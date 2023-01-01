Создание кликабельных ссылок в опциях <select> в HTML

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Быстрый ответ

HTML **не предполагает** использования атрибута `href` внутри элемента `<option>` для реализации навигации через выпадающие списки. **Используйте JavaScript**: для перенаправления пользователя по URL, указанному в значении выбранного `<option>`, применяйте обработчик события изменения `<select>`. **Взгляните на пример**:

html <select onchange="if (this.value) window.location.href=this.value;"> <option value="http://example.com/page1">Перейти на первую страницу</option> <option value="http://example.com/page2">Перейти на вторую страницу</option> </select>

Таким образом, перенаправление происходит на выбранную страницу.

Почему использование

Тег <select> предназначен для выбора опций в форме, его использование в качестве навигационного инструмента нарушает семантические правила и может ухудшить пользовательский опыт (usability), особенно у пользователей, использующих скрин-ридеры или навигирующихся с помощью клавиатуры.

Правильный инструмент:

Чтобы не злоупотреблять функциями <select> , лучше создать навигационное меню, используя списки <ul> и <li> , внутри которых размещены ссылки <a> . Это повысит доступность и сохранит семантическую целостность.

HTML Скопировать код <ul> <li><a href="http://example.com/page1">Перейти на первую страницу</a></li> <li><a href="http://example.com/page2">Перейти на вторую страницу</a></li> </ul>

Применение

<select> может быть полезным для сортировки или фильтрации контента. В этих случаях можно использовать событие onchange для отслеживания выбора пользователя.

HTML Скопировать код <select id="sortMenu"> <option value="sort=newest">Новейшие</option> <option value="sort=oldest">Старейшие</option> </select> <script> document.getElementById('sortMenu').addEventListener('change', function() { var url = window.location.href.split('?')[0] + '?' + this.value; window.location.href = url; }); </script>

Учтение повторного выбора и тщательное управление процессом перенаправления

Стоит отметить что, onchange не срабатывает, если пользователь нажимает уже выделенный элемент списка. Эту проблему можно решить с помощью JavaScript, управляя состоянием и используя data-атрибуты.

Визуализация

Переход на другую страницу при выборе опции в HTML можно сравнить со следующим:

Markdown Скопировать код 🚌 Автобус (`<select>`) перевозит пассажиров (`<option>`), но... 🏷️ Индивидуальные указатели пути (`href`) для каждого пассажира отсутствуют. **Таким образом, автобус (`<select>`) решает, куда поедет дальше!**

AJAX и jQuery для улучшения навигации

Благодаря использованию AJAX можно обновлять содержимое страницы без необходимости её полной перезагрузки, что способствует улучшению пользовательского опыта (UX).

JS Скопировать код $('#sortMenu').on('change', function() { $.ajax({ url: '/get-content', type: 'GET', data: { sort: this.value }, success: function(data) { $('#content').html(data); } }); });

С применением jQuery можно упростить навигацию:

JS Скопировать код $('#navigationMenu').on('change', function() { window.location.href = this.value; // Перенаправляем пользователя по выбранному URL });

Использование

<select> можно использовать для управления отображением данных, например, для сортировки или смены режимов представления информации. Важно, чтобы интерфейс соответствовал ожиданиям пользователей.

Не забываем о доступности при разработке навигации

При внедрении навигационных решений крайне важно помнить о доступности. Использование стандартных ссылок ( <a> ) поможет обеспечить совместимость с работой скрин-ридеров и навигацию с помощью клавиатуры, учитывая разнообразие потребностей пользователей.

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