Создание отступа между кнопками в Bootstrap: способы

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Быстрый ответ

Для создания пространства между кнопками применяются отступы в CSS:

HTML Скопировать код <button style="margin-right: 10px;">Кнопка 1</button> <button>Кнопка 2</button>

Или используется свойство flexbox gap — это тоже элегантное решение:

HTML Скопировать код <div style="display: flex; gap: 10px;"> <button>Кнопка 1</button> <button>Кнопка 2</button> <!-- Теперь пространства на зависть! --> </div>

Добавление отступов с помощью Bootstrap

В Bootstrap для добавления горизонтальных отступов служат классы помощников, например mx-2 :

HTML Скопировать код <button class="btn mx-2">Кнопка 1</button> <button class="btn">Кнопка 2</button> <!-- Нужен пробел? Используйте класс Bootstrap! -->

При этом не забывайте применять Bootstrap контейнеры, такие как btn-toolbar для равномерного распределения пространства между кнопками:

HTML Скопировать код <div class="btn-toolbar" role="toolbar"> <button class="btn btn-primary mr-2">Кнопка 1</button> <!-- Главенствующая позиция! --> <button class="btn btn-secondary">Кнопка 2</button> <!-- Не забывайте и об этой кнопке... --> </div>

Имейте в виду, что класс btn-group не подходит для создания значительного пробела между элементами.

Отступы кнопок для адаптивного дизайна

Адаптивность кнопок легко обеспечивается через сеточную систему Bootstrap:

HTML Скопировать код <div class="form-group"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <button class="btn btn-primary w-100">Кнопка 1</button> </div> <div class="col-md-6"> <button class="btn btn-secondary w-100">Кнопка 2</button> <!-- Воля пространству! --> </div> </div> </div>

Так, класс col-md-6 гарантирует равное распределение пространства для кнопок, оно адаптируется к экрану устройства.

Применение flexbox для гибких отступов

Flexbox позволяет контролировать пространство не завися от Bootstrap:

HTML Скопировать код <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <button>Кнопка 1</button> <button>Кнопка 2</button> <!-- Какая свобода в размещении! --> </div>

Для удобства и большей семантики используйте свои CSS-классы:

HTML Скопировать код <style> .btn-space { margin-right: 15px; } /* Мне важен личный простор! */ </style> <button class="btn-space">Кнопка 1</button> <button>Кнопка 2</button>

Стилизация кнопок в контексте форм

При работе с формами сочетайте 'form-control' классы с 'btn' классами для гармоничной настройки кнопок и добавления необходимых отступов:

HTML Скопировать код <form> <input type="text" class="form-control mb-2"> <button class="btn btn-primary">Отправить</button> <!-- Как приятно отправлять формы! --> <button class="btn btn-secondary ml-2">Отменить</button> <!-- Да и эта кнопка дорогого стоит. --> </form>

Визуализация

Позиционирование ваших кнопок может напоминать регулярно расставленные парковочные места:

Markdown Скопировать код До добавления пробелов: 🅿️🚗🚗🅿️

Без пространства кнопки выглядят сжатыми, как автомобили, выставленные слишком близко друг к другу.

Markdown Скопировать код После добавления пробелов: 🅿️🚗⬜🚗🅿️

Добавление отступов между кнопками позволяет создать раздельное пространство, дает "воздуха" и делает доступ к ним удобнее.

Расположение и выравнивание кнопок

Чтобы присвоить кнопке уникальный стиль или функционал через JavaScript, используйте атрибут id :

HTML Скопировать код <button id="button1">Кнопка 1</button> <!-- Я непохожа на других! -->

В Bootstrap для выравнивания элементов внутри flex-контейнеров применяют вспомогательные классы, например ml-auto :

HTML Скопировать код <div class="d-flex"> <button class="ml-auto">Кнопка справа</button> <!-- Не всегда я права, но... --> </div>

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