Создание круга на HTML5 и CSS3 с текстом внутри

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Быстрый ответ

Для создания круга с помощью CSS потребуется элемент div с одинаковыми шириной и высотой, формирующих квадрат, и свойство border-radius: 50%; , которое преобразует его в круг.

HTML Скопировать код <div style="width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%; background: blue;"></div>

Размер, форма и цвет круга регулируются изменением значений width , height и background .

Вставка текста и настройка стиля круга

Размещение текста в круге

Для того чтобы разместить текст внутри круглого блока, используйте позиционирование элементов в CSS:

HTML Скопировать код <div style="width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%; background: blue; position: relative;"> <span style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);">Привет, мир!</span> </div>

Центрирование текста достигается благодаря сочетанию свойств position: absolute; и transform: translate(-50%, -50%); .

Настройка внешнего вида круга

Добавьте такие стили, как border , padding и display , чтобы улучшить визуальное оформление:

CSS Скопировать код .circle { width: 100px; height: 100px; border-radius: 50%; background: blue; border: 2px solid violet; /* Рамка придает изящность. Будет ошеломительно выглядеть! */ display: inline-block; /* Выстраивает все круги в линию. Прощай, дистанция! */ padding: 10px; /* Достаточно места вокруг текста. Каждому – свое пространство! */ color: silver; /* Цвет текста. Почему бы и нет? */ text-align: center; /* Горизонтальное центрирование текста. Само собой разумеющееся! */ line-height: 80px; /* Выбираем исходя из padding. Будет сработать как волшебство! */ }

Для улучшения читаемости и доступности установите свойства color и font-size :

CSS Скопировать код .circle span { color: teal; /* Цвет текста. Попробуйте бирюзовый! Он ваш выбор? */; font-size: 1rem; /* Размер шрифта, который оптимизируется под различные размеры экрана! */; }

Создание круга альтернативными способами

Создание кругов с использованием SVG

SVG отлично подходит для создания более сложных форм и добавления дополнительных визуальных деталей:

HTML Скопировать код <svg width="100" height="100"> <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="green" stroke-width="4" fill="yellow"/> </svg>

Элемент <circle> в SVG предназначен для идеальных кругов.

Применение тега HTML5 canvas

Тег <canvas> прекрасно подойдёт для динамических кругов, а JavaScript станет надежным помощником:

HTML Скопировать код <canvas id="canvas" width="100" height="100"></canvas> <script> var canvas = document.getElementById('canvas'); var ctx = canvas.getContext('2d'); ctx.beginPath(); ctx.arc(50, 50, 40, 0, 2 * Math.PI); /* Дуга? Скорее корабль для кругов! */ ctx.stroke(); </script>

Функция arc() аккуратно рисует идеальные круги на холсте canvas .

Дополнительная информация

Использование Unicode символов и пользовательских шрифтов

Символы Unicode и шрифты с глифами в виде кругов можно комбинировать с текстом для создания потрясающих дизайнов.

Совместимость с браузерами

С введением CSS3 префиксы moz и webkit стали практически не нужными. Тем не менее, проверка кода HTML5 и CSS3 на валидность и тестирование совместимости с браузерами остаются важными этапами.

Выравнивание элементов

Используйте display: inline-block; или возможности flexbox для аккуратного выравнивания ваших элементов.

Центровка текста внутри круга

Сочетание position: absolute; с vertical-align и вычисляемыми отступами или flexbox помогут аккуратно расположить текст в центре круга.

Визуализация

Представьте себе квадрат ( ▦ ). Применив border-radius , вы волшебным образом получите круг ( 🔵 ). Вот такое вот волшебство CSS!

Полезные ресурсы