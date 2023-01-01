Создание горизонтальной линии с текстом в CSS: примеры
Быстрый ответ
Чтобы максимально быстро создать горизонтальную линию с центрированным текстом, воспользуйтесь CSS псевдоэлементами
::before и
::after следующим образом:
.line-with-text::before,
.line-with-text::after {
content: "";
flex: 1;
border-bottom: 1px solid black; /* Эффектно рисуем линию */
margin: 0 10px; /* Задаём отступ для отделения текста */
}
.line-with-text {
display: flex;
align-items: center;
text-align: center; /* Выравниваем текст по центру */
}
Для внедрения стилизации в разметку HTML, используйте следующую структуру:
<h2 class="line-with-text"><span>Мистер CenteredText из страны CSS</span></h2>
Данный подход в достаточной мере удовлетворяет критериям скорости реализации, адаптивности и настраиваемости.
Внедряем элементы визуальной привлекательности
Добавьте некоторую визуальную изюминку вашему тексту, сохранив идеальное положение текста относительно линии с помощью корректного
line-height и
padding для гармоничного расположения элементов:
h2 {
border-bottom: 1px solid #000; /* Рисуем чёткую линию */
line-height: 0.8em; /* Приближаем текст к линии */
text-align: center; /* Выравниваем текст по центру */
}
h2 span {
background-color: #FFF; /* Ставим чистый белый фон */
padding: 0 10px; /* Свободное пространство вокруг текста */
position: relative; /* Фиксируем положение текста */
}
Данный подход к стилизации эффективен и универсален во всех современных браузерах.
Придаём динамизм стилю с линией и текстом
Гибкая расстановка с помощью Flexbox
С помощью flexbox вы можете легко управлять выравниванием и отступами контента:
.h2-flex::before,
.h2-flex::after {
content: '';
border-bottom: 1px solid #000; /* Рисуем тонкое подчёркивание */
margin: 0 1em; /* Добавляем пространство между элементами */
flex: 1; /* Заботимся о балансе и симметрии */
}
.h2-flex {
display: flex;
}
Выделение текста рамками
Подчеркните ваш текст рамкой, чтобы сделать его более заметным:
.highlight-text {
padding: 0 10px; /* Увеличиваем расстояние между текстом и рамкой */
border: 1px solid; /* Рисуем чёткий контур вокруг текста */
}
Создание разрыва линии для разнообразия
Иногда, создание разрыва в линии может сделать ваш дизайн более интересным:
.break-line::after {
content: '';
display: block;
height: 1px;
background: black;
width: 100%; /* Занимаем полностью всё пространство */
margin-top: 15px; /* Добавляем пространство сверху для свободы мыслей */
}
Визуализация
Представьте себе железнодорожные рельсы (🛤️) с информационной табличкой станции (🚏) в центре:
🛤️===🚏===🛤️
Рельсы олицетворяют горизонтальную линию, продолжающуюся слева направо.
Табличка станции (
🚏) это текст, уютно расположившийся посередине, придающий изюминку ровной линии.
Переносим эти визуальные образы на наш код:
Рельсы 🛤️ =
CSS граница || Табличка Станции 🚏 =
Текст
Совмещая элементы гармонично, мы придаём дизайну визуальную привлекательность:
Рельсы 🛤️ --граница-- ---- 🚏 (текст) ---- --граница-- 🛤️ Рельсы
Тонкие настройки: Цвета и адаптивность
Адаптация размера для разных устройств
Обеспечьте адаптацию вашего дизайна под различные размеры экранов с использованием адаптивных элементов:
@media (max-width: 600px) {
.line-with-text::before,
.line-with-text::after {
width: 30%; /* Уменьшаем пространство с грацией */
}
}
Кастомизация цветов линий и текста
Чтобы изменить цветовую гамму, можно произвести следующие настройки:
.line-with-text::before,
.line-with-text::after {
border-color: #3498db; /* Придает морской оттенок дизайну */
}
h2 span {
color: #ecf0f1; /* Спокойный оттенок для текста */
}
Эффект зачёркнутого текста
Для создания визуального эффекта "перечеркивания" текста используйте
line-through:
.strike-text::after {
text-decoration: line-through; /* Перечёркиваем текст, пока код еще горяч */
}
Полезные материалы
- Заголовки с линиями по бокам | CSS-Tricks — Изучите другие подходы к созданию заголовков с горизонтальными линиями.
- ::before – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Официальная документация про псевдоэлемент
::before. Очень познавательно!
- ::after – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Официальная документация про псевдоэлемент
::after. Необходимо к прочтению!
- c++ – Оператор присваивания по умолчанию во вложенном классе с ссылочными членами – Stack Overflow — Немного не в тему, но освежить знания по C++ всегда полезно!
- Галерея CSS декора – Web Designer Wall — Найдите вдохновение в интересных примерах CSS декоративных элементов. Границ нет!