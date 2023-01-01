Создание относительной ссылки на другой порт: решение без JS#Веб-разработка #Основы HTML #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для перенаправления на другой порт, без изменения текущего домена, используйте относительные URL протокола. Укажите в ссылке новый номер порта сразу после двух слэшей
// и двоеточия. Пример такой ссылки:
<a href="//:8080/path">Перейти на порт 8080</a>
Приведенный код сохраняет протокол и домен в прежнем виде, меняя только номер порта на
8080. Это особенно удобно для переключения между сервисами одного и того же домена, которые работают на разных портах.
Манипулирование номером порта с использованием JavaScript
Для более гибкого управления сайтом иногда требуется изменять номер порта в реальном времени. Вот как это можно реализовать с помощью JavaScript:
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
var links = document.querySelectorAll('a.change-port');
for (var link of links) {
// Здесь происходит настоящее волшебство!
link.addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault();
let newPort = 8080; // Выберите порт обдуманно!
window.location.href =
window.location.protocol + '//' +
window.location.hostname + ':' +
newPort +
this.getAttribute('href');
});
}
});
<a href="/path" class="change-port">Переход на порт 8080</a>
Здесь подготовленный скрипт перехватывает клики по подключённым ссылкам, блокирует их стандартное поведение и перенаправляет пользователя на заранее сформированный URL с другим номером порта.
Оптимизация пользовательского взаимодействия
При манипулировании URL с использованием JavaScript важно учесть следующие моменты, связанные с опытом пользователя:
- Прозрачность изменений: Пользователи должны видеть модифицированный URL ещё до перехода по ней – пользовательский интерфейс должен отображать новую ссылку при наведении на неё курсором или попытке её скопировать.
- Бесшовность переходов: Стоит организовать изменения так, чтобы они происходили максимально комфортно для пользователей, желательно – после полной загрузки страницы.
- Совместимость: Убедитесь в корректной работе функции в различных браузерах, чтобы пользователи получали один и тот же опыт вне зависимости от выбранного ими инструмента для браузинга.
Навигация без излишнего использования скриптов
При формировании URL-адресов для обеспечения доступности сайта и комфортного пользовательского взаимодействия не стоит чрезмерно полагаться на JavaScript:
- Сразу после загрузки страницы: Ссылки желательно иметь корректными сразу после открытия страницы. JavaScript в этом случае является лишь дополнительным инструментом.
- Прогрессивное улучшение: Даже при отлючённом JavaScript или действии его ошибок, пользователи должны иметь возможность осуществлять навигацию, используя стандартные порты.
Визуализация
Представьте веб-страницу как дом (
www.example.com), а пути внутри домена – как комнаты.
Ваша комната: www.example.com/livingRoom
Вы хотите перебраться в аналогичную комнату соседнего "дома", но через другой порт:
Гостиная соседнего дома:
www.example.com:8080/livingRoom
Вот каким образом должна выглядеть ссылка на вашей веб-странице для данного "переезда":
<a href="//www.example.com:8080/livingRoom">Перейти в гостиную соседнего дома</a>
Запомните: чтобы изменить порт, достаточно указать его номер после символа двоеточия и сохранить остальную часть пути.
Доработка кода
Есть множество случаев, где могут пригодиться примеры кода, способствующие быстрому решению задач:
- Hover и динамическое изменение порта: Воспользуйтесь событием
mouseoverдля динамического обновления атрибута href и визуализации измененного порта для пользователей.
- Делегирование событий: Настройте обработчики событий для родительского элемента с целью уменьшения нагрузки и повышения производительности.
- Абсолютные и относительные пути: Пусть функция сама определяет, абсолютный или относительный путь вы обрабатываете, и соответственно составляет URL.
- Специальные символы: Кодируйте специальные символы в URL для предотвращения возможных проблем с передачей данных.
Полезные материалы
- Что такое URL? – Обучение веб-разработке | MDN — ценный ресурс по основам работы с URL и различию между относительными и абсолютными адресами.
- HTML-атрибут a href – W3Schools — обучающий портал с примерами использования
hrefдля создания гиперссылок в HTML.
- Ссылки для добавления событий в Google Календарь – Stack Overflow — обсуждение стратегий создания ссылок для взаимодействия с внешними приложениями.
- RFC 3986 – Uniform Resource Identifier (URI): Общая синтаксис — фундаментальный документ по синтаксису URI, который полезен для понимания структуры URL.
- H30: Предоставление текста ссылки, описывающего цель ссылки для элементов якоря | WAI | W3C — методы создания доступного текста для гиперссылок, точно определяющего их функциональность.
Элина Баранова
разработчик Android