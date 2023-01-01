Создание круглых div разных размеров с помощью CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для формирования круга при помощи HTML и CSS оформите элементу
div равные
ширину и
высоту и задайте свойство
border-radius равное
50%.
.circle { width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%; background: blue; }
<div class="circle"></div>
В результате получим сплошной синий круг диаметром 100 пикселей.
Создание кругов различного диаметра с помощью CSS
Настройка стилей
Можно использовать несколько классов для создания кругов с различным диаметром. Это позволит масштабировать и переиспользовать код:
.small-circle { width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%; background: skyblue; } /* Малый круг */
.medium-circle { width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%; background: blue; } /* Средний круг */
.large-circle { width: 150px; height: 150px; border-radius: 50%; background: navy; } /* Большой круг */
После чего следует присвоить элементу в HTML соответствующий класс:
<div class="small-circle"></div> <!-- Малый круг -->
<div class="medium-circle"></div> <!-- Средний круг -->
<div class="large-circle"></div> <!-- Большой круг -->
Кроссбраузерность
Применяйте вендорные префиксы для гарантирования совместимости со всеми браузерами:
.circle {
width: 100px;
height: 100px;
-webkit-border-radius: 50%; /* для Apple */
-moz-border-radius: 50%; /* для Mozilla */
border-radius: 50%; /* стандартный синтаксис */
background: blue; /* синий цвет круга */
}
В отношении старых версий Internet Explorer обратите внимание на CSS3 PIE, позволяющий использовать свойства CSS3, включая
border-radius.
Добавление деталей с помощью псевдоэлементов
Использование псевдоэлементов
::before и
::after открывает возможности для создания сложных узоров и добавления слоёв к кругам:
.circle::before {
content: '';
width: 80px;
height: 80px;
border-radius: 50%; /* ещё один круг */
background: white;
position: absolute;
top: 10px;
left: 10px;
}
Свойство
clip-path также может пригодиться для создания круглых форм.
Варианты визуализации кругов...
Интеграция кругов с текстом
Применяйте
display: inline-block, чтобы расположить круги в одной строке с текстом:
.circle {
display: inline-block; /* Теперь можно выстраивать круги в ряд */
/* ...остальные стили... */
}
Добавление визуальных эффектов
Тень для круга создаётся при помощи
box-shadow, а различные впечатляющие эффекты получаются благодаря
filter:
.circle {
box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); /* мягкая тень */
filter: brightness(1.2); /* увеличение яркости */
/* ...остальные стили... */
}
Варьирование цвета
Украшайте круги с помощью градиентов, таких как
linear-gradient или
radial-gradient, для реализации более выразительных эффектов:
.circle {
background: linear-gradient(to right, red, orange); /* окраска в оттенки заката */
/* ...другие стили... */
}
На основе изображений: плюсы и минусы
Даже если круги, выполненные при помощи CSS, удобны для редактирования и легко стилизуются, стоит обдумать их применение в связи с более сложными потребностями дизайна и необходимостью в производительности по сравнению с использованием графических файлов.
Полезные материалы
- Полный гид по Flexbox | CSS-Tricks — Обширное руководство по использованию Flexbox для построения макетов CSS.
- border-radius – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Учебник по применению свойства border-radius для создания скругленных углов.
- Создание кругов без изображений — Уроки по созданию круглых форм с помощью CSS.
- Формы в CSS | CSS-Tricks — Справочник по созданию различных форм с применением CSS.
- Свойство background в CSS — Применение свойства background в CSS для настройки ваших кругов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда