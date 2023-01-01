Создание кнопки-ссылки в HTML: решение доступности#Кнопки и элементы управления #Доступность (ARIA) #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Превращаем ссылку (<a>) в кнопку, с применением немного CSS:
<a href="https://www.example.com" class="button-style">Ссылка-кнопка</a>
Оформим нашу ссылку как кнопку, используя CSS:
.button-style {
display: inline-block;
padding: 10px 15px;
background: #f2f2f2;
border: 1px solid #000; /* В ожидании набирающего популярность темного режима, рамка черного цвета */
color: #333;
text-decoration: none;
text-align: center;
}
.button-style:hover, .button-style:focus {
background: #e2e2f2; /* Эффект при наведении — дополнительное оформление */
}
Таким образом, мы создаем не просто "ссылку, выглядящую как кнопка", а полноценную кнопку со стилем.
Секреты создания кнопок-ссылок
Форма в формате кнопки
При работе с отправкой форм, возможно использовать форму с кнопкой, которая "отправляет" данные, перенаправляя на URL-адрес, как настоящий профи:
<form action="https://www.example.com" method="get">
<button type="submit">На главную!</button>
</form>
С применением Bootstrap
Для облегчения задачи можно воспользоваться мощью Bootstrap, применив CSS-классы
btn btn-primary:
<a href="https://www.example.com" class="btn btn-primary">Я представитель Bootstrap</a>
Убедитесь, что используете подходящую версию Bootstrap. Для более детальной настройки обращайтесь к документации Bootstrap – это настоящее шедевр посвящённое CSS.
JavaScript: гигант среди кнопок-ссылок
Создание кнопки переадресации на указанный URL с помощью JavaScript. Никакие дополнительные требования не предъявляются:
<button onclick="window.location.href='https://www.example.com';">На вертолёт!</button>
Будьте внимательны при выполлении неоднозначных действий, когда кнопка находится внутри формы.
Визуализация
Так выглядит визуальное представление с использованием символов дверной кнопки (🔔) и дома (🏠):
<button> = Дверной звонок (🔔)
<a href="..."> = Дом (🏠)
<-- Клик на кнопке (👆)
<button onclick="location.href='https://www.example.com';">Волшебная дверь, открывайся!</button>
При нажатии на кнопку в виде звонка (🔔), вы попадаете в дом (🏠). Кнопка действует как вход, делая это очень похожим на действие ссылки!
Больше, чем просто глаз радует
Стилизация кнопки с использованием CSS
С помощью CSS, стандартная ссылка преобразуется в привлекательный кликабельный элемент:
a.as-button {
display: inline-block;
text-align: center;
cursor: pointer;
padding: 8px 16px;
border-radius: 4px;
background-color: #007bff; /* Такой оттенок — отличное украшение интерфейса */
color: #ffffff;
border: 1px solid transparent;
}
a.as-button:hover {
background-color: #0056b3; /* Поражающий эффект при наведении */
}
Кнопка, которая знает своё предназначение
Кнопка событием
onclick становится изысканной заменой, обеспечивающей интуитивно понятные действия:
Доступность и кнопки
При использовании атрибутов ARIA нужно быть уверенным, что кнопки в форме ссылок указывают на свое назначение.
Полезные материалы
Георгий Рожков
специалист по доступности