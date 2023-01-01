Создание HTML таблицы из JSON данных: автоматический способ

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Быстрый ответ

В двух словах: если вам требуется преобразовать данные в формате JSON в HTML-таблицу при помощи JavaScript, выполните следующие основные шаги:

Конвертируйте JSON в массив объектов. Создайте таблицу и итерируйте элементы массива. Для каждого объекта вставляйте новую строку в таблицу. Для каждой пары ключ-значение объекта добавляйте ячейку в строку.

Рассмотрим этот процесс на примере ниже:

JS Скопировать код const json = '[{"name":"John", "age":30}, {"name":"Jane", "age":27}]'; const data = JSON.parse(json); const table = document.createElement('table'); // Заполнение таблицы данными data.forEach(item => { const row = table.insertRow(); Object.values(item).forEach(text => { const cell = row.insertCell(); cell.textContent = text; }); }); document.body.appendChild(table);

Вот в таком виде JavaScript создает HTML-таблицу, где строки соответствуют объектам, а ячейки – их свойствам.

Работаем с jQuery для динамического создания таблицы

Вы работаете с jQuery и хотите что-то новенькое? Примените динамический перебор элементов данных JSON при создании таблицы. Забудьте о днях, когда каждую ячейку приходилось настраивать вручную: вместо этого jQuery полностью контролирует ваш DOM.

Заголовки столбцов вам на заметку? Держите вот:

JS Скопировать код const json = '[{"name":"John", "age":30}, {"name":"Jane", "age":27}]'; const data = JSON.parse(json); const table = $('<table></table>'); // Функция для создания заголовков на основе ключей JSON function addAllColumnHeaders(data) { const columnSet = new Set(); data.forEach(item => Object.keys(item).forEach(key => columnSet.add(key))); const tr = $('<tr></tr>'); columnSet.forEach(header => tr.append($('<th></th>').text(header))); table.append(tr); } addAllColumnHeaders(data); // Последовательное добавление данных из JSON в таблицу data.forEach(item => { const tr = $('<tr></tr>'); Object.values(item).forEach(value => tr.append($('<td></td>').text(value))); table.append(tr); }); $('body').append(table);

Чтобы запустить jQuery, воспользуйтесь CDN, и ваши JSON-данные мгновенно превратятся в видовую таблицу.

Новый уровень с плагинами

Хотите дать новый виток своему проекту? Подключите ваши любимые табличные jQuery-плагины вроде JSON2HTML или jPut. Эти плагины упрощают взаимодействие между JSON-данными и HTML-шаблонами с использованием шаблонизации с плейсхолдерах "{{keyName}}".

Ниже приведен пример использования jPut с определением HTML-шаблона:

HTML Скопировать код <table> <tbody id="tbody" data-jput="jsonData"> <tr> <td>{{name}}</td> <td>{{age}}</td> </tr> </tbody> </table>

А вот как можно подключить JSON-данные к шаблону через jQuery. Буквально одной строкой кода:

JS Скопировать код $('#tbody').jPut({ jsonData: data });

Таким образом, данные JSON аккуратно считываются, затем заполняют соответствующие ячейки, в итоге формируя динамичную таблицу.

Можно и без jQuery

Если вы предпочитаете работать без jQuery и ставите в приоритет безопасность, а не количество зависимостей, то нативный JavaScript способен качественно улучшить вашу работу. Давайте покажем HTML-инъекциям, что следует делать:

JS Скопировать код const json = '[{"name":"John", "age":30}, {"name":"Jane", "age":27}]'; const data = JSON.parse(json); const table = document.createElement('table'); addAllColumnHeaders(data); data.forEach(item => { const tr = document.createElement('tr'); Object.keys(item).forEach(key => { const td = document.createElement('td'); td.textContent = item[key]; tr.appendChild(td); }); table.appendChild(tr); }); document.body.appendChild(table); // Функция для динамического создания заголовков function addAllColumnHeaders(data) { const headerTr = document.createElement('tr'); if (data.length > 0) { Object.keys(data[0]).forEach(key => { const th = document.createElement('th'); th.textContent = key; headerTr.appendChild(th); }); table.appendChild(headerTr); } }

Визуализация

Давайте представим, как данные JSON преобразуются в HTML-таблицу: лист продуктов в магазине становится богато накрытым праздничным столом:

Markdown Скопировать код Список продуктов JSON -> Богато накрытый HTML-стол |-------------------| |------------------------| | "фрукты": "яблоки", | | 🍏 Яблоки | 🍊 Апельсины | | "фрукты": "апельсины" | |------------------------| |-------------------|

Каждая пара данных JSON трансформируется в обильный стол с угощениями.

Markdown Скопировать код Изначально это: **Данные JSON** 📝 – Простой и "сырой" список. Становится вот таким: **HTML-таблица** 🍽️ – Прекрасно организованная и стильно сервированная таблица данных.

При правильном подходе, из бесформенного массива данных можно создать настоящий шедевр 🎩.

Важные нюансы

При реализации описанных выше подходов учитывайте следующие ключевые аспекты:

Инициализация при загрузке : Обновляйте таблицу с помощью события onLoad , если вы работаете с динамическими данными.

: Обновляйте таблицу с помощью события , если вы работаете с динамическими данными. Целостность данных : Удостоверьтесь, что все ключи находятся в JSON-данных перед их добавлением в таблицу.

: Удостоверьтесь, что все ключи находятся в перед их добавлением в таблицу. Структура документа : Убедитесь, что вы используете подходящий контейнер (например, tbody с id "tbody" для jPut).

: Убедитесь, что вы используете подходящий контейнер (например, с id "tbody" для jPut). Производительность : При работе с большим объёмом данных применяйте cloneNode для оптимизации работы с узлами DOM.

: При работе с большим объёмом данных применяйте для оптимизации работы с узлами DOM. Индивидуальная настройка: Настройте используемые вами библиотеки и плагины в соответствии с индивидуальными требованиями и предпочтениями.

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