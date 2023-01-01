Создание круглых div разных размеров с помощью CSS

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Быстрый ответ

Для формирования круга при помощи HTML и CSS оформите элементу div равные ширину и высоту и задайте свойство border-radius равное 50% .

CSS Скопировать код .circle { width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%; background: blue; }

HTML Скопировать код <div class="circle"></div>

В результате получим сплошной синий круг диаметром 100 пикселей.

Создание кругов различного диаметра с помощью CSS

Настройка стилей

Можно использовать несколько классов для создания кругов с различным диаметром. Это позволит масштабировать и переиспользовать код:

CSS Скопировать код .small-circle { width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%; background: skyblue; } /* Малый круг */ .medium-circle { width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%; background: blue; } /* Средний круг */ .large-circle { width: 150px; height: 150px; border-radius: 50%; background: navy; } /* Большой круг */

После чего следует присвоить элементу в HTML соответствующий класс:

HTML Скопировать код <div class="small-circle"></div> <!-- Малый круг --> <div class="medium-circle"></div> <!-- Средний круг --> <div class="large-circle"></div> <!-- Большой круг -->

Кроссбраузерность

Применяйте вендорные префиксы для гарантирования совместимости со всеми браузерами:

CSS Скопировать код .circle { width: 100px; height: 100px; -webkit-border-radius: 50%; /* для Apple */ -moz-border-radius: 50%; /* для Mozilla */ border-radius: 50%; /* стандартный синтаксис */ background: blue; /* синий цвет круга */ }

В отношении старых версий Internet Explorer обратите внимание на CSS3 PIE, позволяющий использовать свойства CSS3, включая border-radius .

Добавление деталей с помощью псевдоэлементов

Использование псевдоэлементов ::before и ::after открывает возможности для создания сложных узоров и добавления слоёв к кругам:

CSS Скопировать код .circle::before { content: ''; width: 80px; height: 80px; border-radius: 50%; /* ещё один круг */ background: white; position: absolute; top: 10px; left: 10px; }

Свойство clip-path также может пригодиться для создания круглых форм.

Варианты визуализации кругов...

Интеграция кругов с текстом

Применяйте display: inline-block , чтобы расположить круги в одной строке с текстом:

CSS Скопировать код .circle { display: inline-block; /* Теперь можно выстраивать круги в ряд */ /* ...остальные стили... */ }

Добавление визуальных эффектов

Тень для круга создаётся при помощи box-shadow , а различные впечатляющие эффекты получаются благодаря filter :

CSS Скопировать код .circle { box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); /* мягкая тень */ filter: brightness(1.2); /* увеличение яркости */ /* ...остальные стили... */ }

Варьирование цвета

Украшайте круги с помощью градиентов, таких как linear-gradient или radial-gradient , для реализации более выразительных эффектов:

CSS Скопировать код .circle { background: linear-gradient(to right, red, orange); /* окраска в оттенки заката */ /* ...другие стили... */ }

На основе изображений: плюсы и минусы

Даже если круги, выполненные при помощи CSS, удобны для редактирования и легко стилизуются, стоит обдумать их применение в связи с более сложными потребностями дизайна и необходимостью в производительности по сравнению с использованием графических файлов.

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