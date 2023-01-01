Создание отступа между кнопками в Bootstrap: способы#CSS и верстка #Bootstrap #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания пространства между кнопками применяются отступы в CSS:
<button style="margin-right: 10px;">Кнопка 1</button>
<button>Кнопка 2</button>
Или используется свойство flexbox gap — это тоже элегантное решение:
<div style="display: flex; gap: 10px;">
<button>Кнопка 1</button>
<button>Кнопка 2</button> <!-- Теперь пространства на зависть! -->
</div>
Добавление отступов с помощью Bootstrap
В Bootstrap для добавления горизонтальных отступов служат классы помощников, например
mx-2:
<button class="btn mx-2">Кнопка 1</button>
<button class="btn">Кнопка 2</button> <!-- Нужен пробел? Используйте класс Bootstrap! -->
При этом не забывайте применять Bootstrap контейнеры, такие как
btn-toolbar для равномерного распределения пространства между кнопками:
<div class="btn-toolbar" role="toolbar">
<button class="btn btn-primary mr-2">Кнопка 1</button> <!-- Главенствующая позиция! -->
<button class="btn btn-secondary">Кнопка 2</button> <!-- Не забывайте и об этой кнопке... -->
</div>
Имейте в виду, что класс
btn-group не подходит для создания значительного пробела между элементами.
Отступы кнопок для адаптивного дизайна
Адаптивность кнопок легко обеспечивается через сеточную систему Bootstrap:
<div class="form-group">
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<button class="btn btn-primary w-100">Кнопка 1</button>
</div>
<div class="col-md-6">
<button class="btn btn-secondary w-100">Кнопка 2</button> <!-- Воля пространству! -->
</div>
</div>
</div>
Так, класс
col-md-6 гарантирует равное распределение пространства для кнопок, оно адаптируется к экрану устройства.
Применение flexbox для гибких отступов
Flexbox позволяет контролировать пространство не завися от Bootstrap:
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">
<button>Кнопка 1</button>
<button>Кнопка 2</button> <!-- Какая свобода в размещении! -->
</div>
Для удобства и большей семантики используйте свои CSS-классы:
<style>
.btn-space { margin-right: 15px; } /* Мне важен личный простор! */
</style>
<button class="btn-space">Кнопка 1</button>
<button>Кнопка 2</button>
Стилизация кнопок в контексте форм
При работе с формами сочетайте 'form-control' классы с 'btn' классами для гармоничной настройки кнопок и добавления необходимых отступов:
<form>
<input type="text" class="form-control mb-2">
<button class="btn btn-primary">Отправить</button> <!-- Как приятно отправлять формы! -->
<button class="btn btn-secondary ml-2">Отменить</button> <!-- Да и эта кнопка дорогого стоит. -->
</form>
Визуализация
Позиционирование ваших кнопок может напоминать регулярно расставленные парковочные места:
До добавления пробелов: 🅿️🚗🚗🅿️
Без пространства кнопки выглядят сжатыми, как автомобили, выставленные слишком близко друг к другу.
После добавления пробелов: 🅿️🚗⬜🚗🅿️
Добавление отступов между кнопками позволяет создать раздельное пространство, дает "воздуха" и делает доступ к ним удобнее.
Расположение и выравнивание кнопок
Чтобы присвоить кнопке уникальный стиль или функционал через JavaScript, используйте атрибут
id:
<button id="button1">Кнопка 1</button> <!-- Я непохожа на других! -->
В Bootstrap для выравнивания элементов внутри flex-контейнеров применяют вспомогательные классы, например
ml-auto:
<div class="d-flex">
<button class="ml-auto">Кнопка справа</button> <!-- Не всегда я права, но... -->
</div>
Полезные материалы
- CSS Margin — изучите свойства CSS отступов, чтобы со знанием дела создавать пространство между элементами.
- Полное руководство по Flexbox на CSS-Tricks — Flexbox сочетает в себе гибкость элементов и пространственную гибкость, что позволяет достичь впечатляющего результата в макетировании.
- Введение в базовую модель блока CSS на MDN — познайте модель блока, чтобы осознать значение padding и margin.
- display – CSS: каскадные таблицы стилей на MDN — уясните, как значения display влияют на распределение и компоновку HTML-элементов.
- CSS Buttons — прочтите руководство по стилизации кнопок при помощи CSS.
- Полное руководство по CSS Grid на CSS-Tricks — овладейте сеточной системой CSS для управления пространством.
- <button>: Элемент Button в HTML на MDN — узнайте больше о HTML кнопках и как их использовать.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда