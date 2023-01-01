Создание и использование якорей в Markdown: основы#Веб-разработка
Быстрый ответ
Чтобы создать внутреннюю ссылку (якорь) в markdown, используйте конструкцию, которая включает в себя квадратные и круглые скобки. Если ваш документ создается в стандартном Markdown без расширений, вам необходимо добавить атрибут ID напрямую, через HTML.
Пример создания якоря на HTML:
<h2 id="target-section">Заголовок раздела</h2> <!-- В Markdown данный пример также актуален! -->
Ссылка на якорь:
[Перейти к разделу](#target-section)
Пожалуйста, убедитесь, что значение
id соответствует вашей ссылке — это обеспечит корректность перехода.
HTML и Markdown: Сочетание сил
HTML позволяет увеличить функциональность Markdown.
Именованные якоря HTML
<h3><a name="section-name"></a>Название секции</h3> <!-- Этот метод по-прежнему используется на практике! -->
Ссылка на созданный якорь
[Перейти к секции](#section-name)
Использование устаревшего атрибута
name по-прежнему поддерживается в HTML5, что делает его ценным инструментом для реализации якорей.
Визуализация
Вообразите город со сложной уличной сетью и указателями:
Добро пожаловать в Markdown-город! 🏙️
| Улица | Указатель |
|------------------|------------------|
| Интро-проспект | 🚏 #intro |
| ФАК-бульвар | 🚏 #faq |
| Площадь контактов| 🚏 #contact |
С помощью якорей, ваши читатели смогут с легкостью навигироваться по разделам, как если бы это была карта города.
Markdown отличается в зависимости от платформы
Markdown реализован на разных платформах, у каждой из которых есть свойственные только ей особенности использования якорей:
Автоматизированные якоря на GitHub
[Заголовок](#header-title)
GitHub автоматически преобразует заголовки документов в якоря.
Якоря с использованием Markdown Extra
## Заголовок {#custom-id}
Markdown Extra позволяет назначать
id якорей вручную.
Специфические якоря для Bitbucket
[Название](#markdown-header-title-with-dashes) <!-- Bitbucket тоже имеет свой формат якорей! -->
Справочная документация Bitbucket поможет вам узнать подробности об их формате якорей.
Улучшаем читаемость: ключ к привлечению внимания читателей
Используйте осмысленные названия
Названия якорей должны быть понятными и описательны:
[Ознакомиться с руководством пользователя](#user-guide) <!-- Это полезная информация для новичков -->
Логически организуйте разделы
Адаптируйте информацию так, чтобы ее было удобно читать:
| Глава | Якорь |
|-----------------|-------------------|
| Вступление | #intro |
| Настройка | #setup |
| Советы профессионалов | #pro-tips |
Берегите ресурс читателя
Суммируйте коротко и ясно:
Узнайте больше о якорях Markdown: они удобны, функциональны и всегда под рукой.
Полезные материалы
- GitHub Flavored Markdown Spec — правила создания якорей на GitHub.
- Extended Syntax | Markdown Guide — расширенные возможности Markdown, которых нет в базовой версии.
- CommonMark Spec — стандарт, задающий синтаксис для ссылок в Markdown.
- The Anchor element – HTML: HyperText Markup Language | MDN — использование якорей в HTML по рекомендациям от Mozilla.
- Daring Fireball: Markdown Syntax Documentation — оригинальная документация по синтаксису ссылок в Markdown.
- Tags Filters | Jekyll • Simple, blog-aware, static sites — использование тегов для создания ссылок в Jekyll.
- Links and cross references | Hugo — руководство по перекрестным ссылкам в Hugo.
Элина Баранова
разработчик Android