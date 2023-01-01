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Создание круга в CSS: совместимое решение без JS и изображений
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Создание круга в CSS: совместимое решение без JS и изображений

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Для создания идеального круга установите для элемента div равные значения ширины и высоты, а затем примените свойство border-radius: 50%. Включите фон, чтобы круг был видим:

CSS
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.circle {
  width: 50px;
  height: 50px;
  border-radius: 50%;
  background: red;
}

Внесите этот код в ваш HTML:

HTML
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<div class="circle"></div>

Таким образом, вы получите красный круг диаметром в 50 пикселей. Меняя ширину, высоту и фон, вы сможете получить разнообразные визуальные эффекты.

Пошаговый план для смены профессии

Продвинутые приемы со CSS

CSS предлагает множество инструментов для того, чтобы ваш круг выглядел на экране максимально привлекательно. Рассмотрим некоторые из них:

Тень как аура круга

Применив свойство box-shadow, вы сможете придать кругу объемный вид:

CSS
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.circle {
  /* ...остальные стилевые свойства... */
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

Декорирование с использованием псевдоэлементов

Псевдоэлементы вроде :before или :after позволят добавить к кругу дополнительные формы или слои:

CSS
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.circle:before {
  content: '';
  /* ...дополнительные стилевые свойства... */
  border-radius: 50%;
  z-index: 1;
}

Адаптивные размеры

Примените единицы измерения, такие как em, vw или %, вместо статичных пикселей, чтобы круг оставался корректно отмасштабированным на различных устройствах:

CSS
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.circle {
  width: 10vw;
  height: 10vw;
  /* ...другие свойства... */
}

Визуализация

Правильное использование концепции формы и свойства border-radius играет важную роль при создании круга средствами CSS:

Markdown
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Представьте свой HTML-элемент в виде квадрата (🖼️):

🖼️: [🟥🟥🟥🟥]
    [🟥🟥🟥🟥]
    [🟥🟥🟥🟥]
    [🟥🟥🟥🟥]

Свойство 'border-radius' выступает здесь как волшебный инструмент:

🎨: { border-radius: 50%; }

Оно преобразует ваши действия и делает квадрат таким:

Markdown
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🎨 в процессе:
🟢🟢🟢🟢
🟢⚪⚪🟢
🟢⚪⚪🟢
🟢🟢🟢🟢

Углы квадрата становятся скруглёнными, и в итоге мы видим круг (⚪) внутри прямоугольника (🟢).

Поддержка кроссбраузерности

Присутствие правильного отображения CSS-кругов во всех браузерах — это ключ к доступности дизайна:

Поддержка старых браузеров

Добавьте префиксы -moz- и -webkit-, чтобы обеспечить совместимость со старыми версиями Firefox и Safari:

CSS
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.circle {
  -webkit-border-radius: 50%;
  -moz-border-radius: 50%;
  border-radius: 50%;
}

Резервный план для устаревших версий IE

Для IE8 и более старых версий можно использовать псевдоэлемент :before и код символа Unicode (●):

CSS
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.circle:before {
  content: "\25CF";
  font-size: 50px;
  line-height: 50px;
}

Альтернатива: использование символьных HTML-кодов

Символ &#8226; можно использовать в случае, когда вам необходим минимум CSS:

HTML
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<span>&#8226;</span>

Стлизовать такой символ можно с помощью свойств font-size и color, что позволит создать простой круг.

Полезные материалы

  1. Формы в CSS – CSS | MDN — подробное руководство по формам в CSS.
  2. Фигуры CSS | CSS-Tricks — информация о создании различных форм используя чистый CSS.
  3. Как создать круг | W3Schools — полезное пошаговое руководство по созданию идеальных кругов c использованием CSS.
  4. border-radius | CSS-Tricks — полное руководство по использованию свойства border-radius.
  5. Свойство border-radius в CSS | W3Schools — детальное пособие от W3Schools, посвященное использованию border-radius.
  6. Анимация форм CSS | CSS-Tricks — обсуждения на форуме, посвященном анимации форм с помощью CSS.
  7. Введение в анимацию CSS для начинающих | Envato Tuts+ — курс по анимации с использованием CSS для начинающих.
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Какой стиль необходимо применить к элементу, чтобы создать круг в CSS?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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