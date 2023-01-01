logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Создание кликабельного DIV в HTML: все область — ссылка
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Создание кликабельного DIV в HTML: все область — ссылка

#Основы HTML  #Div и спаны  #Ссылки и навигация  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для превращения элемента <div> в кликабельный, достаточно обернуть его в тег <a>:

HTML
Скопировать код
<a href="https://example.com" style="display: inline-block; text-decoration: none;">
  <div style="color: black; border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">
    Нажми на меня крепко, ведь я – div
  </div>
</a>

Свойство display: inline-block; позволит тегу <a> принять границы <div>, а text-decoration: none; оставит текст неизменным.

Пошаговый план для смены профессии

Адаптация под ваши задачи

Ставим на службу JavaScript

Если подход с оборачиванием <div> в тег <a> вам не подходит, (например, появились технические ограничения), следует прибегнуть к JavaScript:

HTML
Скопировать код
<div onclick="window.location.href='https://example.com';" style="cursor: pointer;">
  Кликабельный Div
</div>

Этот пример позволит выполнить переход на https://example.com, когда пользователь кликнет на div. Рекомендуется изменить вид курсора на указатель — стандартный признак интерактивности элемента.

Не забываем о пользователях

Учитывая вопросы доступности и валидности кода, не забудьте про пользователей экранных читалок. В таких случаем внутрь <a> следует поместить <div>, дополнив CSS для корректного отображения:

HTML
Скопировать код
<a href="https://example.com" style="display: block; width: 100%; height: 100%;">
  <div>
    Нам не нужны дороги там, куда мы идем
  </div>
</a>

Альтернативная версия без использования JavaScript

Смоделируйте решение для тех, кто отключил JavaScript. Тег <a> будет вам помощником, а тег noscript предоставит альтернативное содержание:

HTML
Скопировать код
<noscript>
  <a href="https://example.com">Ссылка для осторожных</a>
</noscript>

Визуализация

Ваша миссия — преобразование обычного div в интерактивную кнопку:

Markdown
Скопировать код
Прежде: [📦 Обычный div в повседневной реальности]
После: [📦✨ Div, открывающий новые горизонты 🚪] // Встречайте, уникальный кликабельный div!

Теперь ваш div становится не просто элементом управления, а настоящим порталом в любой уголок веба с соответствующей URL-ссылкой.

Мастерство создания "ссылочных" div

Эксплуатация возможностей CSS

Извлеките максимальную пользу из CSS, чтобы сделать взаимодействие более приятным. Экспериментируйте с эффектами при наведении, изменением цвета фона и границ при фокусе, сохраняя при этом читаемость текста:

CSS
Скопировать код
div.link-like {
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 10px; /* Как мягкая подушка */
}

div.link-like:hover {
  background-color: lightblue; /* Как прикосновение нежного прибоя */
}

div.link-like:focus {
  border-color: blue; /* Блестящее как улыбка смурфика */
}

SEO-оптимизация для ссылок

Создание кликабельных областей на странице требует различных методик SEO. Старайтесь использовать описательный и актуальный текст, чтобы повысить видимость вашего сайта в поисковых системах.

Открытие ссылки в новой вкладке

Вопрос о необходимости открытия ссылок в новой вкладке продолжает вызывать дискуссии среди веб-дизайнеров. Использование window.open в обработчике onclick поддерживает эту практику:

JS
Скопировать код
document.getElementById('clickable-div').addEventListener('click', function() {
  window.open('https://example.com');
  // "Увидимся на новой вкладке"
});

Иногда более удобным оказывается использование location.href для перехода по ссылке.

Полезные материалы

  1. Make Entire Div Clickable | CSS-Tricks
  2. <a>: Элемент-якорь – HTML: язык разметки гипертекста | MDN
  3. Как создать изображение на весь экран
  4. css – Сделать div кликабельным – Stack Overflow
  5. "Блоковые" ссылки в HTML5 | HTML5 Doctor
  6. HTML Standard
  7. WebAIM: CSS в действии – невидимый контент, предназначенный только для пользователей экранных читалок
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как сделать весь элемент div кликабельным?
1 / 4

Ксения Сорокина

веб-техредактор

Свежие материалы
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024

Загрузка...