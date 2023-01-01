Создание и добавление SVG-элементов с JavaScript в HTML

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Быстрый ответ

Для динамического создания SVG-элементов, такими как прямоугольник, следует использовать метод document.createElementNS() , указывая пространство имен SVG. Вот образец кода:

JS Скопировать код var svg = document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "svg"); var rect = document.createElementNS(svg.namespaceURI, "rect"); rect.setAttribute("x", "10"); rect.setAttribute("y", "10"); rect.setAttribute("width", "100"); rect.setAttribute("height", "100"); rect.setAttribute("fill", "red"); svg.appendChild(rect); document.body.appendChild(svg);

Такой скрипт генерирует и добавляет красный прямоугольник в SVG-объект на HTML-странице.

Как избежать подводных камней при работе с SVG

В процессе динамической разработки SVG следует учитывать такие моменты, как:

Правильное пространство имен : без корректного namespaceURI SVG не будет отображаться. Правильное значение — "http://www.w3.org/2000/svg" .

: без корректного SVG не будет отображаться. Правильное значение — . Пространство имен для атрибутов : Атрибуты типа xlink:href требуют своего пространства имен. Где это необходимо, используйте setAttributeNS() .

: Атрибуты типа требуют своего пространства имен. Где это необходимо, используйте . Учёт регистра : SVG чувствителен к регистру, поэтому важно следить за правильностью написания атрибутов, таких как viewBox .

: SVG чувствителен к регистру, поэтому важно следить за правильностью написания атрибутов, таких как . Обработчики событий: Для создания интерактивности добавляйте их после формирования SVG-элементов.

Сделайте интерактивным!

Чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, можно добавить обработчики событий к SVG-элементам:

JS Скопировать код rect.addEventListener('click', function() { alert('Действительно ли стоило кликнуть на этот прямоугольник?'); });

Теперь SVG будет реагировать на клики, делая взаимодействие с пользователем более интересным.

Визуализация

Процесс создания SVG-объектов следует рассматривать как процесс эволюции:

Markdown Скопировать код 🏞️ HTML-страница 🌱 SVG-основа 🌷 Визуализированный SVG

Сформируйте основу для SVG:

JS Скопировать код let seed = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'circle'); seed.setAttribute('cx', '25'); seed.setAttribute('cy', '25'); seed.setAttribute('r', '20'); seed.setAttribute('fill', 'blue');

И она превратится в удачно визуализированный SVG-объект:

Markdown Скопировать код 🏞️ HTML-страница -> 🌱 Основа для SVG ('<circle>') -> 🌷 Превосходно визуализированный SVG-объект (🔵)

Создание сложных SVG-образов

Для создания сложных SVG-диаграмм комбинируйте различные формы. Группируйте их при помощи ( <g> ), чтобы диаграмма была более управляемой:

JS Скопировать код let group = document.createElementNS(svg.namespaceURI, 'g'); let circle = document.createElementNS(svg.namespaceURI, 'circle'); circle.setAttribute('cx', '40'); circle.setAttribute('cy', '40'); circle.setAttribute('r', '30'); group.appendChild(circle); svg.appendChild(group);

Стилизация SVG-атрибутов

Добавьте стили для улучшения визуального восприятия. Используйте атрибуты stroke и fill , применяя свойство .style или метод .setAttribute() :

JS Скопировать код rect.style.stroke = "black"; rect.style.strokeWidth = "2"; // Или через setAttribute rect.setAttribute("stroke", "black"); rect.setAttribute("stroke-width", "2");

Доступность SVG-элементов

При разработке доступных SVG обратите внимание на важность атрибутов role="img" и aria-labelledby , а также на теги описаний, упрощающие работу скринридеров.

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