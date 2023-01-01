Создание обратной ссылки HTML: использование тега <a> и document.referrer

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Быстрый ответ

Для создания ссылки, которая позволит вернуться на предыдущую страницу, используйте тег <a> в сочетании с функцией history.back() JavaScript в атрибуте href . Код будет выглядеть следующим образом: <a href="javascript:history.back()">Вернуться назад</a> .

Основы HTML-ссылки для возврата на предыдущую страницу

Ссылка, возвращающая пользователя на предыдущую страницу, — это важный элемент навигации в HTML.

Применение history.back()

В JavaScript объект history хранит историю пользовательской активности, метод history.back() аналогичен действию кнопки "Назад" в браузере, перенаправляя пользователя на страницу, находящуюся перед текущей в истории браузера.

Роль document.referrer

Еще один способ создать ссылку для возврата – использовать свойство document.referrer , которое соответствует URL страницы, с которой пользователь пришел на текущую. Это позволяет динамически изменять значение href для создания ссылки, но document.referrer работает по-разному в разных браузерах.

Отображение URL при наведении

При использовании document.referrer или строки в href в формате javascript: , URL будет отображаться при наведении курсора на ссылку, как обычно ожидает пользователь.

Продвинутые методы и предупреждения

Дополнив ссылку дополнительными атрибутами HTML и обработчиками событий JavaScript, можно улучшить ее функциональность.

Воспользуйтесь подсказками

Используйте обработчики событий onmouseover и onmouseout , чтобы превратить вашу ссылку в интерактивный элемент, отображающий URL предыдущей страницы в всплывающей подсказке при наведении курсора.

Гарантированное возвращение

Если вы используете JavaScript, обязательно пропишите в обработчике события onclick вызов event.preventDefault() . Это предотвратит выполнение стандартного действия перехода по ссылке и возможное смешение записей в истории браузера.

Пошаговое создание возвращающей ссылки

Динамическая генерация ссылки возврата помогает сохранить стандартное взаимодействие с элементами страницы и другими функциями браузера.

Тестирование в различных браузерах

Проверьте ваше решение в разных браузерах, чтобы убедиться в его корректной работе и избежать непредвиденных проблем из-за особенностей браузера.

Практика: реализация и примеры

Представлены примеры реализации эффективной ссылки для возврата на предыдущую страницу.

Классическая ссылка для возврата

HTML Скопировать код <!--Простая и наглядная ссылка для возврата--> <a href="javascript:history.back()">Вернуться назад</a>

Динамическая ссылка для возврата с отображением URL

HTML Скопировать код <script> // Грамотное использование ссылки var backLink = document.getElementById('back-link'); if(document.referrer) { backLink.setAttribute('href', document.referrer); } backLink.addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); history.back(); }); </script> <a id="back-link" href="#">Вернуться назад</a>

Усовершенствованная ссылка с всплывающими подсказками

HTML Скопировать код <!-- Ссылка с интерактивной подсказкой --> <a href="#" onmouseover="this.textContent=document.referrer" onmouseout="this.textContent='Вернуться назад'" onclick="history.go(-1); return false;">Вернуться назад</a>

Визуализация

Представьте страницу сайта как комнату в лабиринте:

Markdown Скопировать код 🚪 Текущая комната (страница)

Как вернуться обратно в предыдущую комнату?

HTML Скопировать код <a href="javascript:history.back()">Вернуться в предыдущую комнату</a>

Это похоже на поиск секретного прохода в библиотеке, чтобы мгновенно отправиться назад.

Markdown Скопировать код 🚶‍♂️🔙🚪

Имитация кнопки «Назад»: святой грааль управления

Разработчики стремятся контролировать навигацию в интерактивных веб-приложениях, создавая свои ссылки для возврата:

HTML Скопировать код <script> // Управляем навигацией, как режиссер управляет съемками function goBack() { history.back(); } </script> <button onclick="goBack()">Вернуться назад</button>

Благодаря использованию объекта history , обычная кнопка превращается в специализированную кнопку возврата.

Сохранение целостности истории браузера

Чтобы сохранить историю браузера без путаницы и дубликатов, используйте метод go(-1) .

HTML Скопировать код <!-- Сохраняем чистоту истории с помощью ссылки для возврата --> <a href="#" onclick="event.preventDefault(); history.back();">Вернуться назад</a>

Этот подход обеспечивает отсутствие неожиданных дубликатов в истории браузера, которые могут сбить пользователя с толку.

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