаптивной настройки промежутков, чтобы они выглядели эффектно на любом устройстве.

Возможные проблемы с границами

В случаях, когда при настройке border-spacing границы визуально начинают доминировать, применимы border-style или transparent для нейтрализации нежелательных эффектов.

Борьба с невидимыми пространствами

Если строки все еще кажутся слишком отдаленными друг от друга, проверьте значения margin и padding . Вероятно, у родительских элементов есть стили, которые создают неожиданные эффекты.

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