Создание и ссылка на кнопку bootstrap: решение проблем

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Быстрый ответ

Чтобы оформить гиперссылку как кнопку в Bootstrap, воспользуйтесь элементом <a> с классом кнопки. Приведенный ниже код создаст гиперссылку, оформленную как кнопка:

HTML Скопировать код <a href="#your-url" class="btn btn-success">Сюда!</a>

Этот подход сочетает в себе функциональность гиперссылки и стилизацию кнопок Bootstrap.

Принципы работы с кнопками и ссылками в Bootstrap

Представленный пример помогает быстро выполнить поставленную задачу, однако осознание работы с кнопками и ссылками в Bootstrap может значительно повысить качество ваших проектов.

Ключевые аспекты

Составляющие простоты : Избегайте сложной разметки и написания кода JavaScript, когда вполне можно обойтись стандартным тегом <a> .

: Избегайте сложной разметки и написания кода JavaScript, когда вполне можно обойтись стандартным тегом . Соответствие используемой версии : Поскольку классы могут меняться от версии к версии Bootstrap, всегда убеждайтесь, что используемые вами классы соответствуют текущей версии.

: Поскольку классы могут меняться от версии к версии Bootstrap, всегда убеждайтесь, что используемые вами классы соответствуют текущей версии. Акцент на доступности: Атрибут role облегчает восприятие ссылок ассистивными технологиями.

Продвинутые возможности

Гармоничное включение в цветовую схему : Цвет текста ссылок легче привести в соответствие с остальной цветовой схемой сайта, используя color: inherit .

: Цвет текста ссылок легче привести в соответствие с остальной цветовой схемой сайта, используя . Заметность при помощи иконок: Добавьте выразительности своим ссылкам, используя классы иконок glyphicon или fas fa-icons от Bootstrap.

Комбинирование элементов

Эффективное группирование кнопок : Сгруппировать кнопки для размещения их в одной строке поможет класс btn-group .

: Сгруппировать кнопки для размещения их в одной строке поможет класс . Динамизм и взаимодействие: Свяжите событие onclick с функцией JavaScript для динамического выполнения действий.

Визуализация

Можно представить кнопки в Bootstrap как врата в другие миры:

Markdown Скопировать код Кнопка (🛸) 👇 [ Нажми на меня! ] Нажатие на кнопку телепортирует вас в новую реальность (🌍)

HTML Скопировать код <!-- Ваша кнопка-врата в другие миры --> <a href="https://somewonderfulplace.com" class="btn btn-primary" role="button"> Нажми на меня! </a> <!-- И кнопка — это тоже врата. Удивлены? 😵 -->

Поместите Кнопку (🛸) на Врата (🌍):

Markdown Скопировать код [🛸🔗🌍] "Кнопка теперь напрямую связывает вас с другой реальностью!"

Дополнительные тонкости

Взаимодействие с формами : Укажите type="button" , чтобы предотвратить случайную отправку форм.

: Укажите , чтобы предотвратить случайную отправку форм. Оборачивание <button> в <a> : Это возможно, но необходимо следить за сохранением доступности и логичности структуры элементов.

: Это возможно, но необходимо следить за сохранением доступности и логичности структуры элементов. Разрешение конфликтов стилей: Если стили Bootstrap не применяются, проверьте, нет ли конфликтующих стилей, которые могут переопределять классы btn .

Расширение возможностей

Усовершенствованные группы кнопок : Не ограничивайтесь только классом btn-group , воспользуйтесь также btn-toolbar или btn-group-vertical для расширения возможностей группировки.

: Не ограничивайтесь только классом , воспользуйтесь также или для расширения возможностей группировки. Управление компонентами с помощью кнопок: Вызовите модальное окно Bootstrap при помощи клика по кнопке.

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