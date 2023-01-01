Создание кнопки-ссылки в HTML: решение доступности

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Быстрый ответ

Превращаем ссылку (<a>) в кнопку, с применением немного CSS:

HTML Скопировать код <a href="https://www.example.com" class="button-style">Ссылка-кнопка</a>

Оформим нашу ссылку как кнопку, используя CSS:

CSS Скопировать код .button-style { display: inline-block; padding: 10px 15px; background: #f2f2f2; border: 1px solid #000; /* В ожидании набирающего популярность темного режима, рамка черного цвета */ color: #333; text-decoration: none; text-align: center; } .button-style:hover, .button-style:focus { background: #e2e2f2; /* Эффект при наведении — дополнительное оформление */ }

Таким образом, мы создаем не просто "ссылку, выглядящую как кнопка", а полноценную кнопку со стилем.

Секреты создания кнопок-ссылок

Форма в формате кнопки

При работе с отправкой форм, возможно использовать форму с кнопкой, которая "отправляет" данные, перенаправляя на URL-адрес, как настоящий профи:

HTML Скопировать код <form action="https://www.example.com" method="get"> <button type="submit">На главную!</button> </form>

С применением Bootstrap

Для облегчения задачи можно воспользоваться мощью Bootstrap, применив CSS-классы btn btn-primary :

HTML Скопировать код <a href="https://www.example.com" class="btn btn-primary">Я представитель Bootstrap</a>

Убедитесь, что используете подходящую версию Bootstrap. Для более детальной настройки обращайтесь к документации Bootstrap – это настоящее шедевр посвящённое CSS.

JavaScript: гигант среди кнопок-ссылок

Создание кнопки переадресации на указанный URL с помощью JavaScript. Никакие дополнительные требования не предъявляются:

HTML Скопировать код <button onclick="window.location.href='https://www.example.com';">На вертолёт!</button>

Будьте внимательны при выполлении неоднозначных действий, когда кнопка находится внутри формы.

Визуализация

Так выглядит визуальное представление с использованием символов дверной кнопки (🔔) и дома (🏠):

<button> = Дверной звонок (🔔)

<a href="..."> = Дом (🏠)

Markdown Скопировать код <-- Клик на кнопке (👆)

HTML Скопировать код <button onclick="location.href='https://www.example.com';">Волшебная дверь, открывайся!</button>

При нажатии на кнопку в виде звонка (🔔), вы попадаете в дом (🏠). Кнопка действует как вход, делая это очень похожим на действие ссылки!

Больше, чем просто глаз радует

Стилизация кнопки с использованием CSS

С помощью CSS, стандартная ссылка преобразуется в привлекательный кликабельный элемент:

CSS Скопировать код a.as-button { display: inline-block; text-align: center; cursor: pointer; padding: 8px 16px; border-radius: 4px; background-color: #007bff; /* Такой оттенок — отличное украшение интерфейса */ color: #ffffff; border: 1px solid transparent; } a.as-button:hover { background-color: #0056b3; /* Поражающий эффект при наведении */ }

Кнопка, которая знает своё предназначение

Кнопка событием onclick становится изысканной заменой, обеспечивающей интуитивно понятные действия:

Доступность и кнопки

При использовании атрибутов ARIA нужно быть уверенным, что кнопки в форме ссылок указывают на свое назначение.

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