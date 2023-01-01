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Создание отступов между строками таблицы CSS: способы и решения
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Создание отступов между строками таблицы CSS: способы и решения

#CSS и верстка  #Таблицы  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для создания вертикальных промежутков между строками таблицы используют свойство border-spacing со значением border-collapse: separate для элемента table. Альтернатива – добавление margin для tr, при условии изменения их на display: block, или внесение псевдоэлемента ::before для определения интервала:

CSS
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/* Стандартный подход */
table {
    border-collapse: separate;
    border-spacing: 0 10px;    /* Исключаем горизонтальные отступы, создаем вертикальные */
}
/* Дополнительный отступ между строками */
tr + tr::before {
    content: "";
    display: block;
    height: 10px; 
}

Свойство border-spacing хорошо работает для стандартных случаев, а псевдоэлемент ::before обеспечивает добавочную гибкость в сложных задачах. Вариант выбирается в зависимости от структуры таблицы и индивидуальных требований.

Пошаговый план для смены профессии

Всё о промежутках между строками таблиц

Неформатированные таблицы отталкивают пользователей, поэтому важно знать, как создать равномерные промежутки между строками:

Увеличиваем отступы

Применяя padding-top или padding-bottom к ячейкам td, можно надёжно увеличить расстояние между рядами таблицы. Но будьте осторожны: при border-collapse: collapse величина отступа может сократиться.

Ретро-трюки для устаревших браузеров

Если ваша аудитория все еще использует старые браузеры, вам может помочь атрибут cellspacing в таблице table. В CSS-reset часто используется значение cellspacing="0", это помогает достичь однородности отображения.

Простор между строками

Можно вставить пустую строку tr с желаемым значением высоты height. Это незаметный разделитель, которые создает визуальный промежуток между строками.

Регулирование line-height

Изменение line-height также влияет на размер пространства между строками. Это может сравниться с тонкой настройкой инструмента, при которой важно достичь гармоничного сочетания всех элементов.

Альтернативы таблиц

Таблицы не являются единственным способом представления данных. Знакомство с концепциями Flexbox и Grid расширяет возможности CSS-верстки.

Визуализация

Представьте каждую строку таблицы как отдельный блок:

Markdown
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Без отступа: 🧱🧱🧱
              🧱🧱🧱
С отступом:    🧱🧱🧱

              🧱🧱🧱

Идеальный результат достигается применением свойства:

CSS
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tr { border-spacing: 0 10px; }  /* Ряды приобретают дополнительное пространство */

Не упустите возможность улучшить ваш веб-сайт.

Продвинутые техники создания промежутков между рядами

Дополнительно к основным методам создания промежутков между строками, рассмотрим еще несколько техник:

Псевдоэлементы и фокусные элементы

Если хочется придать таблице более изысканный внешний вид, используйте tr::before. Это позволяет манипулировать пространством, создавать эффекты теней или цветных промежутков.

Отзывчивость с помощью медиа-запросов

Таблицы должны адаптироваться к различным экранам. Используйте медиа-запросы для адаптивной настройки промежутков, чтобы они выглядели эффектно на любом устройстве.

Возможные проблемы с границами

В случаях, когда при настройке border-spacing границы визуально начинают доминировать, применимы border-style или transparent для нейтрализации нежелательных эффектов.

Борьба с невидимыми пространствами

Если строки все еще кажутся слишком отдаленными друг от друга, проверьте значения margin и padding. Вероятно, у родительских элементов есть стили, которые создают неожиданные эффекты.

Полезные материалы

  1. Оформление таблиц при помощи CSS — подробный учебник по стилизации таблиц от W3Schools.
  2. border-spacing – CSS | MDN — разъяснение свойства border-spacing от MDN для создания идеального пространства между рядами.
  3. Полное руководство по элементу Table | CSS-Tricks — профессиональное руководство по эксплуатации HTML-таблиц от CSS-Tricks.
  4. Топ-10 дизайнов CSS таблиц — Smashing Magazine — обзор великолепных дизайнов таблиц и полезных методик создания промежутков от Smashing Magazine.
  5. Обсуждение создания промежутков между рядами таблиц на Stack Overflow — дальнейшая полезная информация по теме на Stack Overflow.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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