Создание карусели изображений на CSS и HTML без JavaScript

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Быстрый ответ

Для создания карусели изображений с помощью CSS можно применить свойство position: absolute; в сочетании с псевдоклассом :target . Для навигации по карусели используйте якорные ссылки с уникальными id . Анимацию при смене изображений осуществите с помощью @keyframes .

CSS Скопировать код /* Карусель изображений изначально скрыта, но готова к отображению */ .carousel img { display: none; position: absolute; } /* Изображение становится видимым, когда его id является целью */ #img1:target, #img2:target, #img3:target { display: block; } /* Анимация смены изображений с регулярными интервалами */ @keyframes cycle { 0%,100% { location.hash='#img1'; } 33% { location.hash='#img2'; } 66% { location.hash='#img3'; }} .carousel { animation: cycle 15s infinite; }

Разместите кнопки управления для навигации пользователем:

HTML Скопировать код <div class="carousel"> <a href="#img1" id="img1">Далее</a> <img src="image1.jpg"/> <a href="#img2" id="img2">Далее</a> <img src="image2.jpg"/> <a href="#img3" id="img3">Далее</a> <img src="image3.jpg"/> </div>

Кастомные иконки

Создайте иконки для кнопок "назад" и "вперед", оформив их в стиле классических символов управления мультимедиа. Разместите их в карусели так, чтобы они визуально не мешали использованию.

CSS Скопировать код /* Сделайте элементы управления привлекательными и функциональными */ .carousel a { text-decoration: none; position: absolute; top: 50%; transform: translateY(-50%); } .carousel a#img1 { left: 0; } .carousel a#img2, .carousel a#img3 { right: 0; }

Динамика в карусели

Чтобы работать с большим количеством изображений, используйте шаблонизатор, например, Jade или Handlebars. Цикл for-loop позволит генерировать HTML на основе массива данных об изображениях.

jade Скопировать код each imgSrc, index in images input(type="radio" id=`img${index}` name="carousel" checked=index===0) label(for=`img${index}`) Далее .carousel__slide(style=`background-image: url(${imgSrc});`)

Адаптивность к разным экранам

Для корректного отображения карусели на устройствах разных размеров, сделайте макет гибким. Применяйте динамическое позиционирование и используйте процентные ширины или единицы размера viewport для адаптивного дизайна.

CSS Скопировать код /* Адаптируем элементы для правильного отображения на устройствах с малыми экранами */ @media (max-width: 768px) { .carousel a { padding: 10px; font-size: larger; /* Элементы управления увеличены для удобства на сенсорных экранах */ } }

Визуализация

Схематически карусель можно воспринимать как вращающуюся панорамную площадку, регулярно сменяющую изображения, что создаёт ощущение динамичного пространства.

Markdown Скопировать код Просмотр 1 (🌅): Всегда в поле зрения Просмотр 2 (🌃): Выезжает следующим Просмотр 3 (🏞️): Выезжает последним

Реализация этого вращения изображений с помощью CSS предстаёт как смена сцен в магическом театре.

CSS Скопировать код @keyframes rotate-carousel { 0% { transform: rotateY(0deg); } 33% { transform: rotateY(-120deg); } 66% { transform: rotateY(-240deg); } 100% { transform: rotateY(-360deg); } }

Всё примерно так:

Markdown Скопировать код 🌅 Затем, 🌃 Затем, 🏞️ # CSS, по сути, просто вращает содержимое, меняя кадры по очереди

Благодаря такому подходу, кадры меняются бесконечно, и всё это управляется с помощью одного CSS!

Дополнительно: переходы между слайдами

Создайте плавные переходы между слайдами с помощью CSS-анимаций, настроив transition-duration и transition-timing-function , чтобы придать изделию гладкость и эстетическую завершённость.

CSS Скопировать код /* Движение должно быть плавным, словно на волшебном ковре */ .carousel img { transition: opacity 1s ease-in-out; }

Обеспечиваем доступность

Реализуйте управление каруселью с помощью клавиатуры для обеспечения доступности, а также предусмотрите четкие визуальные индикаторы для отслеживания положения слайдов.

CSS Скопировать код /* Доступная навигация поможет пользователю не заблудиться в виртуальном пространстве */ .carousel input[type="radio"]:focus + label { outline: 2px solid blue; /* Яркий индикатор для навигации с клавиатуры */ }

Автоматическое перелистывание слайдов

Реализуйте автовоспроизведение карусели с помощью CSS-анимаций @keyframes , настроенных на циклическое переключение слайдов через псевдокласс :target , чтобы создать эффект непрерывного показа изображений.

CSS Скопировать код /* Система автоматически перелистывает изображения, позволяя пользователю просто наблюдать */ @keyframes autoplay-carousel { 0% { location.hash='#img1'; } 25% { location.hash='#img2'; } 50% { location.hash='#img3'; } /* И так до бесконечности */ } .carousel { animation: autoplay-carousel 20s infinite; }

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