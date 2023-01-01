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Создание горизонтального списка в CSS: inline и маргины
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Создание горизонтального списка в CSS: inline и маргины

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Создание горизонтального списка элементов возможно с помощью свойства display: inline-block, применяемого к тегам <li>. Этот метод позволит расположить элементы по горизонтали без жертвования единообразием их внешнего вида.

Вот пример кода:

HTML
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<ul style="list-style: none; padding: 0;">
  <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Элемент 1</li>
  <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Элемент 2</li>
  <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Элемент 3</li>
</ul>

Свойство display: inline-block, применяемое к элементам списка, выстроит их горизонтально с равными отступами и обнулит стандартные стили для достижения более эстетически приятного вида.

Пошаговый план для смены профессии

Современные методы: Flexbox

Для более удобного и гибкого управления расположением и выравниванием элементов списка используется свойство display: flex;, применяемое к <ul> или <ol>.

HTML
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<ul style="display: flex;">
  <li>Элемент 1</li>
  <li>Элемент 2</li>
  <li>Элемент 3</li>
</ul>

Отказ от использования float

Ранее для горизонтального выравнивания элементов часто использовалось свойство float: left;. Однако этот метод может вызывать проблемы с версткой и требует дополнительных действий для сброса обтекания. Теперь доступны более элегантные решения, например, flex или inline-block.

CSS
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/* Прощай, float! Нам ты больше не понадобишься. */
li {
  float: none;
}

Поддержка старых браузеров

Если ваши пользователи используют устаревшие браузеры, такие как старые версии Internet Explorer, убедитесь в совместимости и при необходимости используйте альтернативные решения или префиксы.

Визуализация

Вообразите HTML и CSS как захватывающее путешествие в мире творчества. Можно представить каждый элемент списка как вагон поезда, которые мы стремимся расположить горизонтально, используя свойство display: flex;.

Markdown
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[🚃]---[🚃]---[🚃]---[🚃]
HTML
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<ul style="display: flex;">
  <li>🚃</li> <!-- Вагон первого класса -->
  <li>🚃</li> <!-- Вагон класса Deluxe -->
  <li>🚃</li> <!-- Эконом-класс, к сожалению, без угощений -->
</ul>

Важность отступов и выравнивания

Создание привлекательного горизонтального списка подразумевает правильно настроенные отступы и вертикальное выравнивание. В этом помогут свойства margin-right и vertical-align.

CSS
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li {
  display: inline-block;
  margin-right: 20px; /* Отступ: последний рубеж. */
  vertical-align: top;
}
li:last-child {
  margin-right: 0; /* Последний элемент в списке не требует отступа справа. */
}

Кроссбраузерное тестирование

Проверьте, равномерно ли отображаются ваши списки в различных браузерах и на разных устройствах, чтобы соответствовать ожиданиям всех пользователей.

CSS
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/* Разные браузеры — разное поведение */
ul, li {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

Полезные материалы

  1. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Глубокое изучение возможностей Flexbox.
  2. Основные концепции Flexbox – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Объяснение принципов работы Flexbox.
  3. CSS Горизонтальное меню навигации — Процесс создания горизонтальной навигационной панели.
  4. CSS Разметка – Горизонтальное и вертикальное выравнивание — Освоение техник выравнивания контента в CSS.
  5. Основы CSS позиционирования – A List Apart — Обзор принципов позиционирования в CSS.
  6. Flexbox | Codrops — Изучение возможностей Flexbox до мельчайших деталей.
  7. Наглядное руководство по свойствам CSS3 Flexbox | DigitalOcean — Визуализация работы свойств Flexbox.
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Какое CSS-свойство используется для создания горизонтального списка с равными отступами?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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