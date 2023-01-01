Создание кликабельного гиперссылки для факса в HTML

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Быстрый ответ

Встроенной поддержки напрямую для ссылок на факс в HTML не существует. Тем не менее, можно использовать интернет-сервисы факсимильной связи через их API. Формат ссылки будет следующим:

HTML Скопировать код <a href="https://faxservice.com/sendfax?to=123456789">Отправить факс на номер 123456789</a>

Замените https://faxservice.com/sendfax?to= на адрес выбранного вами интернет-сервиса факсимильной связи и 123456789 — на нужный вам номер. Отправка факсов будет осуществляться через веб-интерфейс выбранного сервиса.

Вспомним про RFC 2806 или зачем нужны были факсы

Несмотря на общепринятое мнение об устаревших технологиях, факсы до сих пор активно применяются в бизнесе, но в цифровом формате. Протокол fax: был описан в RFC 2806, однако сегодня он уступил место телефонным и факсимильным протоколам tel: , описанным в RFC 3966 и RFC 5341. Для указания номера факса в HTML рекомендуется использовать tel: с соответствующими параметрами:

HTML Скопировать код <a href="tel:+123456789;ext=000">Отправить факс на номер 123-456-789 доп. 000</a>

URI

Регистрация новых параметров в IANA

Согласно RFC 5341, все новые параметры URI требуют регистрацию в IANA. Это обусловлено необходимостью поддержания порядка и стандартизации использования параметров.

tel: для факсов

Схема tel: может быть применена для указания номеров факсов, включая специальное обозначение для этого типа связи в адресах. Это обеспечивает универсальность ссылок.

В HTML нет специального атрибута для факсов

HTML не предлагает специализированный атрибут для факсов. Однако, номер факса можно указать используя URI tel: , а для выполнения действий вне стандартной разметки, можно использовать JavaScript или серверные скрипты.

Визуализация

Ссылка <a href="tel:123456789">Позвонить нам</a> сразу инициирует телефонный звонок:

Markdown Скопировать код <a href="tel:123456789">Позвонить нам</a>

Попытка использовать несуществующий протокол для факса, например <a href="fax:number">123456789</a> , не позволит достигнуть желаемого результата:

Markdown Скопировать код <a href="fax:number">123456789</a>

Для отправки факсов через веб-страницу лучше всего использовать JavaScript или серверные технологии:

Markdown Скопировать код <a href="tel:123456789">📞</a> и <a href="https://faxservice.com/sendfax?to=123456789">🖨️+📡</a>

Подробнее о ссылках для факсов

Интеграция API сервисов факсов

При помощи интеграции APIs можно отправлять запросы на факсимильную передачу прямо из веб-приложения:

JS Скопировать код // Пример кода для использования API сервиса факсов

Преобразование действий пользователя через JavaScript

JavaScript позволяет трансформировать действия пользователя на веб-странице в запросы к API сервиса факсов, обрабатывая данные формы и отправляя их на сервер:

JS Скопировать код // JavaScript-код для выполнения операций с факсами

Обработка на стороне сервера

Используя backend-технологии, такие как Python, Ruby или Node.js, реализуется прием и обработка запросов на отправку факсов:

Python Скопировать код # Пример скрипта на Python для отправки факсов через POST-запросы

Полезные материалы