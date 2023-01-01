Создание обратной ссылки HTML: использование тега <a> и document.referrer#Разное
Быстрый ответ
Для создания ссылки, которая позволит вернуться на предыдущую страницу, используйте тег
<a> в сочетании с функцией
history.back() JavaScript в атрибуте
href. Код будет выглядеть следующим образом:
<a href="javascript:history.back()">Вернуться назад</a>.
Основы HTML-ссылки для возврата на предыдущую страницу
Ссылка, возвращающая пользователя на предыдущую страницу, — это важный элемент навигации в HTML.
Применение
history.back()
В JavaScript объект
history хранит историю пользовательской активности, метод
history.back() аналогичен действию кнопки "Назад" в браузере, перенаправляя пользователя на страницу, находящуюся перед текущей в истории браузера.
Роль
document.referrer
Еще один способ создать ссылку для возврата – использовать свойство
document.referrer, которое соответствует URL страницы, с которой пользователь пришел на текущую. Это позволяет динамически изменять значение
href для создания ссылки, но
document.referrer работает по-разному в разных браузерах.
Отображение URL при наведении
При использовании
document.referrer или строки в
href в формате
javascript:, URL будет отображаться при наведении курсора на ссылку, как обычно ожидает пользователь.
Продвинутые методы и предупреждения
Дополнив ссылку дополнительными атрибутами HTML и обработчиками событий JavaScript, можно улучшить ее функциональность.
Воспользуйтесь подсказками
Используйте обработчики событий
onmouseover и
onmouseout, чтобы превратить вашу ссылку в интерактивный элемент, отображающий URL предыдущей страницы в всплывающей подсказке при наведении курсора.
Гарантированное возвращение
Если вы используете JavaScript, обязательно пропишите в обработчике события
onclick вызов
event.preventDefault(). Это предотвратит выполнение стандартного действия перехода по ссылке и возможное смешение записей в истории браузера.
Пошаговое создание возвращающей ссылки
Динамическая генерация ссылки возврата помогает сохранить стандартное взаимодействие с элементами страницы и другими функциями браузера.
Тестирование в различных браузерах
Проверьте ваше решение в разных браузерах, чтобы убедиться в его корректной работе и избежать непредвиденных проблем из-за особенностей браузера.
Практика: реализация и примеры
Представлены примеры реализации эффективной ссылки для возврата на предыдущую страницу.
Классическая ссылка для возврата
<!--Простая и наглядная ссылка для возврата-->
<a href="javascript:history.back()">Вернуться назад</a>
Динамическая ссылка для возврата с отображением URL
<script>
// Грамотное использование ссылки
var backLink = document.getElementById('back-link');
if(document.referrer) {
backLink.setAttribute('href', document.referrer);
}
backLink.addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault();
history.back();
});
</script>
<a id="back-link" href="#">Вернуться назад</a>
Усовершенствованная ссылка с всплывающими подсказками
<!-- Ссылка с интерактивной подсказкой -->
<a href="#"
onmouseover="this.textContent=document.referrer"
onmouseout="this.textContent='Вернуться назад'"
onclick="history.go(-1); return false;">Вернуться назад</a>
Визуализация
Представьте страницу сайта как комнату в лабиринте:
🚪 Текущая комната (страница)
Как вернуться обратно в предыдущую комнату?
<a href="javascript:history.back()">Вернуться в предыдущую комнату</a>
Это похоже на поиск секретного прохода в библиотеке, чтобы мгновенно отправиться назад.
🚶♂️🔙🚪
Имитация кнопки «Назад»: святой грааль управления
Разработчики стремятся контролировать навигацию в интерактивных веб-приложениях, создавая свои ссылки для возврата:
<script>
// Управляем навигацией, как режиссер управляет съемками
function goBack() {
history.back();
}
</script>
<button onclick="goBack()">Вернуться назад</button>
Благодаря использованию объекта
history, обычная кнопка превращается в специализированную кнопку возврата.
Сохранение целостности истории браузера
Чтобы сохранить историю браузера без путаницы и дубликатов, используйте метод
go(-1).
<!-- Сохраняем чистоту истории с помощью ссылки для возврата -->
<a href="#" onclick="event.preventDefault(); history.back();">Вернуться назад</a>
Этот подход обеспечивает отсутствие неожиданных дубликатов в истории браузера, которые могут сбить пользователя с толку.
Полезные материалы
<a>: Элемент якорный – HTML: HyperText Markup Language | MDN– подробное руководство по элементу-якорю.
- HTML Links Hyperlinks — дружественное руководство для новичков по созданию HTML-ссылок.
- Links in HTML documents — официальные рекомендации W3C о работе со ссылками.
- Links | HTML Dog — доступное руководство по HTML-ссылкам для начинающих.
- History API – Web APIs | MDN — детальное изучение навигационной истории.
- Just a moment... — обзор эффективных методов навигации с помощью якорных ссылок.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы