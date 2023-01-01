Создание круга в CSS: совместимое решение без JS и изображений#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания идеального круга установите для элемента
div равные значения ширины и высоты, а затем примените свойство
border-radius: 50%. Включите фон, чтобы круг был видим:
.circle {
width: 50px;
height: 50px;
border-radius: 50%;
background: red;
}
Внесите этот код в ваш HTML:
<div class="circle"></div>
Таким образом, вы получите красный круг диаметром в 50 пикселей. Меняя ширину, высоту и фон, вы сможете получить разнообразные визуальные эффекты.
Продвинутые приемы со CSS
CSS предлагает множество инструментов для того, чтобы ваш круг выглядел на экране максимально привлекательно. Рассмотрим некоторые из них:
Тень как аура круга
Применив свойство
box-shadow, вы сможете придать кругу объемный вид:
.circle {
/* ...остальные стилевые свойства... */
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
Декорирование с использованием псевдоэлементов
Псевдоэлементы вроде
:before или
:after позволят добавить к кругу дополнительные формы или слои:
.circle:before {
content: '';
/* ...дополнительные стилевые свойства... */
border-radius: 50%;
z-index: 1;
}
Адаптивные размеры
Примените единицы измерения, такие как
em,
vw или
%, вместо статичных пикселей, чтобы круг оставался корректно отмасштабированным на различных устройствах:
.circle {
width: 10vw;
height: 10vw;
/* ...другие свойства... */
}
Визуализация
Правильное использование концепции формы и свойства
border-radius играет важную роль при создании круга средствами CSS:
Представьте свой HTML-элемент в виде квадрата (🖼️):
🖼️: [🟥🟥🟥🟥]
[🟥🟥🟥🟥]
[🟥🟥🟥🟥]
[🟥🟥🟥🟥]
Свойство 'border-radius' выступает здесь как волшебный инструмент:
🎨: { border-radius: 50%; }
Оно преобразует ваши действия и делает квадрат таким:
🎨 в процессе:
🟢🟢🟢🟢
🟢⚪⚪🟢
🟢⚪⚪🟢
🟢🟢🟢🟢
Углы квадрата становятся скруглёнными, и в итоге мы видим круг (⚪) внутри прямоугольника (🟢).
Поддержка кроссбраузерности
Присутствие правильного отображения CSS-кругов во всех браузерах — это ключ к доступности дизайна:
Поддержка старых браузеров
Добавьте префиксы
-moz- и
-webkit-, чтобы обеспечить совместимость со старыми версиями Firefox и Safari:
.circle {
-webkit-border-radius: 50%;
-moz-border-radius: 50%;
border-radius: 50%;
}
Резервный план для устаревших версий IE
Для IE8 и более старых версий можно использовать псевдоэлемент
:before и код символа Unicode (●):
.circle:before {
content: "\25CF";
font-size: 50px;
line-height: 50px;
}
Альтернатива: использование символьных HTML-кодов
Символ
• можно использовать в случае, когда вам необходим минимум CSS:
<span>•</span>
Стлизовать такой символ можно с помощью свойств
font-size и
color, что позволит создать простой круг.
Полезные материалы
- Формы в CSS – CSS | MDN — подробное руководство по формам в CSS.
- Фигуры CSS | CSS-Tricks — информация о создании различных форм используя чистый CSS.
- Как создать круг | W3Schools — полезное пошаговое руководство по созданию идеальных кругов c использованием CSS.
- border-radius | CSS-Tricks — полное руководство по использованию свойства border-radius.
- Свойство border-radius в CSS | W3Schools — детальное пособие от W3Schools, посвященное использованию border-radius.
- Анимация форм CSS | CSS-Tricks — обсуждения на форуме, посвященном анимации форм с помощью CSS.
- Введение в анимацию CSS для начинающих | Envato Tuts+ — курс по анимации с использованием CSS для начинающих.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда