Создание кликабельной ссылки для звонка на мобильных

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Быстрый ответ

Чтобы на веб-странице появилась возможность совершать звонки с мобильных устройств, используйте в теге <a> протокол tel: . Рассмотрим пример:

HTML Скопировать код <a href="tel:+1234567890">Позвоните нам!</a>

При нажатии на такую ссылку инициируется звонок на номер +1234567890. Для глобальной корректной работы ссылки используйте номер в полном международном формате.

Знак "+" для универсальности

Чтобы ваши контакты были доступны для звонков из любой страны, добавьте "+" перед кодом страны. Это обеспечивает возможность успешного соединения в любых условиях.

HTML Скопировать код <a href="tel:+15555555555">+1-555-555-5555</a>

Наличие знака "+" гарантирует глобальное и универсальное использование вашего номера.

Соблюдение правильного синтаксиса гиперссылки

Удостоверьтесь, что в значении атрибута href не содержится пробелов, дефисов и других специальных символов. Это обеспечивает совместимость на разных устройствах:

HTML Скопировать код <!-- Идеальный синтаксис --> <a href="tel:+15555555555">+1-555-555-5555</a> <!-- Неверный синтаксис --> <a href="tel:+1-555-555-5555">+1-555-555-5555</a>

Комплексное тестирование

Для контроля корректной работы ссылки, проверьте её на различных мобильных устройствах. Тестирование на реальной аппаратуре даст вам точное представление об удобстве использования функционала пользователями.

Визуализация

Сделайте акт "совершения звонка" наглядным и удобным, представив его в виде HTML-гиперссылки:

📱💼 (Ваш сайт) — При нажатии на ссылку...

HTML Скопировать код <a href="tel:+1234567890">📞 Связаться со службой поддержки</a>

Теперь при переходе по гиперссылке пользователь немедленно начинает звонок.

До: Поиск номера 🧐

После: Один клик — и совершен звонок ⚡️📲

Безопасность, SEO и телефонные номера

Используйте атрибут rel="nofollow noreferrer" для повышения безопасности и позитивного влияния на SEO:

HTML Скопировать код <a href="tel:+15555555555" rel="nofollow noreferrer">+1-555-555-5555</a>

Этот прием помогает SEO-специалистам предотвратить отслеживание ссылок поисковыми роботами и скрыть информацию о реферерах.

Изучение кодов стран и префиксов набора

Стремитесь предоставить международные услуги, поэтому ориентируйтесь на авторитетные источники, например ITU, чтобы точно определить коды стран и префиксы для звонков. Существуют различные форматы номеров, поэтому здесь критично понимать тонкости.

Визуальный и функциональный баланс

Помните, что важно сохранить баланс между визуальной привлекательностью и функциональной целью гиперссылки, которая заключается в быстром начале звонка.

HTML Скопировать код <!-- Визуально привлекательно --> <a href="tel:+15555555555">+1 (555) 555-5555</a> <!-- Функционально --> +15555555555

Стремитесь к построению баланса: внешне номер должен выглядеть изящно и спокойно, с внутренней стороны — активно работать.

Подготовка к международному контингенту

Используя "+" и код страны, вы демонстрируете свою готовность к международному общению.

Адаптация к разным стилям набора номеров

Учитывайте особенности набора номеров в различных странах. Использование универсального кода — это как правильное использование столовых приборов в любой культуре.