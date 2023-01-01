Создание и добавление SVG-элементов с JavaScript в HTML#Работа с DOM #Canvas и SVG #SVG в HTML
Быстрый ответ
Для динамического создания SVG-элементов, такими как прямоугольник, следует использовать метод
document.createElementNS(), указывая пространство имен SVG. Вот образец кода:
var svg = document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "svg");
var rect = document.createElementNS(svg.namespaceURI, "rect");
rect.setAttribute("x", "10");
rect.setAttribute("y", "10");
rect.setAttribute("width", "100");
rect.setAttribute("height", "100");
rect.setAttribute("fill", "red");
svg.appendChild(rect);
document.body.appendChild(svg);
Такой скрипт генерирует и добавляет красный прямоугольник в SVG-объект на HTML-странице.
Как избежать подводных камней при работе с SVG
В процессе динамической разработки SVG следует учитывать такие моменты, как:
- Правильное пространство имен: без корректного
namespaceURISVG не будет отображаться. Правильное значение —
"http://www.w3.org/2000/svg".
- Пространство имен для атрибутов: Атрибуты типа
xlink:hrefтребуют своего пространства имен. Где это необходимо, используйте
setAttributeNS().
- Учёт регистра: SVG чувствителен к регистру, поэтому важно следить за правильностью написания атрибутов, таких как
viewBox.
- Обработчики событий: Для создания интерактивности добавляйте их после формирования SVG-элементов.
Сделайте интерактивным!
Чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, можно добавить обработчики событий к SVG-элементам:
rect.addEventListener('click', function() {
alert('Действительно ли стоило кликнуть на этот прямоугольник?');
});
Теперь SVG будет реагировать на клики, делая взаимодействие с пользователем более интересным.
Визуализация
Процесс создания SVG-объектов следует рассматривать как процесс эволюции:
🏞️ HTML-страница 🌱 SVG-основа 🌷 Визуализированный SVG
Сформируйте основу для SVG:
let seed = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'circle');
seed.setAttribute('cx', '25');
seed.setAttribute('cy', '25');
seed.setAttribute('r', '20');
seed.setAttribute('fill', 'blue');
И она превратится в удачно визуализированный SVG-объект:
🏞️ HTML-страница -> 🌱 Основа для SVG ('<circle>') -> 🌷 Превосходно визуализированный SVG-объект (🔵)
Создание сложных SVG-образов
Для создания сложных SVG-диаграмм комбинируйте различные формы. Группируйте их при помощи (
<g>), чтобы диаграмма была более управляемой:
let group = document.createElementNS(svg.namespaceURI, 'g');
let circle = document.createElementNS(svg.namespaceURI, 'circle');
circle.setAttribute('cx', '40');
circle.setAttribute('cy', '40');
circle.setAttribute('r', '30');
group.appendChild(circle);
svg.appendChild(group);
Стилизация SVG-атрибутов
Добавьте стили для улучшения визуального восприятия. Используйте атрибуты
stroke и
fill, применяя свойство
.style или метод
.setAttribute():
rect.style.stroke = "black";
rect.style.strokeWidth = "2";
// Или через setAttribute
rect.setAttribute("stroke", "black");
rect.setAttribute("stroke-width", "2");
Доступность SVG-элементов
При разработке доступных SVG обратите внимание на важность атрибутов
role="img" и
aria-labelledby, а также на теги описаний, упрощающие работу скринридеров.
Полезные материалы
- Document: createElementNS() method – Web APIs | MDN — полное руководство по созданию SVG с помощью JavaScript и метода createElementNS.
- Использование SVG с CSS и HTML5 | CSS-Tricks — всё от основ до продвинутого уровня.
- SVG в HTML — курс по интеграции SVG в HTML для начинающих.
- Практическое руководство по использованию SVG в вебе — рекомендации по эффективному применению SVG в сети.
- Изменение документа — обзор от Javascript.info по работе с DOM, включая создание динамического контента.
- Чуть-чуть подождите... — обсуждение вопросов динамического создания SVG элементов в JavaScript на Stack Overflow.
- Raphaël—JavaScript библиотека — знакомство с библиотекой Raphaël для работы с векторной графикой в интернете.
Георгий Рожков
специалист по доступности