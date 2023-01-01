Создание горизонтального списка в CSS: inline и маргины

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Быстрый ответ

Создание горизонтального списка элементов возможно с помощью свойства display: inline-block , применяемого к тегам <li> . Этот метод позволит расположить элементы по горизонтали без жертвования единообразием их внешнего вида.

Вот пример кода:

HTML Скопировать код <ul style="list-style: none; padding: 0;"> <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Элемент 1</li> <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Элемент 2</li> <li style="display: inline-block; margin-right: 10px;">Элемент 3</li> </ul>

Свойство display: inline-block , применяемое к элементам списка, выстроит их горизонтально с равными отступами и обнулит стандартные стили для достижения более эстетически приятного вида.

Современные методы: Flexbox

Для более удобного и гибкого управления расположением и выравниванием элементов списка используется свойство display: flex; , применяемое к <ul> или <ol> .

HTML Скопировать код <ul style="display: flex;"> <li>Элемент 1</li> <li>Элемент 2</li> <li>Элемент 3</li> </ul>

Отказ от использования float

Ранее для горизонтального выравнивания элементов часто использовалось свойство float: left; . Однако этот метод может вызывать проблемы с версткой и требует дополнительных действий для сброса обтекания. Теперь доступны более элегантные решения, например, flex или inline-block .

CSS Скопировать код /* Прощай, float! Нам ты больше не понадобишься. */ li { float: none; }

Поддержка старых браузеров

Если ваши пользователи используют устаревшие браузеры, такие как старые версии Internet Explorer, убедитесь в совместимости и при необходимости используйте альтернативные решения или префиксы.

Визуализация

Вообразите HTML и CSS как захватывающее путешествие в мире творчества. Можно представить каждый элемент списка как вагон поезда, которые мы стремимся расположить горизонтально, используя свойство display: flex; .

Markdown Скопировать код [🚃]---[🚃]---[🚃]---[🚃]

HTML Скопировать код <ul style="display: flex;"> <li>🚃</li> <!-- Вагон первого класса --> <li>🚃</li> <!-- Вагон класса Deluxe --> <li>🚃</li> <!-- Эконом-класс, к сожалению, без угощений --> </ul>

Важность отступов и выравнивания

Создание привлекательного горизонтального списка подразумевает правильно настроенные отступы и вертикальное выравнивание. В этом помогут свойства margin-right и vertical-align .

CSS Скопировать код li { display: inline-block; margin-right: 20px; /* Отступ: последний рубеж. */ vertical-align: top; } li:last-child { margin-right: 0; /* Последний элемент в списке не требует отступа справа. */ }

Кроссбраузерное тестирование

Проверьте, равномерно ли отображаются ваши списки в различных браузерах и на разных устройствах, чтобы соответствовать ожиданиям всех пользователей.

CSS Скопировать код /* Разные браузеры — разное поведение */ ul, li { margin: 0; padding: 0; }

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