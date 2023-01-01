Создание JSON-объекта из значений input с jQuery#Работа с DOM #JSON и сериализация #jQuery
Быстрый ответ
Для создания изменяемого объекта JSON, основанного на значениях полей ввода, вы можете применить обработчик события
change из библиотеки jQuery:
let jsonResult = {}; // Инициализируем JSON-объект
$('input').change(function() {
$('input').each(function() {
jsonResult[$(this).attr('name')] = $(this).val(); // Привязываем значения к именам полей
});
console.log(jsonResult); // Отправляем в консоль наш динамический JSON.
});
Данный скрипт привязывает атрибуты "name" элементов полей ввода к их значениям и обновляет
jsonResult при каждом изменении.
От поля ввода к объекту, от объекта к массиву, от массива к JSON
Раздел «Быстрый ответ» предложил способ формирования простого объекта JSON. Теперь давайте приступим к обработке коллекции полей ввода в массив JSON.
Объединение полей ввода в массив объектов
Если требуется обработать несколько полей ввода, напротив, как элементы списка, то нам необходим массив объектов:
let jsonArray = []; // Создаем пустой массив JSON
$('.email').each(function() {
let item = {
title: $(this).attr('data-title'), // Получаем дополнительные данные через data-атрибуты
email: $(this).val()
};
jsonArray.push(item); // Добавляем каждый элемент в массив
});
console.log(JSON.stringify(jsonArray)); // Преобразуем массив объектов в строку JSON
Учтите уникальность классов или других селекторов полей ввода и возможность использования data-атрибутов для добавления информации.
Формирование JSON с динамическими ключами
Для полей ввода с динамически определяемыми атрибутами следует учесть изменчивость их имён при формировании JSON:
$('input').on('change', function() {
let dynamicJSON = {}; // Стартуем процесс создания динамического JSON
$('input').each(function() {
let key = $(this).data('key') || $(this).attr('name'); // Определяем ключ с помощью data-key или name
dynamicJSON[key] = $(this).val();
});
console.log(dynamicJSON); // Выводим готовый JSON
});
В данном решении атрибуты data-key позволяют гибко определить ключи для JSON.
Визуализация
Визуализируем процесс преобразования введенных данных. Каждое поле ввода является компонентом итогового результата:
Поле ввода 1 (📝) => {"name": "value1"}
Поле ввода 2 (📝) => {"email": "value2"}
Поле ввода 3 (📝) => {"phone": "value3"}
Все вместе они формируют окончательную структуру JSON:
{
"name": "value1",
"email": "value2",
"phone": "value3"
}
Видите, как в игре с конструктором LEGO, соединив детали, мы получаем готовое изделие!
За рамками jQuery: чистый JavaScript и другое
Выход за пределы jQuery
Несмотря на простоту jQuery, иногда более выгодно использовать нативный JavaScript. Давайте рассмотрим аналог без привлечения jQuery:
var jsonResult = {};
document.querySelectorAll('input').forEach(input => {
jsonResult[input.name] = input.value; // Отправляем значения полей в объект на "чистом" JavaScript
});
console.log(jsonResult); // Получаем JSON на "ванильном" JavaScript
Старые браузеры и новые технологии
При разработке, ориентированной на современные браузеры, необходимо учитывать или предупреждать о минимальных требованиях для пользователей устаревших версий браузеров.
JSON и совместимость со старыми браузерами
В старых браузерах метод
JSON.stringify() может быть недоступен. Для обеспечения совместимости используйте библиотеки или полифиллы.
Отладка и валидация JSON
Перед тем как представить ваш JSON, обязательно проведите его тщательную отладку и валидацию. Ведь каждый из нас хочет видеть безошибочный и корректно работающий результат. Обеспечьте, чтобы ваш JSON стал надежным и беспрекословно исполняемым актером на сцене!
Полезные материалы
- Документация по API jQuery — это полный справочник по методам библиотеки jQuery.
- Введение в JSON – W3Schools — обучающее руководство по основам JSON для начинающих.
- .val() | Документация по API jQuery — функция, предоставляющая возможность получения значений полей ввода в jQuery.
- .each() | Документация по API jQuery — быстрый перебор элементов с помощью функции jQuery.
- JSON.stringify() – JavaScript | MDN — метод преобразования объектов JavaScript в строку JSON.
- Работа с JSONP | Учебник jQuery — материалы по использованию формата JSONP с jQuery.
- Преобразование данных формы в объект JavaScript с помощью jQuery – Stack Overflow — обсуждение преобразования данных формы в JSON с использованием jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android