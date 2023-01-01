Создание горизонтальной линии с текстом в CSS: примеры

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Быстрый ответ

Чтобы максимально быстро создать горизонтальную линию с центрированным текстом, воспользуйтесь CSS псевдоэлементами ::before и ::after следующим образом:

CSS Скопировать код .line-with-text::before, .line-with-text::after { content: ""; flex: 1; border-bottom: 1px solid black; /* Эффектно рисуем линию */ margin: 0 10px; /* Задаём отступ для отделения текста */ } .line-with-text { display: flex; align-items: center; text-align: center; /* Выравниваем текст по центру */ }

Для внедрения стилизации в разметку HTML, используйте следующую структуру:

HTML Скопировать код <h2 class="line-with-text"><span>Мистер CenteredText из страны CSS</span></h2>

Данный подход в достаточной мере удовлетворяет критериям скорости реализации, адаптивности и настраиваемости.

Внедряем элементы визуальной привлекательности

Добавьте некоторую визуальную изюминку вашему тексту, сохранив идеальное положение текста относительно линии с помощью корректного line-height и padding для гармоничного расположения элементов:

CSS Скопировать код h2 { border-bottom: 1px solid #000; /* Рисуем чёткую линию */ line-height: 0.8em; /* Приближаем текст к линии */ text-align: center; /* Выравниваем текст по центру */ } h2 span { background-color: #FFF; /* Ставим чистый белый фон */ padding: 0 10px; /* Свободное пространство вокруг текста */ position: relative; /* Фиксируем положение текста */ }

Данный подход к стилизации эффективен и универсален во всех современных браузерах.

Придаём динамизм стилю с линией и текстом

Гибкая расстановка с помощью Flexbox

С помощью flexbox вы можете легко управлять выравниванием и отступами контента:

CSS Скопировать код .h2-flex::before, .h2-flex::after { content: ''; border-bottom: 1px solid #000; /* Рисуем тонкое подчёркивание */ margin: 0 1em; /* Добавляем пространство между элементами */ flex: 1; /* Заботимся о балансе и симметрии */ } .h2-flex { display: flex; }

Выделение текста рамками

Подчеркните ваш текст рамкой, чтобы сделать его более заметным:

CSS Скопировать код .highlight-text { padding: 0 10px; /* Увеличиваем расстояние между текстом и рамкой */ border: 1px solid; /* Рисуем чёткий контур вокруг текста */ }

Создание разрыва линии для разнообразия

Иногда, создание разрыва в линии может сделать ваш дизайн более интересным:

CSS Скопировать код .break-line::after { content: ''; display: block; height: 1px; background: black; width: 100%; /* Занимаем полностью всё пространство */ margin-top: 15px; /* Добавляем пространство сверху для свободы мыслей */ }

Визуализация

Представьте себе железнодорожные рельсы (🛤️) с информационной табличкой станции (🚏) в центре:

🛤️ = = =🚏 = = =🛤️

Рельсы олицетворяют горизонтальную линию, продолжающуюся слева направо.

Табличка станции ( 🚏 ) это текст, уютно расположившийся посередине, придающий изюминку ровной линии.

Переносим эти визуальные образы на наш код:

Рельсы 🛤️ = CSS граница || Табличка Станции 🚏 = Текст

Совмещая элементы гармонично, мы придаём дизайну визуальную привлекательность:

Рельсы 🛤️ --граница-- ---- 🚏 (текст) ---- --граница-- 🛤️ Рельсы

Тонкие настройки: Цвета и адаптивность

Адаптация размера для разных устройств

Обеспечьте адаптацию вашего дизайна под различные размеры экранов с использованием адаптивных элементов:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .line-with-text::before, .line-with-text::after { width: 30%; /* Уменьшаем пространство с грацией */ } }

Кастомизация цветов линий и текста

Чтобы изменить цветовую гамму, можно произвести следующие настройки:

CSS Скопировать код .line-with-text::before, .line-with-text::after { border-color: #3498db; /* Придает морской оттенок дизайну */ } h2 span { color: #ecf0f1; /* Спокойный оттенок для текста */ }

Эффект зачёркнутого текста

Для создания визуального эффекта "перечеркивания" текста используйте line-through :

CSS Скопировать код .strike-text::after { text-decoration: line-through; /* Перечёркиваем текст, пока код еще горяч */ }

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