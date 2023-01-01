Создание кликабельных ссылок в опциях <select> в HTML#Формы #Инпуты и типы полей #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
HTML **не предполагает** использования атрибута `href` внутри элемента `<option>` для реализации навигации через выпадающие списки.
**Используйте JavaScript**: для перенаправления пользователя по URL, указанному в значении выбранного `<option>`, применяйте обработчик события изменения `<select>`.
**Взгляните на пример**:
html <select onchange="if (this.value) window.location.href=this.value;"> <option value="http://example.com/page1">Перейти на первую страницу</option> <option value="http://example.com/page2">Перейти на вторую страницу</option> </select>
Таким образом, перенаправление происходит на выбранную страницу.
Почему использование
Тег
<select> предназначен для выбора опций в форме, его использование в качестве навигационного инструмента нарушает семантические правила и может ухудшить пользовательский опыт (usability), особенно у пользователей, использующих скрин-ридеры или навигирующихся с помощью клавиатуры.
Правильный инструмент:
Чтобы не злоупотреблять функциями
<select>, лучше создать навигационное меню, используя списки
<ul> и
<li>, внутри которых размещены ссылки
<a>. Это повысит доступность и сохранит семантическую целостность.
<ul>
<li><a href="http://example.com/page1">Перейти на первую страницу</a></li>
<li><a href="http://example.com/page2">Перейти на вторую страницу</a></li>
</ul>
Применение
<select> может быть полезным для сортировки или фильтрации контента. В этих случаях можно использовать событие
onchange для отслеживания выбора пользователя.
<select id="sortMenu">
<option value="sort=newest">Новейшие</option>
<option value="sort=oldest">Старейшие</option>
</select>
<script>
document.getElementById('sortMenu').addEventListener('change', function() {
var url = window.location.href.split('?')[0] + '?' + this.value;
window.location.href = url;
});
</script>
Учтение повторного выбора и тщательное управление процессом перенаправления
Стоит отметить что,
onchange не срабатывает, если пользователь нажимает уже выделенный элемент списка. Эту проблему можно решить с помощью JavaScript, управляя состоянием и используя data-атрибуты.
Визуализация
Переход на другую страницу при выборе опции в HTML можно сравнить со следующим:
🚌 Автобус (`<select>`) перевозит пассажиров (`<option>`), но...
🏷️ Индивидуальные указатели пути (`href`) для каждого пассажира отсутствуют.
**Таким образом, автобус (`<select>`) решает, куда поедет дальше!**
AJAX и jQuery для улучшения навигации
Благодаря использованию AJAX можно обновлять содержимое страницы без необходимости её полной перезагрузки, что способствует улучшению пользовательского опыта (UX).
$('#sortMenu').on('change', function() {
$.ajax({
url: '/get-content',
type: 'GET',
data: { sort: this.value },
success: function(data) {
$('#content').html(data);
}
});
});
С применением jQuery можно упростить навигацию:
$('#navigationMenu').on('change', function() {
window.location.href = this.value; // Перенаправляем пользователя по выбранному URL
});
Использование
<select> можно использовать для управления отображением данных, например, для сортировки или смены режимов представления информации. Важно, чтобы интерфейс соответствовал ожиданиям пользователей.
Не забываем о доступности при разработке навигации
При внедрении навигационных решений крайне важно помнить о доступности. Использование стандартных ссылок (
<a>) поможет обеспечить совместимость с работой скрин-ридеров и навигацию с помощью клавиатуры, учитывая разнообразие потребностей пользователей.
Полезные материалы
- <option>: Элемент Option HTML – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробная документация MDN по элементу <option>.
- Тег select в HTML – W3Schools — наглядная документация W3Schools по элементу <select>.
- Стилизация элемента Select как в 2019 году | CSS-Tricks — руководство CSS-Tricks по стилизации <select> с применением чистого CSS.
- Стандарт HTML – WHATWG — спецификация WHATWG описывающая элемент <select>.
- <optgroup>: Элемент группы опций – HTML: HyperText Markup Language | MDN — документация MDN по применению <optgroup> для группировки элементов <option>.
- Стандарт HTML – Формы — раздел о формах в стандарте HTML от W3C, объясняющий поведение элементов форм.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик