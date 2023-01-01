Создание комбинированного поля ввода: текст + выпадающий список

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Быстрый ответ

Комбинация элемента <input> с типом текст и элемента <datalist> создаст выпадающий список с опцией ввода произвольного текста. Подсказки выдаются при помощи <datalist> , а ввод пользователя записывается через <input> .

HTML Скопировать код <input type="text" list="options"> <datalist id="options"> <option value="Вариант 1"> <option value="Вариант 2"> <option value="Вариант 3"> </datalist>

Пользователи могут выбрать из предложенных опций или внести свой ответ.

Для улучшения взаимодействия с элементами <input> и <datalist> можно добавить обработчики событий на JavaScript.

JS Скопировать код document.querySelector('input[list="options"]').addEventListener('change', (event) => { // Обработка событий на стороне клиента с помощью JavaScript });

Оформление этого элемента при помощи CSS поможет сделать его визуально привлекательным и качественным.

Полная история

Регистрация пользовательского значения

Используйте скрытый <input> как верного помощника, который будет регистрировать и хранить значения при изменении <datalist> .

JS Скопировать код document.querySelector('input[list="options"]').addEventListener('change', (event) => { // Уведомление о выборе значения document.getElementById('selected-value').value = event.target.value; });

jQuery к вашим услугам

С помощью jQuery можно доработать интерфейс, реализовав автозаполнение:

JS Скопировать код $('[list=options]').on('input', function() { var val = this.value; if ($('#options option').filter(function() { return this.value === val; }).length) { // Реакция на выбор пользователя } });

Редактируемый выпадающий список, подкрепленный дополнительными возможностями

Библиотеки вроде dhtmlgoodies предлагают готовые решения для динамического переключения между выпадающим списком и текстовым полем.

Визуализация

Давайте превратим наш элемент в многофункциональный инструмент:

Markdown Скопировать код - Когда не активен: [🔪] - Как выпадающий список: [🔪] ⟶ 🍴🥄🍽 - Как текстовое поле: [🔪] ⟶ ✏️

По умолчанию реализовано как текстовое поле, которое при нужде предлагает дополнительные функции выпадающего списка.

Руководство, которое вам нужно

Ориентир на пользователя

Управляйте фокусом элементов формы, что обеспечит простоту навигации для пользователей.

JS Скопировать код const inputField = document.querySelector('input[list="options"]'); const nextInput = document.getElementById('next-input'); inputField.addEventListener('change', () => { nextInput.focus(); // Перемещение фокуса });

Кнопка сброса

Поддерживайте последовательность интерфейса, предотвратив зацикливание <select> при редактировании текста пользователем.

JS Скопировать код inputField.addEventListener('input', () => { if (inputField.value === '') { // Логика сброса выбора } });

CSS как мастер стилизации

Придайте вашим элементам уникальный внешний вид при помощи CSS.

CSS Скопировать код input[list='options'] { /* Оформление для поля с выбором */ } input[list='options']:focus { /* Стилизация фокуса на элементе */ } option { /* Оформление вариантов выбора */ }

Увеличение интерактивности

Реализуйте навигацию по элементам управления при помощи клавиатуры для улучшения взаимодействия с ними.

Полезные материалы