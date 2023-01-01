Создание круга в CSS: совместимое решение без JS и изображений

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Быстрый ответ

Для создания идеального круга установите для элемента div равные значения ширины и высоты, а затем примените свойство border-radius: 50% . Включите фон, чтобы круг был видим:

CSS Скопировать код .circle { width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%; background: red; }

Внесите этот код в ваш HTML:

HTML Скопировать код <div class="circle"></div>

Таким образом, вы получите красный круг диаметром в 50 пикселей. Меняя ширину, высоту и фон, вы сможете получить разнообразные визуальные эффекты.

Продвинутые приемы со CSS

CSS предлагает множество инструментов для того, чтобы ваш круг выглядел на экране максимально привлекательно. Рассмотрим некоторые из них:

Тень как аура круга

Применив свойство box-shadow , вы сможете придать кругу объемный вид:

CSS Скопировать код .circle { /* ...остальные стилевые свойства... */ box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5); }

Декорирование с использованием псевдоэлементов

Псевдоэлементы вроде :before или :after позволят добавить к кругу дополнительные формы или слои:

CSS Скопировать код .circle:before { content: ''; /* ...дополнительные стилевые свойства... */ border-radius: 50%; z-index: 1; }

Адаптивные размеры

Примените единицы измерения, такие как em , vw или % , вместо статичных пикселей, чтобы круг оставался корректно отмасштабированным на различных устройствах:

CSS Скопировать код .circle { width: 10vw; height: 10vw; /* ...другие свойства... */ }

Визуализация

Правильное использование концепции формы и свойства border-radius играет важную роль при создании круга средствами CSS:

Markdown Скопировать код Представьте свой HTML-элемент в виде квадрата (🖼️): 🖼️: [🟥🟥🟥🟥] [🟥🟥🟥🟥] [🟥🟥🟥🟥] [🟥🟥🟥🟥] Свойство 'border-radius' выступает здесь как волшебный инструмент: 🎨: { border-radius: 50%; }

Оно преобразует ваши действия и делает квадрат таким:

Markdown Скопировать код 🎨 в процессе: 🟢🟢🟢🟢 🟢⚪⚪🟢 🟢⚪⚪🟢 🟢🟢🟢🟢

Углы квадрата становятся скруглёнными, и в итоге мы видим круг (⚪) внутри прямоугольника (🟢).

Поддержка кроссбраузерности

Присутствие правильного отображения CSS-кругов во всех браузерах — это ключ к доступности дизайна:

Поддержка старых браузеров

Добавьте префиксы -moz- и -webkit- , чтобы обеспечить совместимость со старыми версиями Firefox и Safari:

CSS Скопировать код .circle { -webkit-border-radius: 50%; -moz-border-radius: 50%; border-radius: 50%; }

Резервный план для устаревших версий IE

Для IE8 и более старых версий можно использовать псевдоэлемент :before и код символа Unicode (●):

CSS Скопировать код .circle:before { content: "\25CF"; font-size: 50px; line-height: 50px; }

Альтернатива: использование символьных HTML-кодов

Символ • можно использовать в случае, когда вам необходим минимум CSS:

HTML Скопировать код <span>•</span>

Стлизовать такой символ можно с помощью свойств font-size и color , что позволит создать простой круг.

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