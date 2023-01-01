Создание JSON-объекта из значений input с jQuery

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Быстрый ответ

Для создания изменяемого объекта JSON, основанного на значениях полей ввода, вы можете применить обработчик события change из библиотеки jQuery:

JS Скопировать код let jsonResult = {}; // Инициализируем JSON-объект $('input').change(function() { $('input').each(function() { jsonResult[$(this).attr('name')] = $(this).val(); // Привязываем значения к именам полей }); console.log(jsonResult); // Отправляем в консоль наш динамический JSON. });

Данный скрипт привязывает атрибуты "name" элементов полей ввода к их значениям и обновляет jsonResult при каждом изменении.

От поля ввода к объекту, от объекта к массиву, от массива к JSON

Раздел «Быстрый ответ» предложил способ формирования простого объекта JSON. Теперь давайте приступим к обработке коллекции полей ввода в массив JSON.

Объединение полей ввода в массив объектов

Если требуется обработать несколько полей ввода, напротив, как элементы списка, то нам необходим массив объектов:

JS Скопировать код let jsonArray = []; // Создаем пустой массив JSON $('.email').each(function() { let item = { title: $(this).attr('data-title'), // Получаем дополнительные данные через data-атрибуты email: $(this).val() }; jsonArray.push(item); // Добавляем каждый элемент в массив }); console.log(JSON.stringify(jsonArray)); // Преобразуем массив объектов в строку JSON

Учтите уникальность классов или других селекторов полей ввода и возможность использования data-атрибутов для добавления информации.

Формирование JSON с динамическими ключами

Для полей ввода с динамически определяемыми атрибутами следует учесть изменчивость их имён при формировании JSON:

JS Скопировать код $('input').on('change', function() { let dynamicJSON = {}; // Стартуем процесс создания динамического JSON $('input').each(function() { let key = $(this).data('key') || $(this).attr('name'); // Определяем ключ с помощью data-key или name dynamicJSON[key] = $(this).val(); }); console.log(dynamicJSON); // Выводим готовый JSON });

В данном решении атрибуты data-key позволяют гибко определить ключи для JSON.

Визуализация

Визуализируем процесс преобразования введенных данных. Каждое поле ввода является компонентом итогового результата:

Markdown Скопировать код Поле ввода 1 (📝) => {"name": "value1"} Поле ввода 2 (📝) => {"email": "value2"} Поле ввода 3 (📝) => {"phone": "value3"}

Все вместе они формируют окончательную структуру JSON:

json Скопировать код { "name": "value1", "email": "value2", "phone": "value3" }

Видите, как в игре с конструктором LEGO, соединив детали, мы получаем готовое изделие!

За рамками jQuery: чистый JavaScript и другое

Выход за пределы jQuery

Несмотря на простоту jQuery, иногда более выгодно использовать нативный JavaScript. Давайте рассмотрим аналог без привлечения jQuery:

JS Скопировать код var jsonResult = {}; document.querySelectorAll('input').forEach(input => { jsonResult[input.name] = input.value; // Отправляем значения полей в объект на "чистом" JavaScript }); console.log(jsonResult); // Получаем JSON на "ванильном" JavaScript

Старые браузеры и новые технологии

При разработке, ориентированной на современные браузеры, необходимо учитывать или предупреждать о минимальных требованиях для пользователей устаревших версий браузеров.

JSON и совместимость со старыми браузерами

В старых браузерах метод JSON.stringify() может быть недоступен. Для обеспечения совместимости используйте библиотеки или полифиллы.

Отладка и валидация JSON

Перед тем как представить ваш JSON, обязательно проведите его тщательную отладку и валидацию. Ведь каждый из нас хочет видеть безошибочный и корректно работающий результат. Обеспечьте, чтобы ваш JSON стал надежным и беспрекословно исполняемым актером на сцене!

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