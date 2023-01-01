Создание HTML таблицы из JSON данных: автоматический способ#Веб-разработка #JSON и сериализация #Таблицы
Быстрый ответ
В двух словах: если вам требуется преобразовать данные в формате JSON в HTML-таблицу при помощи JavaScript, выполните следующие основные шаги:
- Конвертируйте JSON в массив объектов.
- Создайте таблицу и итерируйте элементы массива.
- Для каждого объекта вставляйте новую строку в таблицу.
- Для каждой пары ключ-значение объекта добавляйте ячейку в строку.
Рассмотрим этот процесс на примере ниже:
const json = '[{"name":"John", "age":30}, {"name":"Jane", "age":27}]';
const data = JSON.parse(json);
const table = document.createElement('table');
// Заполнение таблицы данными
data.forEach(item => {
const row = table.insertRow();
Object.values(item).forEach(text => {
const cell = row.insertCell();
cell.textContent = text;
});
});
document.body.appendChild(table);
Вот в таком виде JavaScript создает HTML-таблицу, где строки соответствуют объектам, а ячейки – их свойствам.
Работаем с jQuery для динамического создания таблицы
Вы работаете с jQuery и хотите что-то новенькое? Примените динамический перебор элементов данных JSON при создании таблицы. Забудьте о днях, когда каждую ячейку приходилось настраивать вручную: вместо этого jQuery полностью контролирует ваш DOM.
Заголовки столбцов вам на заметку? Держите вот:
const json = '[{"name":"John", "age":30}, {"name":"Jane", "age":27}]';
const data = JSON.parse(json);
const table = $('<table></table>');
// Функция для создания заголовков на основе ключей JSON
function addAllColumnHeaders(data) {
const columnSet = new Set();
data.forEach(item => Object.keys(item).forEach(key => columnSet.add(key)));
const tr = $('<tr></tr>');
columnSet.forEach(header => tr.append($('<th></th>').text(header)));
table.append(tr);
}
addAllColumnHeaders(data);
// Последовательное добавление данных из JSON в таблицу
data.forEach(item => {
const tr = $('<tr></tr>');
Object.values(item).forEach(value => tr.append($('<td></td>').text(value)));
table.append(tr);
});
$('body').append(table);
Чтобы запустить jQuery, воспользуйтесь CDN, и ваши JSON-данные мгновенно превратятся в видовую таблицу.
Новый уровень с плагинами
Хотите дать новый виток своему проекту? Подключите ваши любимые табличные jQuery-плагины вроде JSON2HTML или jPut. Эти плагины упрощают взаимодействие между JSON-данными и HTML-шаблонами с использованием шаблонизации с плейсхолдерах "{{keyName}}".
Ниже приведен пример использования jPut с определением HTML-шаблона:
<table>
<tbody id="tbody" data-jput="jsonData">
<tr>
<td>{{name}}</td>
<td>{{age}}</td>
</tr>
</tbody>
</table>
А вот как можно подключить JSON-данные к шаблону через jQuery. Буквально одной строкой кода:
$('#tbody').jPut({
jsonData: data
});
Таким образом, данные JSON аккуратно считываются, затем заполняют соответствующие ячейки, в итоге формируя динамичную таблицу.
Можно и без jQuery
Если вы предпочитаете работать без jQuery и ставите в приоритет безопасность, а не количество зависимостей, то нативный JavaScript способен качественно улучшить вашу работу. Давайте покажем HTML-инъекциям, что следует делать:
const json = '[{"name":"John", "age":30}, {"name":"Jane", "age":27}]';
const data = JSON.parse(json);
const table = document.createElement('table');
addAllColumnHeaders(data);
data.forEach(item => {
const tr = document.createElement('tr');
Object.keys(item).forEach(key => {
const td = document.createElement('td');
td.textContent = item[key];
tr.appendChild(td);
});
table.appendChild(tr);
});
document.body.appendChild(table);
// Функция для динамического создания заголовков
function addAllColumnHeaders(data) {
const headerTr = document.createElement('tr');
if (data.length > 0) {
Object.keys(data[0]).forEach(key => {
const th = document.createElement('th');
th.textContent = key;
headerTr.appendChild(th);
});
table.appendChild(headerTr);
}
}
Визуализация
Давайте представим, как данные JSON преобразуются в HTML-таблицу: лист продуктов в магазине становится богато накрытым праздничным столом:
Список продуктов JSON -> Богато накрытый HTML-стол
|-------------------| |------------------------|
| "фрукты": "яблоки", | | 🍏 Яблоки | 🍊 Апельсины |
| "фрукты": "апельсины" | |------------------------|
|-------------------|
Каждая пара данных JSON трансформируется в обильный стол с угощениями.
Изначально это:
**Данные JSON** 📝 – Простой и "сырой" список.
Становится вот таким:
**HTML-таблица** 🍽️ – Прекрасно организованная и стильно сервированная таблица данных.
При правильном подходе, из бесформенного массива данных можно создать настоящий шедевр 🎩.
Важные нюансы
При реализации описанных выше подходов учитывайте следующие ключевые аспекты:
- Инициализация при загрузке: Обновляйте таблицу с помощью события
onLoad, если вы работаете с динамическими данными.
- Целостность данных: Удостоверьтесь, что все ключи находятся в JSON-данных перед их добавлением в таблицу.
- Структура документа: Убедитесь, что вы используете подходящий контейнер (например,
tbodyс id "tbody" для jPut).
- Производительность: При работе с большим объёмом данных применяйте
cloneNodeдля оптимизации работы с узлами DOM.
- Индивидуальная настройка: Настройте используемые вами библиотеки и плагины в соответствии с индивидуальными требованиями и предпочтениями.
Полезные материалы
- Использование Fetch API – Web APIs | MDN — Детальное руководство по загрузке JSON-данных через Fetch API.
- Введение в JSON — Глубокое погружение в основы JSON и его применения в JavaScript.
- Разбор объектов JSON для HTML-таблицы – Stack Overflow — Обсуждение трансформации JSON-данных в HTML-таблицу на форуме.
- jQuery.getJSON() | jQuery API Documentation — Описание метода
.getJSON()из библиотеки jQuery для эффективного извлечения JSON-данных.
- HTML DOM Collection строк таблицы — Инструкция по управлению строками таблицы в HTML DOM с использованием JavaScript.
- Json-to-HTML-Table: Простой конвертер Json в HTML-таблицу — JavaScript-библиотека, предназначенная для быстрой конвертации JSON-данных в структурированную HTML-таблицу.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов