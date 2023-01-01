Создание относительной ссылки на другой порт: решение без JS

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Быстрый ответ

Для перенаправления на другой порт, без изменения текущего домена, используйте относительные URL протокола. Укажите в ссылке новый номер порта сразу после двух слэшей // и двоеточия. Пример такой ссылки:

HTML Скопировать код <a href="//:8080/path">Перейти на порт 8080</a>

Приведенный код сохраняет протокол и домен в прежнем виде, меняя только номер порта на 8080 . Это особенно удобно для переключения между сервисами одного и того же домена, которые работают на разных портах.

Манипулирование номером порта с использованием JavaScript

Для более гибкого управления сайтом иногда требуется изменять номер порта в реальном времени. Вот как это можно реализовать с помощью JavaScript:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var links = document.querySelectorAll('a.change-port'); for (var link of links) { // Здесь происходит настоящее волшебство! link.addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); let newPort = 8080; // Выберите порт обдуманно! window.location.href = window.location.protocol + '//' + window.location.hostname + ':' + newPort + this.getAttribute('href'); }); } });

HTML Скопировать код <a href="/path" class="change-port">Переход на порт 8080</a>

Здесь подготовленный скрипт перехватывает клики по подключённым ссылкам, блокирует их стандартное поведение и перенаправляет пользователя на заранее сформированный URL с другим номером порта.

Оптимизация пользовательского взаимодействия

При манипулировании URL с использованием JavaScript важно учесть следующие моменты, связанные с опытом пользователя:

Прозрачность изменений: Пользователи должны видеть модифицированный URL ещё до перехода по ней – пользовательский интерфейс должен отображать новую ссылку при наведении на неё курсором или попытке её скопировать. Бесшовность переходов: Стоит организовать изменения так, чтобы они происходили максимально комфортно для пользователей, желательно – после полной загрузки страницы. Совместимость: Убедитесь в корректной работе функции в различных браузерах, чтобы пользователи получали один и тот же опыт вне зависимости от выбранного ими инструмента для браузинга.

Навигация без излишнего использования скриптов

При формировании URL-адресов для обеспечения доступности сайта и комфортного пользовательского взаимодействия не стоит чрезмерно полагаться на JavaScript:

Сразу после загрузки страницы : Ссылки желательно иметь корректными сразу после открытия страницы. JavaScript в этом случае является лишь дополнительным инструментом.

: Ссылки желательно иметь корректными сразу после открытия страницы. JavaScript в этом случае является лишь дополнительным инструментом. Прогрессивное улучшение: Даже при отлючённом JavaScript или действии его ошибок, пользователи должны иметь возможность осуществлять навигацию, используя стандартные порты.

Визуализация

Представьте веб-страницу как дом ( www.example.com ), а пути внутри домена – как комнаты.

Markdown Скопировать код Ваша комната: www.example.com/livingRoom

Вы хотите перебраться в аналогичную комнату соседнего "дома", но через другой порт:

Markdown Скопировать код Гостиная соседнего дома: www.example.com:8080/livingRoom

Вот каким образом должна выглядеть ссылка на вашей веб-странице для данного "переезда":

HTML Скопировать код <a href="//www.example.com:8080/livingRoom">Перейти в гостиную соседнего дома</a>

Запомните: чтобы изменить порт, достаточно указать его номер после символа двоеточия и сохранить остальную часть пути.

Доработка кода

Есть множество случаев, где могут пригодиться примеры кода, способствующие быстрому решению задач:

Hover и динамическое изменение порта: Воспользуйтесь событием mouseover для динамического обновления атрибута href и визуализации измененного порта для пользователей. Делегирование событий: Настройте обработчики событий для родительского элемента с целью уменьшения нагрузки и повышения производительности. Абсолютные и относительные пути: Пусть функция сама определяет, абсолютный или относительный путь вы обрабатываете, и соответственно составляет URL. Специальные символы: Кодируйте специальные символы в URL для предотвращения возможных проблем с передачей данных.

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