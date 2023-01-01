Создание изменяемых HTML элементов на чистом JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы элемент мог менять свои размеры, создайте специальную ручку, которую будет возможно перетаскивать с места на место, отслеживайте события мыши и меняйте размеры элемента динамически. Вот пример кода:

JS Скопировать код const elem = document.getElementById('resizable'); elem.style.position = 'relative'; const handle = document.createElement('div'); Object.assign(handle.style, { width: '8px', height: '8px', background: 'blue', position: 'absolute', right: '0', bottom: '0', cursor: 'nwse-resize' }); elem.append(handle); handle.addEventListener('mousedown', e => { e.preventDefault(); const startX = e.pageX, startY = e.pageY; const startWidth = parseInt(window.getComputedStyle(elem).width, 10); const startHeight = parseInt(window.getComputedStyle(elem).height, 10); const doDrag = (e) => { elem.style.width = `${startWidth + e.pageX – startX}px`; elem.style.height = `${startHeight + e.pageY – startY}px`; }; const stopDrag = () => { document.documentElement.removeEventListener('mousemove', doDrag); document.documentElement.removeEventListener('mouseup', stopDrag); }; document.documentElement.addEventListener('mousemove', doDrag); document.documentElement.addEventListener('mouseup', stopDrag); });

Стоит заметить, что данный способ изменения размеров элемента осуществляется за счёт отслеживания событий мыши непосредственно на document.documentElement , что позволяет изменять размер элемента, начиная с его нижнего правого угла.

Оптимизация взаимодействия с пользователем

Отзывчивость страницы

Чтобы веб-страница оставалась отзывчивой во время изменения размеров элемента, важно обеспечить плавность всех действий пользователя. В данном случае можно воспользоваться requestAnimationFrame в обработчике mousemove для оптимизации обычных операций:

JS Скопировать код let rafPending = false; const doDrag = (e) => { if (rafPending) return; rafPending = true; requestAnimationFrame(() => { elem.style.width = `${startWidth + e.pageX – startX}px`; elem.style.height = `${startHeight + e.pageY – startY}px`; rafPending = false; }); };

Совместимость с различными браузерами

Обязательно проверьте работу кода в разных браузерах, включая Firefox. Для старых версий Internet Explorer (IE <9) подготовьте альтернативные варианты, например, простые уведомления для пользователей этих версий браузера.

Улучшение пользовательского опыта

Внесите изменения в размер и внешний вид ручки, чтобы повысить качество взаимодействия с пользователем. Обновите стиль ручки и добавьте переходные эффекты:

JS Скопировать код handle.style.transition = 'all 0.2s'; handle.addEventListener('mouseover', () => { handle.style.background = 'red'; }); handle.addEventListener('mouseout', () => { handle.style.background = 'blue'; });

Визуализация

Для наглядности сравним процесс изменения размеров элемента с настройкой телескопа:

Markdown Скопировать код Телескоп (🔭) – это HTML-элемент Расширение/Сжатие (🔄) – изменение размера с помощью JavaScript Окуляр (👁️) – это пункт взаимодействия пользователя с элементом

JS Скопировать код // Телескоп, настроенный в JavaScript: element.onmousedown = function(event) { document.onmousemove = function(moveEvent) { element.style.width = `${moveEvent.clientX}px`; element.style.height = `${moveEvent.clientY}px`; }; document.onmouseup = function() { document.onmousemove = null; }; };

Поясним:

Markdown Скопировать код До: [🔭👁️] – размер фиксирован После: [🔭🔄👁️] – размер изменён

Изменение размеров в разных направлениях

Для большей гибкости управления размерами элемента вы можете оборудовать его несколькими ручками:

JS Скопировать код // Добавляем функцию для создания ручек в разных направлениях function addResizeHandle(element, position) { const handle = document.createElement('div'); // Затем применяем необходимые стили и добавляем логику перетаскивания для каждой ручки element.appendChild(handle); } // Укомплектовываем элемент ручками по углам addResizeHandle(elem, 'top-left'); addResizeHandle(elem, 'top-right'); addResizeHandle(elem, 'bottom-left'); addResizeHandle(elem, 'bottom-right');

Установка ограничений

Установите минимум и максимум для изменения размеров элемента:

JS Скопировать код // ... в функции doDrag задайте ограничения для новых размеров elem.style.width = `${newWidth}px`; elem.style.height = `${newHeight}px`;

Эффективное использование стилей

Сохраните начальные значения стилей и используйте их:

JS Скопировать код const computedStyle = getComputedStyle(elem);

Используйте computedStyle для доступа к значениям ширины и высоты в начале операции перетаскивания.

Полезные материалы