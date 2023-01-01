Создание и использование якорей в Markdown: основы

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Быстрый ответ

Чтобы создать внутреннюю ссылку (якорь) в markdown, используйте конструкцию, которая включает в себя квадратные и круглые скобки. Если ваш документ создается в стандартном Markdown без расширений, вам необходимо добавить атрибут ID напрямую, через HTML.

Пример создания якоря на HTML:

HTML Скопировать код <h2 id="target-section">Заголовок раздела</h2> <!-- В Markdown данный пример также актуален! -->

Ссылка на якорь:

Markdown Скопировать код [Перейти к разделу](#target-section)

Пожалуйста, убедитесь, что значение id соответствует вашей ссылке — это обеспечит корректность перехода.

HTML и Markdown: Сочетание сил

HTML позволяет увеличить функциональность Markdown.

Именованные якоря HTML

HTML Скопировать код <h3><a name="section-name"></a>Название секции</h3> <!-- Этот метод по-прежнему используется на практике! -->

Ссылка на созданный якорь

Markdown Скопировать код [Перейти к секции](#section-name)

Использование устаревшего атрибута name по-прежнему поддерживается в HTML5, что делает его ценным инструментом для реализации якорей.

Визуализация

Вообразите город со сложной уличной сетью и указателями:

Markdown Скопировать код Добро пожаловать в Markdown-город! 🏙️ | Улица | Указатель | |------------------|------------------| | Интро-проспект | 🚏 #intro | | ФАК-бульвар | 🚏 #faq | | Площадь контактов| 🚏 #contact |

С помощью якорей, ваши читатели смогут с легкостью навигироваться по разделам, как если бы это была карта города.

Markdown отличается в зависимости от платформы

Markdown реализован на разных платформах, у каждой из которых есть свойственные только ей особенности использования якорей:

Автоматизированные якоря на GitHub

Markdown Скопировать код [Заголовок](#header-title)

GitHub автоматически преобразует заголовки документов в якоря.

Якоря с использованием Markdown Extra

Markdown Скопировать код ## Заголовок {#custom-id}

Markdown Extra позволяет назначать id якорей вручную.

Специфические якоря для Bitbucket

Markdown Скопировать код [Название](#markdown-header-title-with-dashes) <!-- Bitbucket тоже имеет свой формат якорей! -->

Справочная документация Bitbucket поможет вам узнать подробности об их формате якорей.

Улучшаем читаемость: ключ к привлечению внимания читателей

Используйте осмысленные названия

Названия якорей должны быть понятными и описательны:

Markdown Скопировать код [Ознакомиться с руководством пользователя](#user-guide) <!-- Это полезная информация для новичков -->

Логически организуйте разделы

Адаптируйте информацию так, чтобы ее было удобно читать:

Markdown Скопировать код | Глава | Якорь | |-----------------|-------------------| | Вступление | #intro | | Настройка | #setup | | Советы профессионалов | #pro-tips |

Берегите ресурс читателя

Суммируйте коротко и ясно:

Markdown Скопировать код Узнайте больше о якорях Markdown: они удобны, функциональны и всегда под рукой.

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