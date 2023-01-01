Создание кликабельного DIV в HTML: все область — ссылка#Основы HTML #Div и спаны #Ссылки и навигация
Быстрый ответ
Для превращения элемента
<div> в кликабельный, достаточно обернуть его в тег
<a>:
<a href="https://example.com" style="display: inline-block; text-decoration: none;">
<div style="color: black; border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">
Нажми на меня крепко, ведь я – div
</div>
</a>
Свойство
display: inline-block; позволит тегу
<a> принять границы
<div>, а
text-decoration: none; оставит текст неизменным.
Адаптация под ваши задачи
Ставим на службу JavaScript
Если подход с оборачиванием
<div> в тег
<a> вам не подходит, (например, появились технические ограничения), следует прибегнуть к JavaScript:
<div onclick="window.location.href='https://example.com';" style="cursor: pointer;">
Кликабельный Div
</div>
Этот пример позволит выполнить переход на
https://example.com, когда пользователь кликнет на div. Рекомендуется изменить вид курсора на указатель — стандартный признак интерактивности элемента.
Не забываем о пользователях
Учитывая вопросы доступности и валидности кода, не забудьте про пользователей экранных читалок. В таких случаем внутрь
<a> следует поместить
<div>, дополнив CSS для корректного отображения:
<a href="https://example.com" style="display: block; width: 100%; height: 100%;">
<div>
Нам не нужны дороги там, куда мы идем
</div>
</a>
Альтернативная версия без использования JavaScript
Смоделируйте решение для тех, кто отключил JavaScript. Тег
<a> будет вам помощником, а тег noscript предоставит альтернативное содержание:
<noscript>
<a href="https://example.com">Ссылка для осторожных</a>
</noscript>
Визуализация
Ваша миссия — преобразование обычного div в интерактивную кнопку:
Прежде: [📦 Обычный div в повседневной реальности]
После: [📦✨ Div, открывающий новые горизонты 🚪] // Встречайте, уникальный кликабельный div!
Теперь ваш div становится не просто элементом управления, а настоящим порталом в любой уголок веба с соответствующей URL-ссылкой.
Мастерство создания "ссылочных" div
Эксплуатация возможностей CSS
Извлеките максимальную пользу из CSS, чтобы сделать взаимодействие более приятным. Экспериментируйте с эффектами при наведении, изменением цвета фона и границ при фокусе, сохраняя при этом читаемость текста:
div.link-like {
border: 1px solid #ccc;
padding: 10px; /* Как мягкая подушка */
}
div.link-like:hover {
background-color: lightblue; /* Как прикосновение нежного прибоя */
}
div.link-like:focus {
border-color: blue; /* Блестящее как улыбка смурфика */
}
SEO-оптимизация для ссылок
Создание кликабельных областей на странице требует различных методик SEO. Старайтесь использовать описательный и актуальный текст, чтобы повысить видимость вашего сайта в поисковых системах.
Открытие ссылки в новой вкладке
Вопрос о необходимости открытия ссылок в новой вкладке продолжает вызывать дискуссии среди веб-дизайнеров. Использование
window.open в обработчике
onclick поддерживает эту практику:
document.getElementById('clickable-div').addEventListener('click', function() {
window.open('https://example.com');
// "Увидимся на новой вкладке"
});
Иногда более удобным оказывается использование
location.href для перехода по ссылке.
Полезные материалы
- Make Entire Div Clickable | CSS-Tricks
- <a>: Элемент-якорь – HTML: язык разметки гипертекста | MDN
- Как создать изображение на весь экран
- css – Сделать div кликабельным – Stack Overflow
- "Блоковые" ссылки в HTML5 | HTML5 Doctor
- HTML Standard
- WebAIM: CSS в действии – невидимый контент, предназначенный только для пользователей экранных читалок
Ксения Сорокина
веб-техредактор