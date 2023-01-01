Создание кликабельного гиперссылки для факса в HTML#Веб-разработка #Основы HTML #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Встроенной поддержки напрямую для ссылок на факс в HTML не существует. Тем не менее, можно использовать интернет-сервисы факсимильной связи через их API. Формат ссылки будет следующим:
<a href="https://faxservice.com/sendfax?to=123456789">Отправить факс на номер 123456789</a>
Замените
https://faxservice.com/sendfax?to= на адрес выбранного вами интернет-сервиса факсимильной связи и
123456789 — на нужный вам номер. Отправка факсов будет осуществляться через веб-интерфейс выбранного сервиса.
Вспомним про RFC 2806 или зачем нужны были факсы
Несмотря на общепринятое мнение об устаревших технологиях, факсы до сих пор активно применяются в бизнесе, но в цифровом формате. Протокол
fax: был описан в RFC 2806, однако сегодня он уступил место телефонным и факсимильным протоколам
tel:, описанным в RFC 3966 и RFC 5341. Для указания номера факса в HTML рекомендуется использовать
tel: с соответствующими параметрами:
<a href="tel:+123456789;ext=000">Отправить факс на номер 123-456-789 доп. 000</a>
URI
Регистрация новых параметров в IANA
Согласно RFC 5341, все новые параметры URI требуют регистрацию в IANA. Это обусловлено необходимостью поддержания порядка и стандартизации использования параметров.
tel: для факсов
Схема
tel: может быть применена для указания номеров факсов, включая специальное обозначение для этого типа связи в адресах. Это обеспечивает универсальность ссылок.
В HTML нет специального атрибута для факсов
HTML не предлагает специализированный атрибут для факсов. Однако, номер факса можно указать используя URI
tel:, а для выполнения действий вне стандартной разметки, можно использовать JavaScript или серверные скрипты.
Визуализация
Ссылка
<a href="tel:123456789">Позвонить нам</a> сразу инициирует телефонный звонок:
<a href="tel:123456789">Позвонить нам</a>
Попытка использовать несуществующий протокол для факса, например
<a href="fax:number">123456789</a>, не позволит достигнуть желаемого результата:
<a href="fax:number">123456789</a>
Для отправки факсов через веб-страницу лучше всего использовать JavaScript или серверные технологии:
<a href="tel:123456789">📞</a> и <a href="https://faxservice.com/sendfax?to=123456789">🖨️+📡</a>
Подробнее о ссылках для факсов
Интеграция API сервисов факсов
При помощи интеграции APIs можно отправлять запросы на факсимильную передачу прямо из веб-приложения:
// Пример кода для использования API сервиса факсов
Преобразование действий пользователя через JavaScript
JavaScript позволяет трансформировать действия пользователя на веб-странице в запросы к API сервиса факсов, обрабатывая данные формы и отправляя их на сервер:
// JavaScript-код для выполнения операций с факсами
Обработка на стороне сервера
Используя backend-технологии, такие как Python, Ruby или Node.js, реализуется прием и обработка запросов на отправку факсов:
# Пример скрипта на Python для отправки факсов через POST-запросы
Полезные материалы
- Тег a в HTML — детальный гайд по использованию якорных тегов на W3Schools.
- <a>: HTML Anchor Element — подробное описание элемента якоря на MDN Web Docs.
- Схемы идентификаторов ресурсов (URI) — официальный список схем URI от IANA.
- Can I use... — ресурс с информацией о поддержке HTML5, CSS3 и других веб-технологий различными браузерами.
- RFC 3966 – The tel URI for Telephone Numbers — подробности URI схемы 'tel'.
- Современное использование телефонных ссылок — обзор возможностей и aesthetics телефонных ссылок на CSS-Tricks.
Ксения Сорокина
веб-техредактор